Los foros para analizar 20 iniciativas de AMLO, flojera en Morena y rémoras

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

No les dará tiempo a los legisladores de aprobarlas

En la Cámara de Diputados, es bien conocida aquella frase de que cuando se organizan una serie de foros para debatir la más reciente ocurrencia del presidente Andrés Manuel López Obrador que suele enviar como iniciativa con la consigna a sus diputados de que “sin cambiarle ni una coma” la tienen que aprobar “contra viento y marea”, es generalmente para enviar el mensaje de que los legisladores del partido guinda así como sus rémoras, son muy democráticos y le dan voz a todos los actores políticos involucrados.

Nada más falso, generalmente, eso de los foros, les da una impresionante flojera a los de Morena, no atienden ninguna de las propuestas que se presentan, pues ya traen línea o, más bien, la orientación que les dan desde Palacio Nacional.

De cualquier manera, la Cámara de Diputados inauguró la realización de un nuevo “Diálogo Nacional” sobre las 20 iniciativas Los foros se dividirán en cuatro temas: libertad, bienestar, justicia y democracia y que consta de cuatro foros.

No obstante, el coordinador de la fracción parlamentaria de la Cámara Baja, Ignacio Mier Velazco, fue de los diputados que con calzador y a regañadientes, tuvo que asistir al primero de estos foros, sin el más mínimo interés.

Asimismo, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Jorge Romero, reconoció que en esta ocasión, Morena y sus incondicionales rémoras, hayan optado por analizar las iniciativas y no recurrieran a la imposición, como sucedió con las anteriores iniciativas presidenciales, que fueron impugnadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Específicamente, el diputado Romero indicó: “Todas las leyes deben de irse hacia allá, que ya ninguna sea solamente intramuros entre quienes legislamos, sino que se compartan con la gente y eso lo queremos reconocer. No le estamos dando prisa, le estamos dando su lugar a la dimensión que tienen estas iniciativas y que, por supuesto, habremos de profundizar”.

Lo anterior en el fondo, tiene la intención bajar la prisa y hasta desesperación que tienen los legisladores del oficialismo para que se aprueben estas reformas. De hecho, —como se recordará—,lo querían hacer en “fast-track”, contra el tiempo, pero la jugada no les salió; lo cierto es que no les va a dar tiempo a los morenistas, petistas y del Verde, de complacer a López Obrador.

No dejó de llamar la atención que el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Braulio López Ochoa, declaró abiertamente que ellos no van a participar en lo que llamó, “los diálogos de la simulación. Si quieren hacer un show mediático para sacar raja política no cuenten con nosotros. La política se hace con respeto y a favor de la gente” y se pronunció en contra de “todo lo que debilite a la democracia”. Habrá que ver cuál es la posición del líder de MC, Dante Delgado, que se ve que últimamente le ha dado por estar, sí o sí, en la palestra y tener los reflectores.

Municiones

*** La flamante Claudia Sheinbaum, sigue dándose a la tarea de cuando no defender a su jefe, repetir, —sin fallar ni en una coma—, lo que ha dicho López Obrador. Resulta que en referencia al hashtag NarcoPresidente, hace poco, la abanderada morenista declaró que “Nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia ante el INE porque nosotros queremos que la elección se resuelva n un clima positivo. No creemos que la guerra sucia sea la opción”. Ante esto que circula por las “benditas redes sociales” y que tiene verdaderamente furibundo al inquilino de Palacio Nacional, éste no pidió, más bien exigió que se denuncien las guerras sucias, “estamos hablando de millones de personas, “boots”, son equipos automatizados que reproducen este mensaje. Las empresas que se dedican a esto hacen un trabajo mercenario y cobran muchísimo. Esto debería de investigarlo el INE”. Con esta posible denuncia, la consejera electoral Rita Bel, presidenta de la Comisión de quejas de dicho Instituto, señaló que los consejeros están obligados a recibir toda queja y se analiza si el hecho afecta al proceso electoral para luego decidir si la referida queja se acepta o se rechaza. Sin duda tienen que tener elementos concretos y suficientes como para dictar las medidas cautelares que procedan. “En el momento que tenga los elementos necesarios para respaldar su queja, la podrán presentar”, concluyó la consejera y es justo aquí donde se presenta un gran problema para los morenistas porque ellos creen que con la palabra de López Obrador y su marioneta Sheinbaum, es suficiente para sustentar su queja. Ahora solo falta que el tabasqueño diga que a la concentración del pasado domingo conocida como la marea rosa, hayan asistido puros “boots”. Si no tuvo problema para señalarlos, sin pruebas ni sustento de corrupto, ¿qué nos podemos esperar de esta denuncia?

*** “La vida es un tómbola, tom, tom, tómbola”. La frase de esta legendaria canción, tal parece, es cada vez más necesaria en política, sobre todo en Morena, que ayer, precisamente en una tómbola, puso a la suerte sus candidaturas plurinominales. Se han dado a conocer diversos nombres de los premiados, como por ejemplo, para el Senado de la República, el de Américo Villareal hijo; también está Rafael Barajas, “el Fisgón”, del grupo de caricaturistas afines a esta errada y llamada cuarta transformación. Premiada salió Adriana Gómez Grajales, secretaria de Mujeres en Morena; Jorge Naredo, fundador de la revista “Polemón” y un twitero con muy poca higiene y demasiada sumisión e ignorancia. No podía faltar José Ramiro López Obrador, el buen “Pepín”, que en todo momento se ha declarado seguidor de Claudia Sheinbaum, salió premiado ni más ni menos que con el número 16. Está también el ex delegado en Alvaro Obregón, Víctor Hugo Romo que, —según se sabe—, tiene la intención de impulsar a su gente para alguno que otro cargo de elección popular, ¿lo logrará? Otros agraciados con el premio mayor son: Sebastián Ramírez dirigente de Morena en la CDMX; Jesús Ramírez Cuevas, el siempre eficiente vocero presidencial, ganador con el número 34. Andrea Chávez también salió sorteada, pero ella tenía ya un lugar en mayoría relativa, así que no va. El líder nacional de Morena, Delgado Carrillo dijo que Alfredo del Mazo está descartado de este proceso. Eruviel Avila ya es candidato por el PVEM. También estuvo ausente en esta gran rifa el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ahora fiel servidor de esta errada y llamada cuarta transformación, que se supone que en un inicio sí estaba contemplado, ¿en qué quedamos por fin?

morcora@gmail.com