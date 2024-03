Normalistas de Ayotzinapa tiran puerta de Palacio Nacional

El presidente AMLO denuncia provocación

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, que acompañan a los padres de los 43 alumnos desaparecidos en sus manifestaciones en la Ciudad de México, derribaron con una camioneta de la CFE una puerta de Palacio Nacional, ubicada sobre la calle de Moneda, para intentar ingresar al recinto y hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras ofrecía su habitual conferencia mañanera.

Luego de que la puerta fue destruida algunos de los protestantes ingresaron al recinto, pero fueron repelidos por militares con el uso de gas lacrimógeno.

Ante la irrupción de jóvenes encapuchados, alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles, el presidente López Obrador sostuvo que hay toda una provocación en contra de su gobierno: “es una estrategia, un movimiento en contra de nosotros, fueron ya a la Secretaría de Gobernación y rompieron vidrios, es un plan de provocación, clarísimo, no vamos a caer en una provocación. Lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta. Lo que quieren es provocar”.

Aún en este contexto, dijo estar dispuesto a reunirse con los padres de familia y con los estudiantes de Ayotzinapa, pero en unos 15 días. “Yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud no de los padres, sino de los asesores y abogados de los padres, es una actitud, en el mejor de los casos, muy de confrontación, en contra nuestra, de provocación. Nosotros no queremos para nada la confrontación. Decir nada más a los padres que estamos dedicados a la búsqueda de los jóvenes”. Acusó a los abogados y asesores que están manipulando a los padres de familia y no les permiten que haya una interlocución directa, porque, dijo, ya no le tenemos confianza en los abogados y asesores, porque hay una actitud electorera y politiquera. Lo que quieren es distraernos del caso. Señaló que en esta lógica está también la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, grupos de derecha pero “ni siquiera tienen toda la información porque les prohíben los abogados hablar con nosotros, no los quisieron recibir porque se los prohibieron los abogados.

Cuando el Presidente estaba hablando por antes de los acercamientos que tuvo en su momento con el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, citando como ejemplo que solo en algunos casos pidió colaboración, especialmente en el caso Ayotzinapa, los militares que resguardan Palacio Nacional cerraron las puertas del Salón Tesorería de Palacio Nacional, se escucharon muy a la distancia algunos movimientos, pero el Presidente no interrumpió la conferencia.

Le informaron que por el costado de Moneda y habían roto la puerta, a lo que el mandatario aseveró que no pasaba nada, que la puerta se repara pero mantuvo su disposición a dialogar, pero en principio los canalizó con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, pero él los recibirá en 15 días.