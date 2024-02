EDC México celebró 10 años en tierra azteca

Tres días de locura total

Fueron más de 170 artistas invitados en sus diferentes horarios

Miles de fanáticos pudieron escuchar lo mejor de la electrónica

Ya son 10 años desde que se organizó la primera edición del EDC en la Ciudad de México, razón por la que más de 170 artistas hicieron suyos los escenarios ubicados en el Autódromo Hermanos Rodríguez para dar lo mejor de sus sets de música electrónica en sus diferentes vertientes, desde lo más tradicionalista y hasta las fusiones más contemporáneas, destacando la participación de Steve Aoki, Alan Walker, Zedd y muchos más.

Algunos de los artistas más destacados de esta edición fueron Armin van Buuren, David Guetta, Don Diablo, Paul van Dyk. Skrillex, Steve Aoki y Showtek, no obstante, la lista fue mucho más amplia, todos distribuidos entre los 10 escenarios que hubo por día; uno más sumado a los 9 que normalmente colocan.

Así, la música electrónica se apoderó de la Curva 4 del Autódromo en los escenarios kineticFIELD, circuitGROUNDS, neonGARDEN, wasteLAND, stereoBLOOM, MIXX STAGE ,mushroomhouseARTCAR, boomboxARTCAR, bionicJUNGLE y anniversaryARTCAR, este ultimo colocado como una ocasión especial a propocido del decimo aniversario.

El día viernes uno de los actos más esperados fue la ceremonia de apertura, ya que este año la temática fue Awakening, así que la figura femenina del KineticField abrió los ojos justo después de que Dombresky terminara su espectáculo y poco a poco separó sus manos mientras giraba su cabeza para escanear al público, de tal manera que en su nueva posición comenzaría a tocar ArtBat.

Ya bien entrada la noche, Zedd, sorprendió a los asistentes con un set list que te hacia no querer dejar de saltar, pero, Oliver Koletzki se lució con su repertorio en el Bionic Jungle. Aunque, al Stereo Bloom casi no le cabía ni un alfiler con la presentación de Paul Van Dyk, pues es de los mejores dj´s de trance que existen a nivel mundial y con más de 30 años de trayectoria musical ha logrado grandes éxitos.

El primer día de la décima edición del EDC sin duda fue algo para recordar, sobre todo la clausura, ya que en los dos escenarios más importantes del evento, el Kinetic FIELD y el Circuit Grounds, se presentaron Alesso y Carl Cox respectivamente, ambos con más de dos décadas de experiencia que se vio reflejada en su forma de manejar las consolas y al público.

Para el segundo día, las mexicanas Paula Martín y Flor Capistran iniciaron las actividades del décimo aniversario del Electric Daisy Carnival en sus respectivos escenarios. Además de representantes del techno, los mexicanos también se harán sentir con artistas como Rebolledo y Jessica Audiffred.

Entre la música y diversas propuestas, desde el house hasta el techno con bajos potentes que el público agradece entre gritos, se observan imágenes en lo alto de todos los escenarios que la audiencia levanta con orgullo. Estos son los tótems, una tradición del festival. Los fans explican su significado:

“Lo traemos principalmente para no perdernos de nuestros amigos porque somos un grupo bastante grande. Así nos identificamos, no importa lo lleno que esté un escenario o que nos perdamos en algún punto por la afluencia”, explica Salvador Hernández, quien lleva un tótem de más de dos metros de alto con el personaje musculoso de Patricio, de la serie animada Bob Esponja.

David Ghetta se roba el show el sábado

El mismo sábado, uno de los artistas más esperados y que ya es muy querido en México fue David Guetta quien fungió como un bálsamo para miles de asistentes del EDC.

Con guiños a la música latina, como a canciones como “Danza kuduro” de Don Omar, y hasta algunos sonidos que recuerdan a canciones de Bad Bunny, el artista con un saco en color rojo salió a disfrutar junto a los mexicanos.

Y además de experimentar con sonidos conocidos para el público de la capital, los máximos éxitos del parisino como “I am Good”, “When we were Young”, o “When love takes over”, fueron las que hicieron disfrutar más a los asistentes.

