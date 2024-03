Ejecutados, dos candidatos más

Ángel Soriano

Suman ya más de una veintena de candidatos de diversos partidos a ocupar cargos de elección popular que han sido ejecutados en diversas regiones del país y cuyos móviles son evidentes: evitar que llegaran al poder municipal, estatal o federal, o bien para cubrirse las espaldas con el fuero o para mejorar las condiciones de vida de la población o frustrar sus aspiraciones políticas.

Sea cual fuere la causa, es lamentable que una contienda civilizada por acceder a puestos de responsabilidad, se vea manchada por la barbarie de quién o quiénes cortan vidas de seres humanos o conviertan las contiendas políticas en enfrentamientos a balazos por la disputa regional, casi siempre, de dominar territorios o parte de los mismos en el país.

De continuar el baño de sangre, tanto por una como por otra causa, ya nadie podrá confiar en la política como arte de gobernar o de conciliar, sino será campo de batalla de quienes se abren paso por medio de la violencia sin importar color de partido o ideología, lo que estará en disputa es el poder faccioso sobre el interés ciudadano a comunitario.

Las victimas ahora fueron Alfredo González Diaz, candidato del PT a la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero, así como Susana Rodriguez, de Movimiento Ciudadano, aspirante a diputada federal por Jalisco, entidades donde campea la violencia, lo mismo contra jóvenes, autoridades, comunicadores o ciudadanos pacíficos, la violencia no cesa.

TURBULENCIAS

Contingencia ambiental en Puebla

Padres de familia se han dirigido al gobernador Sergio Salomón Cespedes al considerar que cerrar puertas y ventanas de las aulas en una veintena de municipios no resuelve el problema de la contingencia ambiental derivada de las fumarolas del Popo y consideran que deben suspenderse las clases como ocurrió durante la pandemia para recibir clases remotas. El gobernador acompañó al presidente López Obrador este fin de semana durante su recorrido por los hospitales de Puebla y luego celebró el Día de la Familia con sus seres queridos. Este lunes tiene programado dar posesión al ex diputado local del PRI, Jorge Charbel Estefan Chidiac, como nuevo secretario de Educación en el estado, y seguramente dará a conocer las medidas a tomar por la mala calidad del aire en la zona metropolitana y que afecta ya a la CDMX y entidades vecinas… En Oaxaca, un helicóptero de la Marina llegó a reforzar el combate a los incendios forestales que se han multiplicado a consecuencia del cambio climático y por la sequía que afecta al agro no solo del estado, sino gran parte del territorio nacional… Hace falta mayor coordinación con el gobierno federal para combatir la inseguridad afirma la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, que recibe permanentemente retos de su contrincante, Xóchitl Gálvez, que lo mismo la reta a debates que a echarse un trago de agua de una pipa, así como de desligarse de quien señala como su jefe de campaña y asumir una actitud propia… Retomo en Puebla su campaña electoral el coordinador de Morena en San Lázaro, Nacho Mier, y pide ganar por amplia mayoría el Congreso federal para garantizar sacar adelante las reformas constitucionales que promueve el presidente López Obrador, de lo contrario hay riesgo de retroceso, indica. En Puebla, inició sus funciones oficiales como directora del ISSSTE, Bertha Alcalde Luján, aunque se afirma que ya las desempeñaba desde el 19 de febrero pasado, sólo que no se había dado a conocer, pero es amplia conocedora del ramo de salud al estar vinculada profesionalmente con el sector social en donde ha colaborado en los últimos meses.

