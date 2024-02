John Kirby y John Kerry niegan que gobierno de EU esté investigando a AMLO

Banco Azteca demuestra absoluta viabilidad financiera

Al momento y sobre el tremendo lío que detonó el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a la investigación que hacía el periódico “The New York Times” sobre presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña del mandatario mexicano de 2018, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que no hay una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre López Obrador, posición a la que se sumó un conocido visitante de aquel país, John Kerry.

Es indudable que el presidente Joe Biden depende de su reelección, la que ha podido sobrellevar pese a los señalamientos de que es un hombre mayor -81 años de edad- y que ya no estaría en capacidades para gobernar a la nación más poderosa del mundo. Así, también depende de que México siga conteniendo las olas de migrantes que se desplazan al vecino país del norte y está a punto de emitir nuevas medidas sobre este tema en las que necesita de la ayuda de México, de tal suerte que no le convendría a la administración Biden distanciarse de su vecino del sur.

En el cuestionario que “The New York Times” le hizo llegar al inquilino de Palacio Nacional, se cuestionaba que los cárteles de la droga presuntamente tenían videos que involucran a los hijos de López Obrador recibiendo recursos, pero por lo menos hasta el momento, no se ha presentado nada.

En su gustadísimo “stand-up” mañanero, el de Tepetitán salió con que “The New York Times” era “un pasquín inmundo”, como es su costumbre descalificar a medios, tanto nacionales como extranjeros, pero aquí habría que acotar que a dicho periódico estadunidense, el gobierno de EU no le da órdenes

Sin embargo y hasta donde se sabe, Estados Unidos habría analizado probables relaciones de amigos, funcionarios y familiares de López Obrador con poderosos agentes de los cárteles.

Otra de las vertientes de este remolino que formó el Presidente de México es que la investigación se basó en informes de testigos protegidos que muchas veces hacen declaraciones falsas, así que construir un caso contra el tabasqueño, sería particularmente desafiante, de acuerdo a diversos analistas.

Además, y aunque se crea poco, en la Casa Blanca son especialmente cuidadosos de hablar de presuntos malos manejos en gobiernos mexicanos y -ojo- no sólo en esta errada y llamada Cuarta Transformación; lo mismo ha ocurrido en administraciones anteriores, ya que lo que no se puede soslayar es la relación entre México y Estados Unidos que no se ciñe solamente a la política.

Finalmente, y en el ánimo de adelantarse y tapar este escándalo que de una u otra forma ya tiene encima, López Obrador, para variar, la regó. Por eso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) inició una investigación de oficio por la exposición de los datos de una periodista del “New York Times”, concretamente Natalie Kitroeff, que hizo el Presidente en la que hasta el teléfono personal y el correo electrónico dio a conocer. Con esta acción, el Presidente puso en riesgo a parte del equipo del diario estadounidense. Con razón, el tabasqueño quiere aniquilar a los organismos autónomos.

*** Basados en información totalmente falsa que se subió a las “benditas redes sociales”, se intentó poner en duda la solvencia de Banco Azteca y no lo consiguieron y para demostrarlo están los datos duros que echan por tierra cualquier intento por descalificar a esta institución bancaria que sí se ha logrado vincular con la sociedad más necesitada mediante el dinamismo y solidez en sus operaciones. Conforme a los resultados de operación al cierre de 2023, Banco Azteca demuestra su absoluta viabilidad financiera y prueba de ello es que millones de clientes le han confiado sus recursos. La cartera de este banco ha mantenido un movimiento creciente de 6% en el saldo de cartera bruta, al pasar de 161 mil 307 millones de pesos, a 171 mil 248 millones de pesos. Igualmente, el nivel de capitalización de Banco Azteca mostró una tendencia positiva, al ubicarse en 15.01 por ciento; entre los mejores del sistema bancario mexicano. Esa es contundencia.

*** Hasta en la lista de candidatos plurinominales al Senado de la República se reflejaron los odios y preferencias del presidente López Obrador y ahí está como muestra que a quien considera su hermano, Adán Augusto López, lo puso en el primer lugar, garantizándole a un escaño, mientras que al ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo colocó en el séptimo sitio y dice el ex canciller que ese “es el número de la suerte”. Y no es que en este lugar, quien fuera “corcholata” presidencial no vaya acceder a la Cámara alta, pero eso indica que sigue alejado del primer círculo lópezobradorista, al igual de quien fuera su colaboradora más cercana, la senadora Malú Micher. Ya después de las elecciones del 2 de junio, se verá quien va a ocupar la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, pero no hay que olvidar que cuando Ebrard andaba enojado porque no le dieron la candidatura presidencial, gente del equipo de la flamante abanderada Claudia Sheinbaum se le acercó para prometerle precisamente dicha coordinación, porque eso de trabajar para la señora Sheinbaum de Tarriba en el gabinete, hasta el momento, el ex titular de Relaciones Exteriores se sigue resistiendo. ¿Será así hasta el final? El caso es que otro que busca la coordinación morenista es el ex secretario de Gobernación que está más que puesto para regresar a los reflectores. A ver qué pasa, porque en la famosa tómbola morenista para sacar a los agraciados ganadores de un cargo plurinominal, cuando no suben, bajan candidatos con una ligereza que, ¡bueno!

*** Quizás, hace años, ni la propia Xóchitl Gálvez se imaginó que al cumplir 61 años de edad, estaría en una intensa campaña por la Presidencia de la República, en un país que como México, tendrá por vez primera a una mujer como presidenta.

*** La vicecoordinadora del PRD en el Congreso capitalino, Polimnia Romana Sierra Bárcena, externó su más amplio reconocimiento a “los héroes anónimos”, quienes generosamente de manera cotidiana exponen su vida para salvar la de otros, sobre todo en estos tiempos en los que han aumentan considerablemente los riesgos contra la seguridad individual y colectiva por los efectos del cambio climático. Así lo manifestó al dar el posicionamiento de su grupo parlamentario en la sesión solemne, donde el Congreso capitalino galardonó con la Medalla al Mérito en Gestión Integral de Riesgos Y Protección Civil a integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos, de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de Organismos y Personas de la Sociedad Civil, entre los que destacaron tres perros rescatistas: “Niko”, “Lancelot” y “Nikki”.

