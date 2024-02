Morena y rémoras quieren aprobar “fast-track” la reciente ocurrencia de AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Y mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, arremetió por enésima ocasión en contra del Poder Judicial, en la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria de Morena y rémoras que le acompañan quiere imponer a la mala, vía “fast-track”, una iniciativa que empezó como un dejo, pero, desafortunadamente, va tomando forma y lo peor es que para sacar adelante esta ocurrencia y/o disparate del tabasqueño, solamente se requiere mayoría simple.

A grandes rasgos, en la Cámara baja, el oficialismo estaría a punto de dar luz verde a una iniciativa enviada exprofeso desde Palacio Nacional, que tiene como objetivo que con únicamente 4 votos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), se pueda declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada y por ende, se convierta en incontrovertible.

Y ya de pasada, y como es de encargo del inquilino de Palacio Nacional, se plantea también dejar sin efecto todos los amparos que estén en trámite contra las reformas que no pudieron declararse inconstitucionales por no alcanzar los ocho votos.

También, los diputados de la bancada guinda y demás seguidores pretenden echar abajo el voto de calidad, sí, ese con el que el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica que pretendía imponer el Presidente y que por esa razón, diputados morenistas le quieren fincar juicio político.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que el Pleno y las dos Salas que la integran cuentan con facultad legal de emitir un voto de calidad, pero cuando se enoja, está visto que para el presidente López Obrador no hay poder que lo convenza y los insultos que a diario dirige al Poder Judicial y a la Suprema Corte, alcanzan el máximo nivel de agresividad, por lo que nuevamente hay que preguntar: ¿será “patadas de ahogado”, señales de impotencia porque ya se va?

Lo peor que podría pasar es que Morena y sus rémoras sacaran adelante esta la más reciente ocurrencia y dislate del presidente.

Municiones

*** La funcionaria percibida como la más corrupta es la flamante directora de la Comisión Nacional del Deporte, (Conade), Ana Gabriela Guevara, seguida del no menos flamante director de la Comisión de Electricidad, Manuel Bartlett y en tercer sitio aparece el Fiscal General de la República, (FGR), Alejandro Gertz Manero. No será como para asombrarse que el presidente López Obrador salga a defender a estos distinguidos funcionarios de su gabinete, como lo hizo con el vituperado gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, merecedor de tremenda rechifla por parte de sus gobernados y el tabasqueño dijo que a él le parecía “un gran gobernador”, y para su sorpresa, no pudo frenar a quienes le manifestaron abiertamente su rechazo, visiblemente enojado espetó “¡no me importa, es lo que yo opino!”. Preocupado debería de estar el inquilino de Palacio Nacional porque ha perdido capacidad de convocatoria y sobre todo, de convencimiento.

*** La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que las y los mexicanos podrán votar con toda seguridad el próximo 2 de junio, pues se contará con boletas únicas e infalsificables para cada una y uno de quienes están en la Lista Nominal. Asimismo, informó que, en colaboración con Talleres Gráficos de México (TGM), la autoridad electoral inició la producción de aproximadamente dos mil 192 toneladas de papel seguridad, marca de agua bitonal con el logotipo “INE”, que se utilizará para el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024. Pues quién sabe qué tanta certeza pueda otorgar Talleres Gráficos de México, (TGM) donde, según se sabe, hay por ahí una “mano negra de la propia directora, Maribel Aguilera Chairez, de quien se sabe que ha venido otorgando sin licitar, o sea, de manera directa contratos en estados como Chiapas y Nuevo León para la realización de materiales electorales, cuando, según se sabe, TGM nunca se había dedicado a elaborar este tipo de materiales, por lo que es de esperarse que dichos talleres, subcontratarán sin mayor trámite a empresas como Gráficas Corona JE. Total, que estuvo en las instalaciones del INE la propia Aguilera Chairez, quien explicó los detalles del papel que se utilizará para la impresión de las boletas. Además, si se observan las fallas que se ha tenido por ejemplo en cuanto a la entrega de alrededor de 30 mil teléfonos celulares y los chalecos que requieren el personal del INE, pues ya nos podemos figurar lo que va a pasar. Esto se llama una situación anómala, lo que en época electoral en la que se renovarán aproximadamente 20 mil cargos de elección popular, resulta especialmente riesgoso

*** Pues resulta que César Yáñez renunció a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para sumarse a la campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Hace bien en “amarrarse el dedo” quien fuera uno de los hombres más cercanos al Presidente y es hasta lógico porque quien lo llevó a la Segob -como se recordará fue el ahora alicaído Adán Augusto López Hernández, quien por cierto lo rescató del castigo al que lo tenía sometido ni más ni menos que el inquilino de Palacio Nacional, luego de la fastuosa y costosísima boda de Yáñez a inicios de esta errada y llamada Cuarta Transformación. Eso sí, lo más probable es que no se convierta en el hombre más cercano a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México; más bien lo que está buscando es un asidero quien también fuera pareja de Luz Elena Chávez, autora de un par de libros en contra de López Obrador como “El Rey del Cash”. Qué dolores de cabeza le ha causado a César Yáñez andar en esas cosas del amor.

*** ¡Qué romántica se vio la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum! Cuando en un podcast salió acompañada de su esposo Jesús Tarriba y con ese tono de voz tan característico en la ex jefa de Gobierno de la CDMX, no precisamente recitó alguna estrofa del bolero “Nosotros, que nos queremos tanto”, ¿debemos separarnos? No, claro que no. Destilaba miel la feliz pareja. El amor en los tiempos de la errada y llamada Cuarta Transformación. No cantaron porque la última vez que lo hicieron, destrozaron la famosa canción de Juan Gabriel, “Siempre en mi mente”.

morcora@gmail.com