Xóchitl y Claudia confrontan sus propuestas de seguridad y antidelincuencia

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Mientras Claudia Sheinbaum anunció que de llegar a Presidenta aplicará el mismo programa de Andrés Manuel López Obrador, de “abrazos, no balazos” reforzado con los mismos planes para jóvenes, Xóchitl Gálvez prometió ir directo contra narcos y delincuentes con Guardia Nacional reestructurada y bajo mando civil que se coordinará con 32 policías estatales y municipales que actuarán bajo avanzados sistemas de inteligencia y tecnologías modernas.

Quince puntos integran su estrategia de seguridad, enfocada —dijo— a reconstituir un país donde “por lo menos un 30% del territorio está en manos de la delincuencia organizada”.

“… lo que yo propongo no es la guerra de Calderón sino fortalecer a las policías estatales y municipales”.

Su plan plantea sacar a las fuerzas armadas de todas las actividades civiles.

“El Ejército quiere defender a la patria y no andar de bacheadores de carreteras, ese no es el papel del Ejército, ni detener migrantes, el Ejército tiene un alto honor que yo voy a cuidar”, planteó Gálvez.

Los 15 puntos de seguridad de Xóchitl Gálvez son:

Cero concesiones al crimen organizado. Se acabaron los abrazos para los delincuentes; recuperar el respeto a las fuerzas armadas; nuevas policías con poder para vencer al crimen; gran acuerdo nacional que convoque a los tres órdenes de gobierno al Congreso federal y a la sociedad para lograr la paz; duplicar el número de ministerios públicos locales y federales; volver la Guardia Nacional realmente guardia y realmente nacional; uso de tecnología y de inteligencia; la construcción al menos de una prisión de máxima seguridad y de alta tecnología a donde se irán todos los capos; contener y reducir las organizaciones criminales más violentas; construiremos 32 equipos policías de reacción; garantizar un sistema de justicia cívica; derechos humanos como garantía de la paz; atención a las Víctimas como prioridad del Estado; construcción de un tejido social sólido; construir una Estrategia Nacional de Reconciliación Social, una cultura de la paz y; fortalecer la Cooperación Internacional para la Paz y la Seguridad.

Las propuestas de Sheinbaum son:

Reforzar el programa de abrazos, no balazos de AMLO con acciones que ella aplicó en la CDMX como jefa de Gobierno.

Agregaría 5 ejes: honestidad y atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecer la inteligencia y la investigación, coordinar a la GN con policías, Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República e ir a una reforma al Poder Judicial.

Acompañada por el ex jefe policía en capital Omar García Harfuch, la ex procuradora capitalina Ernestina Godoy, y el ex ministro Arturo Zaldívar, Sheinbaum dijo sumará a la estrategia de AMLO otros programas de mandatario como el de Jóvenes Construyendo el Futuro con el de Jóvenes Unen el Barrio y Reconecta con la Paz y fusionar la Guardia Nacional a la Sedena como plantea AMLO.

“Toda esta estrategia se basa en lo que hicimos en la Ciudad de México: la coordinación, no irnos solos, la coordinación entre el gobierno de México y las entidades federativas”, indicó.

Dos propuestas que serán ejes durante la contienda electoral de los siguientes tres meses y de los 3 debates entre ellas.

La batalla inacabada por las mujeres

Si una cosa ha distinguido la presidencia de la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera en el Senado, es la constante búsqueda de ampliar y fortalecer derechos en beneficio de las mujeres.

Hoy, dice, como nunca en la historia de México, se ha avanzado en la construcción de un marco jurídico de amplias garantías para garantizar los derechos de las mujeres.

Sin embargo, agrega, es necesario “no perder el rumbo” y mantener la lucha para enfrentar y superar retos, como la violencia, la paridad de género en el sector privado, las desigualdades en los ámbitos laboral y económico.

Considera que la reforma constitucional, para que hombres y mujeres tengan el mismo derecho de acceder al poder, a la representación política con igualdad de condiciones, fue una lucha de varias generaciones, de alrededor de 100 años.

Ahora, agrega, “lo más importante es mantenernos y entender que hay nuevos retos que debemos enfrentar”, pues no se trata nada más de cambiar leyes, crear programas y asegurar espacios de representación popular, sino de respaldar a millones de ellas que todavía enfrentan pobreza, explotación sexual, abandono, desempleo, desigualdad salarial, violencia y falta de oportunidades educativas.

“No basta con construir leyes; ahora hay que ejecutarlas, sancionarlas y hacer que la vida de millones cambie, y que no creamos que, por tener esta oportunidad, las mujeres ya logramos conseguir todo”.

Reclamos en BC

A días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, afirman sus críticos, valdría la pena que la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, pusiera atención en quien la rodea.

El caso es que en su equipo de Comunicación Social tiene como asesor a Ariel Lizárraga, quien desde 2012 cuenta con denuncias penales por el posible abuso sexual de una menor.

El tema es grave porque en la misma oficina de Comunicación Social ya se han dado bajas de varias mujeres quienes se quejan de acoso.

La oficina a cargo de Néstor Cruz —bajo el mando de Ariel Lizárraga—, ha tenido desde 2021 una rotación de 20 mujeres en su plantilla laboral, las cuales han preferido quedarse sin trabajo a tener que aceptar las pretensiones indecorosas de ambos sujetos.

Ya varios medios de comunicación tienen el ojo puesto en el caso y sólo esperan que se consoliden denuncias en curso para hacer un despliegue informativo.

Mientras la gobernadora Marina del Pilar se mantiene al margen a pesar de que esta oficina es sumamente sensible ante los ojos de la opinión pública.

