AMLO quiere imponer un proyecto de regresión autoritaria: Lorenzo Córdova

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Diálogo nacional y atender a fondo desabasto de agua, propone Marcela Guerra

Ante la marea rosa que ayer volvió a tomar la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, así como en otras plazas del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador se apertrechó en su rancho, sí, ese al que dice que se va a ir a vivir en cuanto se retire de la política, —¿se irá sólo o acompañado?— y que tiene un nombre muy característico, no sin antes dejar amurallado Palacio Nacional y envió por delante a su flamante candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, quien escogió precisamente la misma fecha de la movilización rosa para registrarse ante el Instituto Nacional Electoral, (INE) como abanderada presidencial de la coalición Seguiremos Haciendo Historia, para tratar de alguna forma de cubrir la movilización ciudadana que no requiere pase de lista, lunch, acarreo, sobres amarillos y hasta amenaza de que si no se apoya, se le quitarán los programas sociales a los que por ley la gente tiene acceso.

Lo anterior, al tiempo de que el flamante jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, pasaba también trabajos y hasta corajes, por no saber cómo reducir en número a los asistentes a la marcha por la democracia que abarrotaron el Zócalo capitalino.

Y mientras el inquilino de Palacio Nacional hacía berrinches allá en su rancho y en breve y escueta entrevista, luego de haber entregado el Templo de San José, rehabilitado al resultar dañado por los sismos del 2017, muy serio, dijo que no había estado pendiente del tema de la Marcha por la Democracia, la señora Sheinbaum de Tarriba cumplió al pie de la letra las indicaciones de su jefe y aprovechando la tribuna que le brindó el INE, arremetió en contra de la movilización multitudinaria que bajo consigna, pidió: “¡Fuera López”! (¿y dónde está aquello que asegura el Presidente que la gente está feliz con su errática gestión?), para calificarla de falsa y hasta mal intencionada.

Concretamente, la morenista señaló: “Resulta importante, y más aquí, en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento, promovieron fraudes electorales y nunca vieron la compra de votos, o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas, promoviendo la discriminación y el clasismo”.

Se le olvida a Sheinbaum que, abiertamente, Morena compra el voto y ya en la cuenta regresiva de los comicios más trascendentales en México, ya no saben de dónde sacar recursos porque el dinero nunca alcanza y, en este sentido, los acarreos también son una forma de adquirir sufragios.

Aunque la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, no se cansó en insistir que su movimiento, —léase, esta errada y llamada Cuarta Transformación—, “defiende la democracia”, al haber hecho suyas las controvertidas reformas constitucionales presentadas por López Obrador, no hizo más que corroborar que no pasará de ser, —en caso de ganar los comicios del ya próximo 2 de junio—, la marioneta favorita del de Tepetitán. O sea, Claudia Sheinbaum dista mucho de tener personalidad propia, ya que solo responde a los mandatos de López Obrador, ¿o no?

Pero eso de que el inquilino de Palacio no estuvo pendiente de lo que ocurrió en la Marcha por la Democracia, no hay quien se lo crea más que sus seguidores más fervientes. Seguramente resonaron en su cabeza las palabras del único orador, el doctor Lorenzo Córdova, quien calificó al que encabeza esta errada y llamada CuartaTransformación, de querer imponer “un proyecto de regresión autoritaria”.

Más claro y contundente no pudo ser el discurso del ex consejero-presidente del INE: “Hoy todo eso (la democracia y las instituciones), está bajo amenaza, pasamos más de 40 años construyendo una escalera democrática, y hoy, desde el poder, quién llegó a ese primer piso por libre voluntad de ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla”.

Municiones

*** La crisis y carencia del agua, ha sido una constante prácticamente desde que inició este 2024. Primero, el presidente López Obrador evitó hasta donde pudo abordar el tema porque electoralmente no le reditúa nada, pero finalmente, propuso otra más de sus ocurrencias para enfrentar la falta de lo que, sin duda, es el vital líquido. Por su parte, ni el director de Conagua, Germán Arturo Martínez Santoyo, ni el Coordinador General del Sistema de Aguas de la CDMX, (Sacmex), Rafael Bernardo Carmona Paredes, han tenido a bien dar la cara, como si no estuviera a punto de llegar el llamado “Día Cero”, esto es, cuando se abran las llaves y no salga ni una gota de agua; ni las presas y el sistema Cutzamala, estuvieran secas, a menos del 30 por ciento de su capacidad.

*** Ante esta situación verdaderamente crítica, La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, señaló que para atender a fondo el problema de desabasto de agua, que enfrenta una quinta parte del país, se requiere de un diálogo nacional de donde deberán salir propuestas que permitan pasar del enunciado a la acción, siempre a favor de las personas, porque no es posible que 21 millones de mexicanos no tengan garantizado su derecho constitucional a este líquido. “El agua debe ser la prioridad en los tres órdenes de gobierno, lograr mayor inversión destinada a infraestructura hídrica que permita una gestión más eficiente, y la realización de una fuerte campaña de sensibilización social para lograr el cero desperdicio”. “A pesar de ser un tema de seguridad nacional, en la Cámara de Diputados están pendientes de revisión, análisis y aprobación un importante número de iniciativas propuestas por lo diversos grupos parlamentarios; sin embargo, estamos en falta, por lo que es necesario que se avance en la aprobación de la Ley General de Aguas en México, dejando atrás criterios político-electorales, así como otras iniciativas que van en el mismo sentido. La población no busca culpas, sino soluciones”. Finalmente, Guerra Castillo urgió a la ejecución de acciones para llegar al desperdicio cero de agua. Está comprobado que más de la mitad del agua para uso agrícola, que consume el 76 por ciento del total que dispone el país, se desperdicia por la deficiente infraestructura; y lo mismo pasa con el abastecimiento público, que si bien recibe el 14.4 por ciento, de éste se pierde el 47 por ciento, por fugas en el sistema hidráulico urbano.

*** La cara que traía en el registro de Sheinbaum, ni más ni menos que su vocero, Gerardo Fernández Noroña, lo decía todo y es que por las “ex benditas redes sociales” circula que el próximo miércoles se soltará una verdadera bomba en su contra que lo liga a un asunto muy delicado y que el diputado del PT no pudo frenar.

