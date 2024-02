Revela AMLO que The New York Times alista reportaje sobre sus hijos y cercanos

“Son calumniadores de fama mundial”

Emplaza el Presidente a Estados Unidos a pronunciarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el periódico The New York Times alista un reportaje con información de la DEA en el que supuestamente sus hijos y funcionarios cercanos a él recibieron dinero del narcotráfico en 2018, por lo que el mandatario dijo que esos señalamientos son falsos y una calumnia del diario estadounidense.

“Espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, si no quieren decir nada, está bien, pero cualquier gobierno democrático defensor de las libertades tendría que informar”, dijo el mandatario, quien agregó sobre el reportaje: “son unos calumniadores profesionales de fama mundial”.

El presidente López Obrador dio a conocer lo anterior al leer un cuestionario que Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México, envió el miércoles al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, para ser respondido antes de las 17:00 horas de ese mismo día.

Ante ello, el Presidente informó que le pidió al vocero no responder al momento, sino en la mañanera del jueves 22 de febrero, además calificó a The New York Times como un “pasquín inmundo” y apuntó en tono de ironía que la prensa mexicana es más profesional que dicho medio estadounidense.

“El periodico este New York Times no deja de ser un pasquín, no les gustó (lo que dije sobre el periodista Tim Golden en entrevista con la periodista Inna Afinogenova)”, dijo López Obrador.

El Presidente leyó íntegra la carta enviada por la corresponsalía del diario neoyorquino y fue dando respuesta a cada una de las preguntas, cuestionando las bases de las imputaciones y descalificando el vínculo entre la publicación e instancias de gobierno estadunidenses, enfatizando en que esta supuesta indagatoria habría sido cerrada para evitar un conflicto diplomático con México, pero, insistió en que quería una postura del gobierno estadounidense al respecto. Mientras leía el cuestionamiento, López Obrador mostró el número de la periodista.

Más adelante, López Obrador retomó el tema y cuestionó esta presunta investigación: ¿”Con qué derecho investigan a un gobierno legal y legítimamente constituido de un país independiente? ¿Hay acaso un gobierno del mundo? ¿No hay un gobierno soberano? ¿Qué autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro, además qué le autoriza a hacer espionajes porque ni siquiera es inteligencia? Afirmó que existe cooperación, tiene que haberla pero no puede haber injerencia ni intervencionismo. Consideró que en algunos instancias de gobierno de Estados Unidos se mal acostumbraron a no respetar la independencia, la soberanía.

La investigación revela que allegados al presidente se reunieron con Ismael Zambada García, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018.

Detalla que, después de ser elegido presidente, uno de los fundadores del Cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de los amigos de López Obrador, un asistente oficial y otro asesor informal.

También se habló de la existencia de videos donde supuestamente los hijos AMLO aparecen recibiendo dinero del narco.

Según el cuestionario, uno de los pagos ocurrió durante la visita del presidente a Sinaloa en marzo de 2020, donde supuestamente se reunió con la madre de Joaquín, “El Chapo” Guzmán Loera.

El presidente López Obrador dijo que no tenía conocimiento de esa investigación y que todo eso es falso.