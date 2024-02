Sebastián Martingaste estrena su tema “Nosotros”

En los géneros pop electrónico y reggaetón

La producción del disco está en sus manos y con el sello de Tommy Ruiz

Ya son 27 años de éxito en la trayectoria de Sebastián Martingaste, un argentino de nacimiento, que como a muchos otros, México los cobijó con el enorme cariño de su público. Ya son casi tres décadas a lo largo de las cuales jamás se ha dado por vencido, al contrario, siempre está en la eterna búsqueda de producir, crear, componer y presentar material con el que pueda tocar y mover los sentimientos y las emociones de sus fanáticos, que tan solo en sus redes sociales, llegan al poco más de medio millón de seguidores.

“No saben cómo me emociona estar de regreso con ustedes, con ese público fiel que nunca me han soltado de la mano, y ese que me da fuerzas y ánimo para seguir creando propuestas musicales, que sin temor a equivocarme, se que les va a gustar.

“Le doy gracias a la vida, por la enorme posibilidad que tengo de cantar diferentes géneros; hoy ya está en todas las plataformas mi más reciente sencillo titulado Nosotros, el cual compuse de la mano de Steve Flores.”

Por si fuera poco, la producción del disco está en sus manos y con el sello de Tommy Ruiz, ganador de un Grammy Latino y también nominado al Grammy estadounidense.

Hay que señalar que Tommy Ruiz, con quien Martingaste produjo este nuevo material, es un colombiano exitoso a nivel internacional por ser cantante, músico y productor de reconocidos trabajos como con el que hizo con Emilio Estefan, la co producción del tema “Somos el mundo”, con el inolvidable Michael Jackson.

Ruiz ha sido coach de diferentes reality show’s, como “Viva el sueño”, de Univisión; “La Voz Kids”, de Telemundo; en el 2012 volvió a trabajar con Emilio Estefan para la canción del Teletón y su trabajo con grandes como Luis Enrique lo han llevado a estar nominado varias veces al Grammy en sus dos versiones, la latina y la estadounidense.

Por si fuera poco, la masterización corrió a cargo de Chama, quien produjo el más reciente disco de Kalimba!

Por otro lado, es importante mencionar que Sebastián Martingaste a la par de seguir creando música y de estar al pendiente de su trayectoria, desde hace cinco años tomó la decisión de poner un instituto en el que actualmente cuenta con cerca de 50 alumnos, los cuales tienen una formación profesional importante, en el ámbito del canto, la música y la composición, ya que con la experiencia de este ex académico tienen asegurada un gran aprendizaje, ya que él ha sido uno de los artistas más destacados de todas las generaciones de dicho reality show.

“Esta es otra faceta sumamente interesante, con la que no hay comparación, poder compartir tus conocimientos con artistas en proceso, artistas que quieren triunfar y dar a conocer su talento, es algo sin igual. No se si se mucho o poco, pero sí estoy convencido de que todos se llevan algo que les va a funcionar en la vida y en su carrera, luego de pasar por el instituto que dirijo.”

Es así como la carrera de este artista siempre tiene noticias, novedades y contenido para el público, hoy, con la presentación de su más reciente tema musical titulado “Nosotros”, en el género pop electrónico, el cual toda la gente ya puede descargar en las diferentes plataformas.