El honor

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Un escandaloso monto de 600 millones de pesos por daño moral y por haber hecho trizas su honor, es lo que exige Pío López Obrador, hermano de quien usted ya sabe, al periodista Carlos Loret de Mola, a la empresa Latinus y al ex funcionario de López Obrador, David León Romero y todo parece indicar que estamos ante una descarada extorsión a cargo de la nueva mafia del poder.

El hermano Pío fue captado recibiendo abultados sobres amarillos con dinero de dudosa procedencia, un sobre por 400 mil pesos y un paquete con valor de 1 millón de pesos que le fueron filtrados a Loret y vídeos difundidos a través de su noticiero en Latinus. Ese inmoral hecho indignó al Presidente y a su hermanito, quien ni tardo ni perezoso y sabedor de que goza de impunidad, demandó al periodista por 200 millones de pesos más otros 200 a Latinus y de pilón a David León Romero, que en su calidad de operador del gobierno chiapaneco le entregaba cada mes dichas cantidades al hermano de AMLO, quien sin ningún escrúpulo declaró que esa lana era para sostener el movimiento político que su hermano llevaba a cabo, pero la difusión de tal hecho inmoral hizo que explotara el inquilino de Palacio Nacional y ya se ve que la demanda penal contra Loret de Mola no sólo es en venganza por las reiteradas publicaciones que en materia de corrupción ha realizado el comunicador contra la familia presidencial, incluyendo a los hijos del Presidente y a los primos de estos, que en opinión de analistas y observadores están llamados a ser los nuevos súper ricos de México, pues están amansando escandalosas fortunas por más de 30 mil millones de pesos, después de lograr esos millonarios contratos sin licitación en obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, Pemex y otras empresas que son auténticos barriles sin fondo.

El pasado martes, Loret de Mola compareció ante un juzgado para un careo con Pío López Obrador y David León Romero, en donde al final de la audiencia el poderoso hermano se dio el lujo de amenazar al más puro estilo de las mafias a León Romero diciéndole “cuídate tú y cuida también a tu familia”.

Esos son los hechos que han motivado la indignación generalizada del gremio periodístico de México, que hoy en un nuevo hashtag se puede leer #todossomosLoret.

Pero usted se preguntará: Cómo es que si a Pío lo agarraron con las manos en la masa recibiendo dinero de dudosa procedencia y Loret de Mola lo único que hizo fue divulgarlo como lo haría cualquier periodista profesional, ¿cuál sería el pecado cometido por Loret de Mola por haber dado al traste con el honor del hermano del Presidente?

¿No le parece a usted que Pío y su hermano deberían avergonzarse, después de que éste fue captado en un hecho inmoral, deshonesto e impúdico? ¿Qué tiene que reclamar, cuando debería tener vergüenza y someterse a la justicia para que los mexicanos sepamos si se trataba de dinero mal habido o desviado del gobierno chiapaneco y que eran recursos públicos?

Pero, veamos ¿qué es el honor? El tumbaburros es bien categórico. Dice:

El honor es una cualidad moral que lleva al recto cumplimiento del deber y que hace a quien lo posee acreedor al respeto de los demás y a la propia estima.

¿Cuál honor trastocó Loret de Mola en un hecho por demás indignante y vergonzoso que exhibe al gobierno de López Obrador como un autócrata corrupto y dictatorial y no como un demócrata? ¿Sabrán que el respeto se gana con acciones de gobierno que merezcan el respeto ciudadano? ¿Para qué estar friega y friega de que el de AMLO es el gobierno de la pureza democrática de “no mentir, no robar y no traicionar”?

