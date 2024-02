Manuel José celebrará el amor y la amistad en México

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Nos habla de la sentencia a su favor en caso de paternidad. No es padre del hijo que buscan adjudicarle

Magistrados de Sala Familiar dan revés a resolución de Juez de Naucalpan

Manuel José ha dado a conocer que obtuvo una sentencia a su favor, por parte de tres magistrados en México, quienes han determinado que no es padre del hijo que su ex pareja Adriana Arbeláez le quiere adjudicar; de modo que el cantante continuará ejerciendo acciones legales en contra de la mujer, por haberle difamado.

El talentoso artista nos aclara toda esta situación en entrevista para DIARIO IMAGEN y además nos cuenta sus planes en cuestión profesional.

Gloria Carpio: El pasado 8 de enero salió una sentencia que hacen tres magistrados de una sala familiar, dándole revés a la sentencia que había dictado el Juez Cuarto de Distrito de Naucalpan en el Estado de México. Con esta sentencia queda claro que el niño que dice ser tu hijo no lo es. Que mejor que tú, para que nos expliques que es lo que sucedió, pues además descubriste que hay un padre legal de este menor de edad en Colombia.

Manuel José: Son muchos temas que abarcan esta sentencia y todo este proceso legal, han sido muchos años enfrentando estas infamias, mentiras, calumnias, todas estas violaciones a los derechos humanos, violaciones procesales. Contábamos simplemente con una defensa que, en su momento, veíamos también como que daba manotazos en el aire, porque teníamos al frente un juez terco, ciego, que no sé sí estaba manipulado por la corrupción o por algún tipo de interés de alguna naturaleza, no sabemos.

Lo que sí sabemos es que esto un día tenía que voltearse y explotar, no era concebible que tantas violaciones al debido proceso, que tantas manifestaciones de nuestra parte de jurisprudencias que debían acatar, fueran pasadas por alto y todo siguiera su curso como si nada. Hasta que llega a esta sala familiar del Estado de México y los tres magistrados por unanimidad revierten esa decisión de aquel juez, la dan por nula, insubsistente, se deja sin efecto legal y se tiene que reponer el proceso.

Esto quiere decir que todo lo que decía esa sentencia, que me obligaba a ser padre de un niño del cual no lo soy queda nula. Porque se había llegado a esa definición por medio de un peritaje corrupto que siempre denunciamos. Me condenaba a pagar pensión definitiva, sin haber un estudio socioeconómico real y verídico de por medio, al igual se advirtió a las autoridades, que había incidentes de medicamentos, que si no se cierran no se puede llegar a sentencia.

Incidente que generó el pedido de unas cartas rogatorias de México a Colombia y que Colombia ya recabó y que ya está listo el resultado, pero el juez no lo quiso esperar. Veíamos una arbitrariedad tras otra, procesos mal hechos, vulneración, no lo creíamos posible, pero afortunadamente, los magistrados ahora tumbaron esta sentencia, se anula y si se desea se puede llegar a nueva sentencia con otras condiciones y términos.

Gloria Carpio: Que difícil todo esto que te ha tocado enfrentar, lamentable, pero finalmente la verdad sale a la luz, Lamento que esto te ha generado problemas en tu carrera, no solo a nivel personal. ¿Tienes denunciada penalmente a esta señora en Colombia? ¿Cuáles son los cargos?

Los medios se dejan manipular

Manuel José: Si por que nos damos cuenta de que realmente los medios se pueden manipular muy fácilmente, más cuando aparece una mujer que se hace la víctima, que se hace la pobrecita, que finge tristeza y una afectación grave, todo es fingido de esta señora. Los medios se dejan manipular agravando la situación cuando meten a la palestra pública a un menor, a un niño, lo manipulan, lo instrumentalizan y lo vuelven un objeto de cambio, porque así lo hizo esta señora, a su hijo legal lo convirtió en objeto de mercancía.

Eso no es justo, ni justificable, es totalmente aberrante lo que esta señora comenzó a hacer en los medios con el niño, lo comenzó a exhibir, mostró sus datos, identidad, fotos, documentos. Autorizada por su abogada, porque ella misma se confesó y dijo ‘yo autoricé, mandé los documentos para que ustedes (los medios) lo exhiban’. Y ahí hay participación de muchos canales de YouTube, y medios que van a tener que responder ante las autoridades en su momento. Porque hay una denuncia en curso, para la cual la señora se ha amparado, pero no le han concedido ese recurso, es una denuncia por maltrato al menor, va a tener que responder ante autoridades no solo en Colombia, sino también en México, tanto en Ciudad de México como en el Estado de México, donde tiene abiertos algunos procesos ante la Fiscalía, por la falsa denuncia de violación, que es muy grave porque son falsas declaraciones, e incluso por las falsas declaraciones ante el mismo Juzgado Cuarto Familiar de Naucalpan.

