AMLO: no permitiré que se use a México “como piñata” en los comicios de EU

Sacan “raja electoral” al tema migratorio

Reitera su propuesta para que regularicen a indocumentados

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no permitirá que se use a México “como piñata” en el proceso electoral de Estados Unidos, tras advertir que el tema migratorio es utilizado como “raja electoral” en los comicios en los Estados Unidos.

En su conferencia mañanera, López Obrador se refirió al tema de la propuesta migratoria que fue rechazada en el Senado del país vecino, presentada por el presidente estadounidense Joe Biden, pero fue rechazada, ya que todo es ya político-electoral.

El rechazo de la reforma migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por el Senado obedece a que, como hay proceso electoral allá, los republicanos quieren mantener la bandera antiinmigrante como bandera electoral, porque si la aprobaban ya no formaba parte de la agenda política, sostuvo el presidente López Obrador.

“Ayer ya se rechazó esa propuesta migratoria. Son de esas cosas surrealistas, los republicanos. Era supuestamente la reforma más enérgica de los demócratas. Se habló hasta de cerrar la frontera y los republicanos la rechazan”, dijo el mandatario.

Insistió en que México ha propuesto a Estados Unidos dos aspectos para enfrentar el problema migratorio, entre las que destacó la aprobación de una reforma para regularizar la situación de mexicanos e hispanos que tengan ya más de cinco años residiendo en ese país, trabajando.

“El partido que ofrezca eso, debe tener el apoyo de los mexicanos e hispanos. No sólo de palabra, que cumplan. Ahora tiene que ser una ceremonia, si me invitan yo voy, cuando un partido se comprometa a eso. Cualquier partido que se comprometa a regularizar a nuestros paisanos, que aportan mucho al desarrollo de esa gran nación. Y que es injusto que no se le reconozcan estos derechos obtenidos.”

Asimismo, que se apoye a los países pobres de la región con 20 mil millones de dólares que ahora pretenden canalizar para el financiamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania o para Gaza. “nos hemos cansado de decirles que tienen que atender a los pueblos pobres.”

López Obrador abordó el tema a partir de una pregunta sobre la contaminación que genera la refinería de Cadereyta sobre la cual, dijo es parte de una bandera electoral en estos tiempos, porque en la zona metropolitana de Monterrey hay muchas industrias que generan contaminación, pero se le quiere echar la culpa a la refinería. Ofreció que el director de Petróleos Mexicanos y el gerente de la refinería para que expliquen las acciones que se realizan para apegarse a las normas ambientales.

“Reformas buscan llevar a la Constitución derechos sociales básicos”

Al continuar con el análisis de las iniciativas de reforma a la Constitución en la mañanera de este jueves se presentaron los ajustes que se proponen a la carta magna referente a programas como la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, las becas a estudiantes de familias de escasos recursos en todos los niveles educativos y Jóvenes Construyendo Futuro.

“Se van elevar esos programas a rango constitucional, de modo que, esté quién esté en el gobierno se tienen que seguir financiando del presupuesto público”, apuntó el mandatario federal. En el caso de las becas, Abraham Vázquez Piceno, coordinador nacional del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez de la Secretaría de Educación Pública, detalló que la propuesta de reforma asienta modificar el artículo 4 de la Constitución para añadir no sólo el derecho a la beca y la creación de una sistema para estos apoyos, sino que se incorpore un incremento presupuestal progresivo para que cada año se aumente la cantidad de becados y el monto que reciben.

En cuanto al Programa Jóvenes Construyendo Futuro, explicó el titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños, busca dejar asentado en la constitución el derecho al trabajo a través de este programa para la juventud a la que le ha sido complejo estudiar o trabajar.