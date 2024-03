Claudia califica de incorrecto lo de Palacio; Xóchitl responsabiliza a AMLO

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La agenda presidencial dominó ayer las campañas presidenciales de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez. Para la ex jefa de Gobierno el asalto a Palacio, al amparo de padres de los 43 de Ayotzinapa, fue “incorrecto”. Para la candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez todo fue responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador al no dejarlos entrar y escucharlos.

Fue, dijo, lo mismo que hizo con ella cuando se presentó con un amparo y no le abrió las puertas.

“… tampoco se la abrió a los papás de los niños con cáncer; ni a las madres buscadoras; ni a las mujeres, y seguramente mañana va a poner las vallas para que las mujeres no se puedan acercar a Palacio Nacional; ni a los médicos que buscaban vacunas; ni a los alcaldes que pedían recursos para sus municipios, ahí es a donde hay que aplicar el dinero, a nivel municipal, ahí es a donde empieza la violencia, ahí es a donde podemos prevenir realmente el delito, no les quiso abrir tampoco a los alcaldes.

“Y ahora los padres de Ayotzinapa”, quienes lo apoyaron en su campaña.

Dice que, de acuerdo a lo que ha escuchado, los padres de los 43 sólo quieren que AMLO les diga la verdad respecto de sus hijos y de si el Ejército -al tener informantes dentro de la Normal Isidro Burgos-, tiene más datos de los que han salido.

Pero AMLO, afirma, se pertrecha en Palacio y no los quiere ver ni escuchar y menos decirles lo que sabe, pese a que se comprometió a decirles la verdad.

Xóchitl aprovechó una entrevista con periodistas para reclamarle a Sheinbaum pretender distorsionar sus planteamientos de seguridad.

“… aprovecho para decirle a Claudia Sheinbaum que no busco aplicar la guerra de Calderón y que quien representa esa guerra es Omar García Harfuch, que sí trabajó con García Luna y que está con ella.

“Que no venga aquí a confundir a la gente. Aquí conmigo no son ni la guerra de Calderón ni los abrazos de AMLO. Es la aplicación de la ley en la mano, la tecnología, la investigación para acotar a la delincuencia… y si para ella enfrentar a los delincuentes y dejarle de dar abrazos significa una guerra pues está muy mal enterada.

“Con su estrategia de seguridad no le daría paz y tranquilidad a los mexicanos… que se entere: en este gobierno han muerto más de 60 mil jóvenes asesinados”.

La agenda de AMLO metida en pleno dentro de la campaña presidencial.

AMLO cerca a su candidata

El viernes anterior, durante el encuentro privado de Claudia Sheinbaum que se realizó en el salón Mexica I del WTC con candidatos de Morena, PT y Verde a senadores y diputados, no sólo se dio una manifestación pública de unidad partidaria, sino que sirvió para que todos ellos firmaran una carta que los compromete a apoyar las iniciativas legislativas del presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Según testimonios todos ellos fueron obligados a firmar conforme fueron llegando y antes de ingresar al salón. La firma garantizaba la continuación de su registro.

En los hechos, este acto mostró crudamente la desconfianza que tiene el presidente López Obrador respecto de sus próximos senadores y diputados. Ya que esa carta-compromiso no tiene ninguna validez legal y sólo serviría para exhibirlos pública y políticamente en caso de que no votarán a favor sus iniciativas.

Hay que recordar que la nueva legislatura inicia el 1 de septiembre, un mes antes de que AMLO entregue el poder el 1 de octubre.

En ese mes, López Obrador buscaría que, de tener mayorías constitucionales, se aprobaran sus 20 iniciativas anunciadas el 5 de febrero con las que espera someter a la Corte, al Tribunal Electoral y al INE a sus instrucciones.

La carta-compromiso indica que esas “iniciativas recogen demandas históricas del pueblo de México, que buscan garantizar derechos sociales fundamentales y dan solución a muchos de los problemas de la nación”.

Una copia de este documento lo tiene Latinus.

Dante se juega con Mariana el registro de MC

Ante el estrepitoso e irremediable fracaso del candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, y el casi rompimiento del grupo de políticos profesionales encabezado por Enrique Alfaro y al que ya se sumó la senadora Patricia Mercado, el dueño de MC, el senador y ex gobernador veracruzano Dante Delgado, ha dado un triple salto mortal del brazo de la joven y guapa influencer Mariana Rodríguez para apoyar en ella toda la campaña de su partido y e intentar así ratificar su registro el 2 de junio próximo.

En la otra punta de esta estrategia electoral suicida -ahora sí que dantesca-, está Roberto Palazuelos, un personaje fincado en el escándalo mediático y en el filo de delitos que lo ubican más en prisión que en un cargo de elección, ya sea por un posible asesinato confeso, o por el despojo de un hotel en Cancún a una joven viuda.

Por si no fuese esto suficiente para delinear un partido político basado en el escándalo y en el TikTok, y no en la calidad y experiencia de sus políticos, hasta ahora lo decidido por Dante Delgado anula a personajes como la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, y a Luis Donaldo Colosio.

Detrás de todo esto, en espera de su turno para entrar en escena, está ya Sandra Cuevas la espectacular, tormentosa y nada confiable alcaldesa de Cuauhtémoc otro de los fichajes de Dante Delgado.

Pero sin duda, su estrella es Marianita, quien ya anunció que la próxima semana encabezará el registro del pelotón que representará a Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones.

Monreal va por inscribir a la UNAM en muro de honor

La UNAM es sin duda una de las más reconocidas universidades en el mundo, advierte Ricardo Monreal, como base de su propuesta para inscribir su nombre en el muro de honor en el Senado.

Sobre todo, cuando hace unos días se inscribió en letras doradas también al Instituto Politécnico Nacional.

“Este día he presentado como senador de la República, como líder de Morena, como presidente de la Junta de coordinación política, una iniciativa para que se inscriba en este muro de honor la leyenda: ‘Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza hablará el espíritu’”.

Bajo esta promoción se puede asegurar que antes de que concluya este mes el nombre de la UNAM estará en ese muro.

