Juventudes despliegan talento en concierto de la OSJUAEMéx

“Trabajar con las juventudes universitarias es maravilloso, me contagian su energía todos los días de ensayos”: Hilda Saquicoray, directora de la orquesta

Toluca, Estado de México.— Con el propósito de reconocer el espacio que UniRadio 99.7 FM, emisora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), ofrece a las juventudes universitarias, a través del programa “Somos UAEMéx Live, la Orquesta Sinfónica Juvenil (OSJUAEMéx) ofreció un concierto en el Teatro Universitario “Los Jaguares”.

En el acto, al que acudieron la secretaria de Difusión Cultural, María de las Mercedes Portilla Luja, la directora General de Comunicación Universitaria, Ginarely Valencia Alcántara y la directora de UniRadio, Jaqueline Valderrabano Malagón, la directora de la OSJUAEMéx, Hilda Saquicoray Avila, junto con los integrantes de la orquesta juvenil, se unió a las felicitaciones para UniRadio y reconoció a las y los artistas universitarios con quienes ha vivido grandes experiencias y satisfacciones.

“Trabajar con las juventudes universitarias es maravilloso, me contagian su energía todos los días de ensayos, creo que podría decir que les tengo un gran cariño más allá de ser un número de asiento, son como parte de mi familia”, resaltó.

La orquesta contó con la participación de cuatro cantantes que deleitaron a la audiencia con su actuación: Raúl Adonay, interpretó “Sway” y “Can´t take my eyes of you”; Andrea Esquitín “Tú luz” y “Atardecer” de autoría propia; Olimpia Palma “Ojos claros, labios rosas” y “Pastel de Zarzamoras” de su creación; y Sam Rose, interpretó “Suspicious minds” y “Groove In” de su banda “The Roses”.

Este concierto forma parte del programa “Somos UAEMéx Live”, producción conjunta entre UniRadio 99.7 FM y UAEMéx TV que se ha consolidado como una plataforma encargada de difundir el talento musical de la Autónoma mexiquense. Tras dos años al aire, suma 39 programas y bandas y/o solistas participantes, convirtiéndo así en un programa con el que UniRadio incursiona en la radio 3.0.

Como parte de esta celebración, también se otorgó un reconocimiento a José Alberto Cisneros Corona, quien orquestó las canciones que formaron parte del repertorio. Finalmente, la OSJUAEMéx interpretó “Las mañanitas” e invitó a la comunidad universitaria a poner atención a las actividades que realizarán con motivo de su aniversario número 10 que se celebrará el 14 de diciembre del presente año.