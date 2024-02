En Morena acusan a Mario Delgado Carrillo de “enterrar la democracia”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Hoy se registra Xóchitl Gálvez en el INE

Se le están saliendo del huacal una parte importante de la militancia de Morena y se trata de Integrantes de la Coordinadora Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de ese partido, que encabeza Juan Cáceres, ni más ni menos que al dirigente nacional de ese partido, Mario Martín Delgado, que anda más bien de bajo perfil por aquellos señalamientos que desde diversos frentes le han hecho por presuntas, digamos, relaciones peligrosas.

En fin, resulta que morenistas muy inconformes, acusaron a Delgado Carrillo, así de plano, de “enterrar la democracia”, porque impuso candidaturas de acuerdo a su muy personal voluntad (bueno, eso siempre lo ha hecho, de qué se asombran) y optó por militantes de otros partidos, sin tomar en cuenta a la base morenista en el poder y menos aún a los fundadores del partido guinda.

Desde luego, bien puede inferirse que Mario Delgado se inclinó además por sus cercanos, pero lo interesante también, es que la militancia inconforme asegura que su líder maneja a dicho instituto político, “como si fuera un cártel”. Este señalamiento calará en Palacio Nacional por mucho que en oficialismo lo quieran minimizar.

Cáceres dijo que en esa parte del morenismo, están verdaderamente hartos “de la corrupción imperante en la selección de candidatos dentro del partido Morena”, ¿pues no que en esta errada y llamada cuarta transformación ya se había erradicado la corrupción?

Como respuesta, Delgado Carrillo podría señalar que se trata de un pequeño grupo sin importancia. Sin embargo, el problema que se resiste a ver es que en época preelectoral, los problemas en el seno del oficialismo ya empezaron y van a seguir creciendo. ¿Los podrá controlar?

Municiones

*** Hoy, a las once de la mañana, en el Instituto Nacional Electoral, (INE), acudirá a registrarse la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, como candidata a la Presidencia de la República y, afortunadamente, la senadora con licencia no va por consigna de nadie como fue el caso de la flamante candidata morenista, Claudia Sheinbaum, que fue enviada desde Palacio Nacional y con todo y el acarreo, el pasado domingo no pudo opacar ni siquiera mínimamente la movilización de la marea rosa contra la que, impotente, López Obrador se la ha pasado haciendo berrinche y tronando y ahora resulta que todos los que participaron son corruptos porque el tabasqueño así lo determinó por decreto.

*** Lo más probable es que será mañana cuando se dé a conocer la entrevista que concedió el Presidente a un medio ruso cuya exclusiva obtuvo Canal Red de España. La entrevista la hizo Inna Afinogenova y por los avances que se han filtrado, se nota que el inquilino de Palacio Nacional hasta se divirtió, sobre todo en la parte en la que la reportera le pregunta: “¿Qué le diría el Andrés Manuel de 2006 al actual Andrés Manuel?”, a lo que el tabasqueño respondió con ese estilo tan superficial: “Te van a dejar como limón exprimido”. El flamante vocero de Palacio Nacional, Jesús Ramírez Cuevas, anunció que en cuanto a las entrevistas que el jefe del Ejecutivo concederá en el último tramo de su gestión, “habrá sorpresas”, pero lo más probable es que no, porque López Obrador sólo responde a quienes le lanzan loas y le demuestran sumisión, a los demás, los considera neoliberales y conservadores y lanza acusaciones groseras y mentirosas. Por cierto, los señalamientos que en los recientes días le han hecho a López Obrador sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, “es parte de una “estrategia político-electoral” que viene a polarizar. ¿No se habrá mordido la lengua el vocero Ramírez Cuevas?, porque si alguien es experto en polarizar es precisamente su jefe.

*** Por cierto, el flamante y eficiente vocero presidencial dijo que la bandera no se izó el pasado domingo, porque no había paso, ya que Palacio Nacional estaba amurallado, entonces no había forma de pasar para izar el lábaro Patrio. No cabe duda que Ramírez Cuevas se ve ingenuo, bastante cándido y esto en política se interpreta de otra forma. De seguro, el próximo 1 de marzo, la bandera estará ondeando en la explanada del Zócalo capitalino durante el arranque de campaña de la señora Sheinbaum de Tarriba.

*** Desde hace mucho tiempo, quizás a mediados de esta errada y llamada Cuarta Transformación, la flamante secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, venía trabajando intensamente para que su hermana ocupara un cargo de elección y, finalmente, se vieron coronados sus esfuerzos y Rita Ozalia Rodríguez, fue incluida en la primera fórmula para la Cámara alta por San Luis Potosí. Específicamente fue en el 2021, cuando la secretaria de Seguridad fue moviendo sus fichas y como muestra está que ese año, el dirigente estatal de Morena en SLP, Sergio Serrano Soriano, informó que el Comité Ejecutivo Nacional del partido guinda había nombrado a Rita Ozalia Rodríguez Velázquez como delegada política para el estado porque “ella es una potosina de Ciudad Valles que ha tenido experiencia en cuestiones políticas y viene para coadyuvar con los trabajos que está realizando el Comité Ejecutivo Estatal en el estado”. Rita Ozalia relevó a la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, quién, —como se recordará—, se inscribió en el proceso interno para la candidatura de Morena a la gubernatura de Durango.

*** Y en esto de las candidaturas, no dejó de causar sorpresa lo que dio a conocer Movimiento Ciudadano y la fórmula que conforman ni más ni menos que la controvertida alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la excandidata del PRD al gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales. No debería de olvidar la ex perredista que la señora Cuevas tiene una personalidad complicada, por decir lo menos, e incluso, anunció que formaría otro partido político, pero por lo visto, ya no le dio tiempo, aunque en el evento encabezado por el dirigente naranja, Dante Delgado, la alcaldesa de Cuauhtémoc se vendió carísimo a lo que realmente es, aseverando que ella es la funcionaria capitalina más cercana a la gente y que su candidatura le dará oportunidad ante la persona que la quiso meter a la cárcel. Además, Cuevas se dio tiempo para despotricar en contra de la alianza Va por México, porque no pudo hacer su santa voluntad y no le dieron ninguna candidatura. Habrá que ver si el efecto de Sandra Cuevas, ahora “fosfo-fosfo”, no le resta los votos que pudiera obtener Alejandra Barrales.

*** Con una mirada nostálgica, el Presidente encabezó la última celebración del Día del Ejército y les asignó más tareas; se podría decir que el tabasqueño ha diversificado la actividad de las fuerzas armadas. Ahora que se vaya, los va a extrañar.

