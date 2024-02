Transición energética, algo que en esta errada 4T no sucederá

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Aleida Alavez sigue con el “circo” de juicio político contra ministro Pérez Dayán

El gobierno de México, cerró la compra de 13 plantas de generación eléctrica, propiedad de Iberdrola, por un monto de 6 mil 200 millones de pesos. La empresa española vendió 13 plantas de muy buena capacidad que no son únicamente de combustibles fósiles, son también de ciclos combinados y con acciones como ésta, Iberdrola libera recursos para realizar una transición energética.

Con esta transacción, Iberdrola se deshizo del 55% de su negocio en la segunda economía latinoamericana, según informó la empresa en un comunicado publicado ayer desde Bilbao.

Transición energética, algo que en esta errada y llamada Cuarta Transformación no sucederá y como prueba, está la reacción que hace unos día tuvo ni más ni menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su gustadísimo stand-up mañanero anunció que se iba a buscar la forma en que esto le convenga al gobierno “en su objetivo de aumentar su presencia en la generación de energía eléctrica, en detrimento de los privados”.

Luego de haberse echado un prolongadísimo rollo en contra de la Comisión Federal de Competencia Económica, (Cofece), anunciando su desaparición junto con otros organismos autónomos que tanto repele y le causan escozor, un punto digno de destacar es que pese a estar envuelto en la bandera nacionalista a ultranza, López Obrador no ha sabido qué hacer o cómo administrar a las empresas productivas del Estado.

En este sentido, hay que recordar que esta errada y llamada Cuarta Transformación le ha inyectado la nada despreciable cantidad de 1.5 billones de pesos a Pemex y de vuelta no se ha visto nada y no sólo porque el flamante titular de la paraestatal sea un ingeniero agrónomo como Octavio Romero Oropeza, que no tiene la más remota idea de cómo es posible que haya permanecido casi seis años al frente de Pemex.

Lo que ha ocasionado esta errada administración con esa política de “meter dinero bueno al malo”, es crear una especie de coladera. Además, de lo que no queda duda es que el gobierno no ha sido bueno en eso de administrar empresas productivas del Estado, como son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), que encabeza Manuel Bartlett.

Municiones

*** Aunque inicialmente solicitó licencia a su encargo por 15 días, la presidenta de Morena en Yucatán, Alpha Tavera, lleva desde diciembre poniendo distancia del partido guinda por diferencias que han resultado irreconciliables entre la dirigencia nacional, que encabeza Mario Martín Delgado, el candidato al gobierno del estado, Joaquín “Huacho” Díaz, y los recién llegados ex priistas y ex panistas que irán a la boleta ahora como representantes de Morena. Según cuentan no sólo en la entidad yucateca, con esas divisiones internas el panorama electoral se antoja para el oficialismo cuesta arriba, por lo que Tavera Escalante ha preferido alejarse antes de que las cosas se compliquen el día de la jornada electoral. ¡Qué tal!

*** Tiene razón la diputada priista Carolina Viggiano cuando explica que la propuesta de López Obrador de traer el agua de Hidalgo para solucionar el problema de desabasto en la Ciudad de México, no es más que una de sus aberrantes ocurrencia porque sólo pretende atender la emergencia con algunos pozos que evidentemente no serán suficientes. La también secretaria general del PRI, afirmó que el problema de la escasez de agua en la Ciudad de México se debe al mal manejo del problema, la falta de previsión y de recorte de presupuesto. En el programa digital “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, que encabeza el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, y en el que participó también el economista Mario Di Costanzo, los legisladores señalaron que es una grave situación la que atraviesa la capital porque no se invirtió a tiempo en el mantenimiento y modernización de la red hídrica, lo que ha generado que el 40 por ciento del líquido se desperdicie en fugas por el mal estado de la infraestructura. Dejaron claro que no se oponen a que haya agua suficiente en la gran capital de la República e incluso se pronunciaron a favor de ello, pero es necesario invertir en mantenimiento para evitar que se tiren 40 de cada 100 litros, ya que ese desperdicio indudablemente representa es un crimen contra la humanidad.

*** A lo anterior, hay que añadir que al inquilino de Palacio Nacional no le gusta hablar del problema del agua porque estamos en época electoral y si de por sí omite referirse a sus muchas fallas y ocurrencias que ha cometido durante su gestión a la que cada día le falta menos, afortunadamente, menos va a abordar temas que no le propician puntos.

*** Una vez transcurridas las elecciones del ya próximo 2 de julio, el PAN renovará su dirigencia porque finalmente, Marko Cortés cumplió su deseo de permanecer en ese cargo en esos comicios. Sin embargo, la carrera por la dirigencia albiazul ya empezó y uno de los primeros en destaparse fue el senador Damián Zepeda, quien, como se recordará, sigue siendo uno de los hombres más cercanos ni más ni menos que al ex candidato presidencial de Acción Nacional, Ricardo Anaya. No obstante, a pesar de haberse auto destapado, el senador por Sonora tiene claras sus prioridades y subraya que, “hoy hay que ayudar a ganar a Xóchitl, mañana a impulsar un cambio en el PAN, que hoy tiene su brújula perdida”. Bueno, el caso es que amigos y no amigos de Marko Cortés, por lo menos hasta el momento, se disputarán la dirigencia albiceleste. Ahí está el caso -del lado contrario- del actual presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, quien también levantó la mano para apuntarse.

*** Ya resultaba raro que vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, no siguiera con el “circo” de pedir juicio político contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, quien fuera el que emitió el voto “de calidad” con el que la Corte invalidó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica promovida, desde luego, por López Obrador. No se cansó la diputada morenista de promocionar por las “ex benditas redes sociales” y por donde pudo, que entregó la demanda a la Secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, quien deberá turnarla a la Subcomisión de Examen Previo, encargada de dictaminar la procedencia de las solicitudes de juicio político. Ese dislate no le va a funcionar a esta errada y llamada Cuarta Transformación porque a lo largo de la actual administración, no les ha salido ni una sola. Hay que señalar además que la legisladora morenista se está ganando su lugar en la contienda, pues está a punto de pedir licencia para contender por la alcaldía de Iztapalapa, sí, esa que la flamante candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México dejó en un estado deplorable.

