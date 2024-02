Llenan miles de mexicanos plazas en 120 ciudades en defensa de voto libre y democracia

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Más que la advertencia de Lorenzo Córdova sobre la regresión en curso hacia un sistema político y electoral autoritario como el que prevalecía en el México de los 60 y que es —dice— impulsada directamente por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, la movilización masiva de cientos de miles de mexicanos realizada ayer en 100 ciudades del país y unas 20 del exterior mostró una fuerza social inusitada que no puede ser ignorada ya por el mandatario saliente y su círculo dominante.

Un grito de reclamo de libertad y democracia que seguramente será escuchado por muchos interna pero sobre todo externamente.

Con una Plaza de la Constitución repleta al tope y saturadas sus principales calles convergentes, la concentración pacífica en la CDMX, pero llena de reclamos y condenas, escuchó atenta los señalamientos de Lorenzo Córdova, orador único, quien fue acompañado por el ex ministro José Ramón Cossío y el ex primer presidente del IFE, José Woldenberg, oradores de marchas anteriores.

Lo dicho y advertido por Córdova se puede sintetizar en un sólo hecho: AMLO busca instaurar antes de cumplir el fin de su mandato un régimen autoritario, dictatorial con la pérdida absoluta de las libertades y derechos democráticos ganados a lo largo por los mexicanos durante los últimos 40 años.

El Presidente no esperó a su mañanera de hoy para responder a esta expresión multitudinaria sin precedente en México.

Ante la interrogante de que respondía a quienes afirmaron que hoy están amenazadas las instituciones democráticas en México, espetó:

“Es la democracia de ellos, la de los oligarcas, la de los ricos, la democracia de los corruptos. Y nosotros lo que queremos es que haya la democracia del pueblo, o sea, no queremos poder sin pueblo”.

—¿Pero está garantizado el voto libre para las elecciones?

—“Libre y secreto y democrático. Ellos fueron los que establecieron la antidemocracia con los fraudes electorales”.

—¿Y del reclamo de no intervención del gobierno en las elecciones?, se le insistió.

—“Ya no van a haber fraudes electorales como había cuando dominaban los del PRIAN”, arremetió.

Entrevistado al salir de un acto en la Ciudad de México, López Obrador aseguró que —a pesar de que irrumpe con sus declaraciones todos los días en el proceso electoral en curso—, no intervendrá en los comicios de este año y descartó que vaya a impulsar una elección de Estado, como lo afirma la oposición PAN, PRI y PRD, que ya lo está haciendo al usar los programas sociales y los llamados “miles de servidores de la nación” quienes han promoción casa por casa en muchas ciudades del país en beneficio de Claudia Sheinbaum y los otros candidatos de Morena.

“No, no voy a intervenir. Nada, absolutamente. No estoy interviniendo. Nada más que tenemos que garantizar que sea el pueblo el que elija a sus autoridades, porque antes eran los oligarcas”, expresó.

“Y ellos lo que quieren es que siga lo mismo. Quieren que las minorías sean los que elijan a los presidentes, porque quieren tener peleles, títeres y quieren seguir robando. Eso ya se acabó”, aseguró.

—¿Descarta entonces elección de Estado, Presidente?, se le insistió.

“Eso ya se terminó. Eso se aplicaba cuando nos robaron la Presidencia en dos ocasiones. Bueno, en tres, porque en el 88 también hubo fraude. Salinas no ganó y Calderón no ganó. Todos los que fueron hoy, algunos, sobre todo los intelectuales o pseudo intelectuales, alcahuetes, se quedaron callados con los fraudes del 2006 y del 2012.

“Pero ahora ya me llama mucho la atención y además celebró que digan nuestra democracia, porque sí, es la de ellos. Nada más que es la del poder sin pueblo. Es kratos sin demos. Esa es la democracia de ellos”, afirmó.

Informado de que en las concentraciones de ayer los cientos miles de manifestantes gritaron sin que nadie desde el estrado se los pidiera o sugiriera en el Zócalo y otras muchas plazas una y otra vez la consigna de “narco-presidente, narco-presidente”, el mandatario dijo que las manifestaciones ciudadanas en las calles y la libertad donde se insulta al Presidente son una prueba de que existe democracia en el país.

“Ahora ya en México hay una auténtica democracia y vivimos en un país libre, en donde desde el Zócalo y en los medios de comunicación, que casi todos están al servicio de la mafia del poder, antidemocrática, se insulta al Presidente y no se persigue a nadie…

“No hay represión. No, no hay censura. Entonces no hay nada que temer. Qué bueno que existen estas manifestaciones, porque queda de manifiesto que vivimos en un país libre. En una dictadura no se podría ni hacer movilizaciones ni tampoco insultar al Presidente. Me consta. Es distinto ya”.

Sin duda, los hechos indican que hay una expresión ciudadana de tal nivel que ya genera una reacción inmediata del mandatario. Algo impensable hasta hace muy poco.

Nombramientos en curso en el Senado

Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, adelantó que esta semana avanzarán una serie de nombramientos de magistrados electorales, hoy pendientes.

Y consideró que en este contexto y bajo su conducción el Senado asumirá su responsabilidad para hacer frente a “un proceso electoral en curso muy complicado”.

Para aprobar estos nombramientos, recordó, se requiere de una mayoría calificada que requiere de consensos con las demás fuerzas políticas representadas en esta Cámara.

Y “los acuerdos no son fáciles… pero si ponemos como prioridad la democracia y la estabilidad política de México, lo vamos a conseguir”, aseguró

“Estamos avanzando ya en los acuerdos, es muy difícil, requerimos mayoría calificada y ustedes saben que en estos momentos cada vez es más complejo lograrla”, pero la Junta de Coordinación Política trabaja para que se logren, a la brevedad, los consensos, indicó.