No es un panorama fácil para la contraparte, por eso han tratado de tapar, de disfrazar, maquillar el resultado de esta sentencia de apelación. Pero es muy clara, en el resolutivo de la apelación por unanimidad los magistrados, dicen ‘se deja sin efecto alguno la sentencia impugnada el 23 de octubre del 2023, se queda insubsistente y se ordena la reposición del procedimiento’, no hay más.

La justicia cojea, pero llega y en este caso llegó antes de lo que esperábamos, afortunadamente, gracias a Dios y a un trabajo meticuloso exhaustivo de nuestro equipo de abogados que aguantaron el embate y tuvieron la sabiduría de saber por dónde meterse, por donde atacar, por donde mover el timón del barco para poder enderezar un asunto que ya teníamos perdido, es que eso ya estaba en la caldera, a mí ya me tenían en bandeja de plata, pero se les dio la vuelta,

Por eso están tan rabiosos vociferando estupideces, pero ante todo mentiras y lo más grave de todo es que hay algunos medios de comunicación que les siguen secundando esas mentiras y siguen cometiendo delitos, entonces ahí se los dejo, sigan cometiendo delitos, a ver cuándo les va a tocar responder.

Por mi parte estoy tranquilo agradecido con Dios, hemos tenido la verdad siempre, la tranquilidad de conciencia, sabemos de nuestro actuar, no es afán revanchista, pero cuando uno actúa mal, les va mal y van a tener que responder por sus actuaciones.

Gloria Carpio: Cuando te enteraste de esa prueba de ADN ¿Cómo estuvo esa situación?

Manuel José: Es una prueba que no tiene ninguna validez, porque toda la sentencia se quedó sin validez, la sentencia de primera instancia. Ese cuento de que la prueba de ADN está tan firme y no sé qué, no puede estar en firme un delito, porque se cometió un acto de corrupción.

Cuando se presentó este perito impedido, porque era un enclave público, inmediatamente la prueba se vicia en nulidad, no vale. Entonces esa prueba en algún momento va a tener que ser repuesta, porque en este momento en el Consejo de la Judicatura se lleva a cabo una investigación al perito Adrián Waldo Capetillo, muy delicada. Y ¿Por qué lo está investigando el Consejo Superior de la Judicatura? porque es él que se encarga de investigar a los servidores públicos y como él es servidor público, no podía prestar ese peritaje y no solo lo hizo en mi caso, lo hizo en más de siete, al menos los que conocemos, que ya están presentados. Esa investigación dará un resultado también. Así que esperen, faltan muchas cosas, apenas está tomando el giro correcto.

Gloria Carpio: Después del 8 de enero que salió esta sentencia de apelación por parte de los magistrados de la sala familiar en el que se dice que no es hijo tuyo este menor de edad. ¿La otra parte ha querido tener acercamiento con ustedes?

Manuel José: No, no habría por qué.

Los derechos del menor son lo más importante

Gloria Carpio: Tu estas agradecido con Dios, con la justicia divina, en el comunicado pones que estás contento con esta sentencia por parte de los magistrados, porque para ti significa justicia.

Manuel José: Digamos que es justicia incipiente, que está empezando, aún hay muchas cosas por esclarecer, es un proceso en que se van a empezar a destapar muchas cosas que hay por debajo ¿de dónde vienen? ¿quién dio la orden? ¿quién dio los patrocinios? ¿quién está detrás de este armado de corrupción? esto va a salir a la luz, y todos los delitos que se han cometido en Colombia por esta señora y por el señor Fernán Camilo Zamudio Díaz.

También lo más importante es que se reestablecieron o se empezaron a reestablecer los derechos violentados del menor, que es lo más importante aquí, que es el eje central del asunto, es a quien hay que proteger, y cuidar sus derechos que han sido vulnerados. Porque esta señora lo involucró en un show mediático grotesco, armado por ella y sus secuaces solo con el afán económico, y segundo de destruir la vida de un hombre con el cual ella no logró nada, porque nuca pudo tener conmigo todo eso que de pronto se llegó a imaginar, una relación, una exposición pública mediática, lo que no pudo obtener mediáticamente.

Gloria Carpio: Te has llegado a preguntar porque esta demanda fue en México y no en Colombia

Manuel José: Porque el niño es mexicano, nació en México

Fechas confirmadas en Morelia y Edomex

Gloria Carpio: Te encanta venir a México Manuel José a pesar de todo lo que hemos estado platicando.

