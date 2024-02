Ricardo Aldana intenta deslindarse del ex líder petrolero Romero Deschamps

Adriana Moreno Cordero

Xóchitl Gálvez Ruiz pide a AMLO que saque las manos de proceso electoral

Así es, Ricardo Aldana se deslinda de los fraudes y estafas del extinto Carlos Romero Deschamps. No obstante de que Aldana Prieto, actual líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), fue tesorero del fallecido líder petrolero Romero Deschamps, resulta que ahora insiste en que nunca tuvo ninguna relación con quien fuera el quasi eterno dirigente petrolero; esto, tras los señalamientos de que el exsenador Aldana fue por un buen tiempo “la mano derecha” del difunto líder sindical.

“Nunca tuve relación con él”, respondió Aldana Prieto en entrevista con medios de comunicación, en un claro contrasentido pues todo mundo dentro y fuera de la paraestatal saben que no solo era la mano derecha de Romero Deschamps sino también quien maquillaba las finanzas del sindicato petrolero. Incluso fue acusado del Pemexgate junto con su protector y amigo Carlos Romero Deschamps, además de ser señalado por desfalco de mil millones de pesos en el famoso Pemexgate como tesorero de Petróleos Mexicanos (Pemex), de lo cual fue exonerado, sin embargo los vínculos que aún tiene con el polémico exlíder petroleros, de plano no se los ha podido quitar.

Por otra parte, el secretario general del Sindicato de Petróleos Mexicanos, ahora resultó más morenista que todo el partido guinda encabezados por su fundador, y, -según se sabe-, Aldana Prieto está en la mejor disposición con esta errada y llamada cuarta transformación y lo demuestra siendo sumamente cariñoso y servicial con la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, a quien en días pasados no dudo en darle su apoyo.

Por todo lo anterior, una pregunta rueda en los corrillos políticos: ¿será que el sindicato petrolero, antes al servicio del PRI durante la administración de Joaquín Hernández Galicia “La Quina” y del propio Romero Deschamps, ahora estará al servicio de MORENA? Se reitera, es solo una pregunta.

En otro tema, acuerpada por los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano, la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez se registró ante el INE y el eje principal de su discurso, fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador, saque las manos del proceso electoral que vivirá México el ya próximo 2 de junio.

Lo cierto es que desde la víspera de estos trascendentales comicios, el presidente se erigió como jefe de campaña de quien resultó su candidata presidencial e incluso, más allá, las controvertidas reformas constitucionales, las presentó en este último tramo de su gestión para poder seguir haciendo campaña a favor de Claudia Sheinbaum, a quien además, le dicta la agenda y le encomienda cosas para que sea ella las que la saque adelante, es decir, que haga la tarea y que la haga bien.

En el fondo, lo que querían tanto el inquilino de Palacio Nacional y la señora Sheinbaum de Tarriba, era ver a la oposición hecha añicos, pero sin tanta suerte, López Obrador sigue haciendo campaña a favor de su favorita a la que llamó “Justicia” y dijo que a ella le entregará la banda presidencial. A ver si esto último sí jala, porque cuando hizo el tabasqueño toda esa faramalla de la entrega del “bastón de mando” a Sheinbaum, eso y nada resultó ser lo mismo.

*** Llamaría a risa si no se tratara de un tema que avizora una grave crisis ”a la vuelta de la esquina” . El flamante jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres salió con que está asegurado el abasto de agua en la capital de la República. No cabe duda que el funcionario no ve más allá de lo que le dicen que vea en Palacio Nacional porque con un discurso muy al estilo de su jefe, Batres Guadarrama acusó a la oposición conservadora de hacer uso político de este asunto que va que vuela para una carencia. “Y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos”, dijo. Qué alentadoras las palabras del jefe de gobierno capitalino, sin embargo, un pequeño detalle, no dice de dónde sacarán agua para garantizar el abasto en la CDMX e ignora o n quiere ver que en muchas colonias de la Ciudad de México y su zona connurbada, los vecinos no tienen otra alternativa más que organizarse ellos mismos para adquirir pipas de agua y tener que pagar el aumento de éstas, precisamente como producto de la crisis hídrica que por cierto se vive en el país.

*** Ya en este espacio se había dado cuenta de las profundas divisiones que vive ni más ni menos que el partido Movimiento Ciudadano, en buena parte, por los caprichos que han llevado casi, casi al delirio a su dirigente, Dante Delgado Rannauro y en esto último, se está pareciendo mucho a López Obrador. Así, buen golpe le asestó la senadora Patricia Mercado, quien ayer, en un gesto que a muchos pareció de coherencia, renunció a su cargo de vocera de la gris campaña del candidato presidencial Jorge Alvarez Maynez y lo atribuyó a “decisiones del partido que le son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda”. Precisamente un día antes de esta dimisión, el senador Dante Delgado le levantó la mano a la controvertida alcaldesa con licencia de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que estaba ávida de tener una candidatura e incluso, Patricia Mercado se había pronunciado en contra de Sandra Cuevas por ser un personaje sin duda polémico y porque antes de acercarse a MC, se dedicó a despotricar contra el partido que ahora le pone enfrente un escaño en el Senado de la República. Ya se consignaba en este espacio que el daño que le hará al de por sí vapuleado partido naranja, será mayor. Esto apenas empieza.

*** Duro se lanzó contra Morena el dirigente del PRD, Jesús Zambrano. En el marco del registro de Xóchitl Gálvez en el Instituto Nacional Electoral, (INE), acusó a dicho Instituto de negarse a elaborar un mapa de riesgo ante la presencia del crimen organizado “porque es cómplice”. Agregó el líder del partido negro amarillo, “Lamento que el órgano electoral esté, en los hechos, actuando con enorme lentitud y, en este caso, cayendo en una omisión e irresponsabilidad”. Lo que sin duda es rescatable de las palabras de Jesús Zambrano es que, efectivamente, buena parte del país es rehén de la delincuencia organizada y el gobierno hace caso omiso.

