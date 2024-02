La tropa, competencia empresarial

Desde el portal

Ángel Soriano

El prominente empresario Carlos Slim considera “excesiva” las responsabilidades confiadas a las fuerzas armadas del país, que ya no sólo controlan la “seguridad” nacional, sino las entradas y salidas a través de las aduanas, los ferrocarriles y los aeropuertos, independientemente de las obras que tienen en sus manos.

Esto, naturalmente, para un perfil empresarial como el de don Carlos Slim resulta una competencia excesiva dado que los militares disponen no sólo de un magno presupuesto, sino que los instrumentos legales e institucionales para transformar diversas regiones del país, con los mismos recursos de que dispone el Estado mexicano.

Desde luego que esta encomienda la cumplen en base a lo que establece el reglamento que además de la defensa de la soberanía nacional, les encarga su aportación en la realización de obras sociales en beneficio de la comunidad y, desde luego, para lo cual cuentan con la capacidad académica y disciplina para tales tareas.

Y aun cuando algunas obras son cuestionadas -no por su costo sino por su eficacia-, hay otras que las han realizado satisfactoriamente o cuando menos están a la altura de las circunstancias ahora. Esto no significa que sean una competencia desleal al sector empresarial, sino que se trata de reducir costos y de aprovechar una excelente mano de obra, que es otra cosa.

TURBULENCIAS

Apagan el fuego con mínimos instrumentos

Un voraz incendio que consumió cuando menos 500 hectáreas de encino en la sierra norte de Oaxaca, fue sofocado por combatientes forestales, bomberos, comuneros y voluntarios que se sumaron a las fuerzas institucionales para controlar uno de cuando menos seis siniestros que se registran en la entidad a consecuencia de las condiciones climatológicas adversas. Esto merece el reconocimiento de la sociedad en su conjunto… Como se esperaba, el alcalde con licencia Francisco Martínez Neri resultó electo responsable del comité municipal de defensa de la IV-T y en consecuencia virtual candidato a la reelección como presidente municipal, dejando atrás a sus competidores los diputados locales Luis Alfonso Silva Romo y Liz Arroyo, que realizaron una intensa campaña promocional mas con fines promocionales que con intenciones de ganar. Ninguno hizo una propuesta seria para resolver el ancestral problema de la basura y al que se suma la falta de agua que, como es del conocimiento de todos, afecta a nivel mundial, pero en la capital oaxaqueña ha sido un problema recurrente. Miles de litros de agua se desperdician cada temporada de lluvia y que bajan de los cerros que rodean a Monte Albán, en las goteras de la ciudad, sin que a nadie se le ocurra captar el caudal y se desperdicie en las coladeras… La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez rechaza que el ex presidente Felipe Calderón sea su asesor o maestro en política y afirma que tiene ideas propias. Sin embargo, la agenda de su gira por España fue elaborada por el ex mandatario panista avecindado en la península. A quienes sí ha logrado marginar la hidalguense es a los dirigentes nacionales de los partidos que forman la alianza partidista que le apoya, escuchando las opiniones adversas hacia los desprestigiados dirigentes que fueron hechos a un lado… En tanto el desprestigio que obtuvo Movimiento Ciudadano con su malogrado candidato presidencial y el gobernador de Nuevo León, exhibiéndose en estado de ebriedad como parte de su campaña electoral, le resta simpatías y votos, quedando ya descartados de la contienda electoral para el 2024. Dante Delgado tenía en el gobernador de NL a un gallo que no resultó tal, sino todo lo contrario, lejos de ser un capital político, es una pérdida.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista