Puerta de Palacio Nacional rota por movimiento de Ayotzinapa

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Hasta qué grado le conviene a AMLO autovictimizarse?

En CDMX, Brugada está rezagada

¿Hasta qué grado le convienen al presidente Andrés Manuel López Obrador las movilizaciones de simpatizantes del movimiento de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que ayer consiguieron romper una de las puertas de Palacio Nacional que da a la calle de Moneda?

Independientemente de que los padres de estos 43 estudiantes se volvieron bandera, no sólo electoral a lo largo de esta errada y llamada Cuarta Transformación, y llegaron a tener el derecho del picaporte en Palacio Nacional porque sólo a ellos recibía el de Tepetitán y luego, en el último tramo de esta gestión, dejaron de ser sus aliados, hay una versión que circula por ahí que ve infiltrados en este movimiento, procedentes ni más menos que del propio oficialismo y, ¿por qué? Pues para que López Obrador se pueda autovictimizar, sobre todo ahora que está maniatado por la veda electoral y no ha podido dictar agenda.

Prueba de lo anterior es que ayer, la irrupción en Palacio Nacional le concedió un buen número de espacios en la prensa y ese grupo ha venido actuando desde hace tiempo con total impunidad. Cuando lanzaron petardos en la Secretaría de Gobernación y otras dependencias, las policías tomaron una actitud totalmente pasiva y sin intervenir.

Sin embargo, el propio mandatario ha terminado por meterse en un galimatías porque esta errada y llamada Cuarta Transformación, impulsó la tesis de que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se trataba de un crimen de Estado, culpa de sus adversarios los neoliberales en un caso en el que se involucró incluso a testigos protegidos a los que supuestamente, se les pidió acusar y señalar a militares, lo que terminó por enredarlo más.

Así que eso de que López Obrador asegura que está dedicado a seguir con las investigaciones de este caso y están muy avanzadas, no es más que palabrería. Por eso, acorralado, el Presidente se dedicó —eso sí—, a lo que sabe hacer, a culpar sin una sola prueba y en este asunto se lanzó sobre el senador Emilio Álvarez de Icaza, quien se defendió y responsabilizó a López Obrador de lo que pudiera ocurrirle.

López Obrador, en pleno “stand-up” mañanero, dijo que él no recibirá a los padres de los 43 de Ayotzinapa y envió a uno de los subsecretarios de Gobernación. Por su parte, la titular de la Segob, Luisa María Alcalde, por las “ex benditas redes sociales” señaló que el compromiso con la verdad y la justicia, “ha sido una prioridad absoluta desde el primer día” de gobierno de esta errada y llamada Cuarta Transformación.

No podría faltar, desde luego, la defensa que del Presidente hiciera la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, pero llamó la atención que no la hizo tan encendida. Se limitó a señalar que no le parecía correcto lo ocurrido en Palacio Nacional y llamó a sus seguidores a no caer en provocaciones. Conforme transcurran las campañas, a la señora Sheinbaum de Tarriba le será cada vez más difícil, ahora sí que como reza el refrán, defender lo indefendible.

En este, como en otros temas importantes, se le fue el tiempo a la actual administración y como puede observarse, nunca pudo hacer nada y hasta conflictos internos ocasionó a lo interno de esta errada y llamada Cuarta Transformación y si no, que le pregunten al flamante ex subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas.

Ahora la pregunta es: ¿Por qué no se blindó Palacio Nacional como acostumbran hacer, por ejemplo, en la marcha de la Marea Rosa del pasado 18 de febrero, donde hasta la bandera nacional quitaron? Además, estamos a horas de que se lleve a cabo la Marcha por el Día Internacional de la Mujer, a la que se infiltra un sector de encapuchadas que llevan la consigna de destruir todo lo que encuentren a su paso.

Municiones

*** Las cifras en el Movimiento de Regeneración Nacional de la Ciudad de México, no deben ser las más alentadoras pues, apenas en estos días, los principales operadores políticos de ese partido en la alcaldía Miguel Hidalgo se despojaron los chalecos guindas, literalmente, para dar el salto al frente Fuerza y Corazón por México. Según se sabe, específicamente, fueron colaboradores del ex alcalde de dicha demarcación, Víctor Hugo Romo, los que abandonaron a esta errada y llamada Cuarta Transformación para sumarse a la candidatura del panista Santiago Taboada en la búsqueda de la Jefatura de Gobierno capitalino. Además, un grupo de trabajadores del gobierno de la CDMX y siervos de la nación tomaron la misma vía y trabajan ya en el triunfo de la alianza opositora. De forma paralela, diversos analistas estiman que en la capital de la República, se dará, electoralmente hablando, una cerrada disputa, si no es que la abanderada de Morena, Clara Brugada, se empieza a quedar rezagada, pues Taboada ha ido sumando y por ende, alcanzando.

*** Esta es una situación un cuanto tanto paradójica. Resulta que Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, muerta en abril de 2022 en circunstancias nunca aclaradas, anunció que ya tiene luz verde para contender por Movimiento Ciudadano por una diputación federal por Apodaca, Nuevo León. Escobar dice que buscará promover iniciativas para defender y proteger a las mujeres. En activa campaña, propone crear un frente desde donde puedan ayudar a prevenir situaciones como las que vivió él mismo con el feminicidio de su hija Debanhi. ¿Estará sacando raja política de ese hecho o en realidad va a trabajar desde San Lázaro por beneficiar a las mujeres?

*** Está visto que Movimiento Ciudadano debería de escoger mejor a sus candidatos. Otro caso es el de Natalia Antonoff, que quiere ser diputada por el distrito XXII y como lo han consignado diversos medios, hace algún tiempo fue duramente criticada porque en el programa “Shark Tank”, pidió apoyo para su negocio denominado, “Homework dealer”, que se dedica a resolverles la vida escolar a los jóvenes que no quieren estudiar haciéndoles trabajos y tesis y presume más de tres mil trabajos realizados. En el referido programa la tundieron al decirle: “este país lo último que necesita es a jóvenes tramposos”, a lo que la joven promesa naranja respondió que su negocio, del que está muy orgullosa, es amoral, pero no ilegal.

