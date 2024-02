En Morena, confrontados los grupos de Clara Brugada y Martí Batres

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Nepotismo y favoritismo en selección de candidatos de Morena

Luego de muchos problemas y conflictos intestinos, finalmente Morena y rémoras dieron a conocer la lista de sus candidatos a diferentes diputaciones que contenderán en las elecciones del 2 de junio y lo que puede concluirse luego de conocer estos nombres ampliamente discutidos en el partido que lidera Mario Martín Delgado, es que la alianza Sigamos Haciendo Historia optó por “palomear” a familiares de políticos que son integrantes de esta errada y llamada Cuarta Transformación, así como designar a perfiles considerados polémicos, como para redimirlos en estos nuevos comicios. O sea, puro nepotismo y favoritismo y las encuestas no sirvieron para nada.

Otra cuestión que se puede apreciar, es que definitivamente, y en el caso de la Ciudad de México, es que el grupo que trae la abanderada del partido guinda al gobierno de la capital de la República, Clara Brugada, quien por cierto ayer se registró ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, vio a su gente totalmente echada de lado, marginada, en la selección de candidatos a diputaciones y alcaldías.

Por ejemplo, María de los Dolores Padierna Luna, suspiraba por recuperar su coto de poder en la alcaldía Cuauhtémoc, donde —según se sabe—, junto con su esposo René Juvenal Bejarano, maneja y somete al comercio ambulante y fue hecha de lado para dejarla como candidata a un distrito en Iztapalapa, donde se supone que con sus famosas “Utopías”, la señora Brugada cree que resolvió todo.

Hay otro claro ejemplo y es el del senador César Cravioto, que ya se veía despachando desde la alcaldía Gustavo A. Madero y se tendrá que conformar con un distrito de dicha demarcación. Ahora lo que suena en los corrillos políticos del partido guinda es que será ni más ni menos que el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, el que se quedaría al frente de la GAM. ¿Será?, porque lo cierto es que al seno de Morena, los grupos de Brugada y de Batres terminaron confrontados.

Y la prueba de lo anterior es que otra de las hermanas de Martí Batres, —que no es la mal llamada “ministra del pueblo”—, Valentina Batres, que sonaba para competir por la alcaldía de Alvaro Obregón y al final, la hermana del jefe de Gobierno de la CDMX se quedó “como el perro de las dos tortas”.

Quien fuera delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, se nota que goza del protector manto guinda que le brinda esta errada y llamada Cuarta Transformación porque luego de haber sido señalado, en 2016, por presuntos nexos con el Cártel de Tláhuac que en ese entonces comandaba Felipe de Jesús Pérez, aún en sus tiempos de diputado local fue designado para contender por un distrito de dicha alcaldía.

Otro factor que ha influido y lo seguirá haciendo en este proceso de selección de Morena, es que la flamante ex fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy —que fue la madrina del programa de televisión que encabezan Edy Smol y la esposa de Martí Batres, Daniela Cordero, demostró que no sabe bailar y sí en cambio hacer el ridículo— haya recibido como premio de consolación hacer campaña en mancuerna por el Senado en la CDMX, con el ex secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch.

Esto último no le pareció a buena parte de la ciudadanía de la capital de la República, especialmente clase media y empresarios, que han volteado a ver a la candidatura de la oposición.

Municiones

*** Y hablando de otras candidaturas que Morena otorgó a sus cercanos, está la de Rosario Orozco, viuda del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. Ella va por un distrito en Tehuacán, donde su esposo tenía una Notaría. Como se recordará, el nombre de la señora Orozco de Barbosa, sonó para suceder a su esposo en la gubernatura, pero al final no cuajó. También en la entidad poblana, al coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, le dieron su premio de consolación —igual que a la señora Godoy— y su hijo, Ignacio Mier Bañuelos, contenderá por una diputación por Ciudad Serdán. También le dieron su premio al diputado Leonel Godoy Rangel, uno de los más combativos y beligerantes diputados de Morena, al que de nada le sirvió su cercanía con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas porque no le aprendió nada. Ahora se ufana de ser cercano al ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y por eso consiguió contender por un distrito en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

*** El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que en lo que va de este gobierno se han asegurado 48 mil armas y el 70 por ciento de ellas, llegaron directo de los Estados Unidos. Asimismo, señaló que las armas de gran potencia provenientes del vecino país del norte y que son de uso exclusivo de las fuerzas armadas se venden a cualquier ciudadano en Estados Unidos y en el Ejército mexicano, “el blindaje con el que contamos no puede proteger a nuestro personal de este tipo de penetración que tiene este cartucho”.

*** A ver, a ver, ¿por qué no se ponen de acuerdo en Morena? Esto porque el dirigente de ese partido, Mario Delgado, criticó la gira que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, realizó por Europa, siendo una de las actividades más destacadas su reunión con el Papa Francisco. Con visible envidia y coraje, Delgado opinó que le fue “bastante mal” a Gálvez Ruiz en Estados Unidos y España. Y si le fue tan mal, ¿por qué tanto enojo porque la panista fue la primera en reunirse con su Santidad?, ¿por qué Claudia Sheinbaum le copió y sin mayor trámite corrió a reunirse con el Papa?, diciendo al borde del llanto que esa fue la hora más inolvidable de su vida? Le ganó Xóchitl Gálvez a la señora Sheinbaum de Tarriba, que del coraje no puede más, por eso ahora buscó al boxeador Saúl “Canelo” Alvarez.

*** En su gustadísimmo “stand-up” mañanero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo a favor de que sacerdotes de Guerrero hayan buscado a miembros de la delincuencia organizada, “siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias ayudan en la participación del país. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz”. Reconoció el tabasqueño que la responsabilidad de garantizar la paz es del Estado. Y entonces, ¿por qué no la ejerce?, pues porque no puede, la situación lo ha rebasado y lo volvió impotente.

morcora@gmail.com