Manuel José: Sí porque ya llevamos varios meses en Colombia, un poquito atendiendo otros asuntos dentro de mi carrera, varios proyectos y cosas personales, pero tengo ansias de regresar a México. Serán dos conciertos en el Estado de México, uno en Toluca y el otro en el WTC de Ciudad Satélite.

En WTC el valor agregado es la compañía tan valiosa de los Dandy’s, normalmente, tenemos la costumbre de hacer uno o dos temas juntos. Ustedes saben que Manuel José es representante de la música romántica y el público que me sigue, quiere emocionarse de esa manera, así que los vamos a complacer.

Por un lado, es muy cerca del Día del Amor y la Amistad que es tan celebrado en México y de ahí se desprenden cosas bonitas y por supuesto un detalle muy bonito, es invitar a tu esposa, novia, a tu familia a un concierto romántico”.

Por otro lado, el 17 de febrero es la fecha de nacimiento de José José, “y lo vamos a celebrar, porque le damos gracias Dios por lo que fue su vida, por lo que dejó de enseñanza a través de su música”.

El repertorio serán no solo temas de José José. Porque he sido reconocido entre mi público porque también tenemos canciones originales, me dará mucho gusto volver a cantar ‘Ella y el’, es un tema muy lindo que habla del amor de los padres, del sacrificio en el sustento del hogar, de los valores y otros tantos de nuestro repertorio que hemos ido agregando.

Total, disfruto México, me siento en mi casa, es mi segundo hogar, mis amigos, mis fans, mis seguidores, me reconfortan, me han hecho soportar estas situaciones tan adversas, y es muy diferente que un pequeño sector de México haga un escándalo en comparación con el público que me apoya, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ustedes saben que las carretas vacías son las que más ruido hacen.

No descarta conciertos con Sara Sosa en México

Gloria Carpio: Nos va a dar mucho gusto verte cantar en México, ojalá pronto en la Ciudad de México, sabes que se te quiere, se te admira y esperemos que estos conciertos con Sarita igual se vean en nuestro país, sería fantástico ¿Lo han planeado?

Manuel José: Si, por supuesto, ella está entusiasmada con que vayamos pronto a México, esperamos que unas cosas se organicen y se pueda dar avance a estos proyectos. Tenemos un año maravilloso por delante, lleno de cosas positivas, para poderle dar a nuestro público lo que se merecen, lo mejor de nuestro talento y música.

Gloria Carpio: Un disco juntos ¿lo han pensado?

Manuel José: Hemos pensado en algunas grabaciones juntos, un disco es mucho, pero si podríamos grabar algunas cosas, hay mucho en el tintero. Tenemos sorpresas, lo estamos conversando, lo importante es que todo lo que hacemos es por ustedes, para que estén felices, contentos animados

Gloria Carpio: ¿Cómo es tu relación con Sarita desde que han cantado juntos en un escenario?

Manuel José: Como ustedes nos han visto, compartiendo en entrevistas, momentos fuera de cámara o de escenario, nuestra relación, es cordial, divertida, jocosa, amena, eso hace que todo fluya de la manera más bonita y tranquila

Gloria Carpio: ¿Ella ha mostrado su apoyo en las buenas, malas y en las peores?

Manuel José: Total, si, ella es una persona que comparte conmigo muchos aspectos espirituales, nos entendemos mucho en eso, oramos juntos, nos aferramos mucho a la misma fe, la misma creencia, Dios nuestro señor que nos saca de todos estos embates.

Gloria Carpio: Quiero hacerte una pregunta con todo respeto. ¿A ti más adelante te gustaría ser papá?

Manuel José: Bueno eso es una decisión que hay que pensarla mucho y más hoy en día que es tan difícil conformar una familia, un hogar; la situación en el mundo o es tan positiva en este momento como para tener hijos solo porque quiero, como si fuera un capricho personal. Un hijo es una responsabilidad y un proyecto de vida, cuando se aclare más el panorama, se despeje y la carrera más cimentada, podríamos pensar con cabeza fría en esa posibilidad.

Gloria Carpio: Te deseo lo mejor de siempre, gracias por tu tiempo, por siempre comunicarnos, darnos tu tiempo que es tan valioso, por tu honestidad y confianza a este periódico que tiene las páginas abiertas para ti.

Manuel José: Eres una periodista que queremos admiramos respetamos, espero también tengas mucho éxito en esta profesión de ser comunicadora de cosas positivas, de los artistas desde un lado bonito y agradable. A mis fans es agradezco con toda el alma.

Hasta ahora las únicas fechas confirmadas de Manuel José en México son las siguientes: ¬ 16 de febrero en el Teatro Morelos de Toluca, Estado de México

¬ 17 de febrero en el WTC de Ciudad Satélite con los Dandy’s

¬ 23 de febrero en el Teatro Morelos de Morelia, Michoacán