El francés se limitó a concentrarse en su tornamesa, contrario a W&W dueto de DJ’S que tocaron antes que él en el Kinetic Field, escenario principal del evento, que sí buscó interactuar con el público durante todo el show.

Pero ahí fue cuando más se demostró que el público del EDC es quién construye el ambiente y la festividad, pues pese a la poca interacción del ídolo de la electrónica el público siguió bailando hasta el final, poco antes de las 2 am.

Otra que destacó con una participación espectacular el sábado, fue Nina Kraviz, quien llegó con lo mejor de su repertorio para poner a brincar a los miles de asistentes al Autodrómo Hermanos Rodríguez, lo mismo que Alan Walker, que ya es un viejo conocido en este escenario, pues no fue su primera vez en el EDC.

Un domingo de color y calor

Finalmente, el Electric Daisy Carnival (EDC) cerró sus actividades este domingo 25 de febrero, después de dos días, con decenas de artistas quienes explotaron al máximo este último día de actividades en sus 10 escenarios.

Fueron más de 100 presentaciones las previstas para este festival que celebra 10 años de presencia en México y el domingo fue un día que se caracterizó por su color a cargo de los fanáticos, quienes llegaron con atuendos bastante creativos y también por el calor que se apoderó de la Ciudad de México.

La fiesta comenzó con Kill the clowns, Fito Silva, Le Twins e Ian Asher en el KinetcFIELD Hoster By Dos Equis, mientras artistas como Youth in Circles, Anita B Queen, TBX y Oskier hacían lo suyo en el CircuitGROUNDS.

No obstante, los artistas más esperados fueron Armin Van Buurenen el kineticFIELD, Steve Aoki en el mismo escenario y Skrillex en el circuitGROUNDS.

El conocido DJ de origen neerlandés, Armin van Buuren, fue uno de los artistas principales del festival y se encargó de las actividades del tercer y último día del EDC México 2024. Según el ranking elaborado por DJ Mag, ha sido nombrado DJ número uno del mundo en 2007,5​ 2008,6​ 2009,7​ 20108​ y 2012,9​ siendo el único hasta la fecha en conseguir este galardón cuatro veces consecutivas y cinco veces en total.10​11​ Desde 2001 conduce A State of Trance, un programa de radio semanal con una audiencia estimada en millones a lo largo de decenas de países, lo cual lo convierte en uno de los programas de radio más escuchados a nivel internacional.

“Qué onda México, ¿cómo se sienten? Es un gusto volver a verlos, muéstrame sus manos levantadas”, fue el saludo de van Buuren quien en diversas ocasiones ha sido considerado el DJ número uno del mundo y actualmente está en la quinta posición.

Estas credenciales las dejó claras con su extraordinaria participación en esta edición de aniversario del EDC en la que no solo mostro su capacidad musical, sino de producción dejando a todos asombrados con un show multimedia de primer nivel.

Armin van Buuren y Skrillex tocaron ante 110 mil personas

La fiesta por el décimo aniversario del festival EDC México 2024 cerró con broche de oro con las presentaciones musicales de Armin van Buuren y Skrillex, quienes tocaron ante 110 mil admiradores de la música electrónica, cifra de acuerdo con los organizadores.

Después de 12 horas de una maratónica jornada en el que hubo 10 escenarios en una área extensa en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez, ambos artistas le pusieron fin a esta fiesta audiovisual.

Por su parte, Alan Walker interpretó varias de sus canciones más reconocidas, incluyendo “Force”, “Sing Me To Sleep”, “All Falls Down”, Diamond Heart”, “On My Way”, “Alone, Pt. II” y muchas más. Walker fue originalmente conocido como DJ Walkzz, o simplemente Walkzz, cuando estaba comenzando. Terminó usando su nombre real, Alan Walker, como su nombre de artista después de registrarse con un sello discográfico. Diseñó su logotipo en 2013, un símbolo que consiste en las letras A y W entrelazadas.

Mientras que Skrillex, quien ejerció un papel fundamental en la popularización de los géneros dubstep y brostep, también puso a bailar a todos los presentes con una larga lista de éxitos que la mayoría conocían, entre otros se incluyen temas como “Scary Monsters and Nice Sprites”, “Bangarang”, “First of the Year (Equinox)” y “Purple Lamborghini”.

