Los desaparecidos en Morelos

Punto por punto

Augusto Corro

Son miles de personas desaparecidas en México y el problema no parece tener solución. La violencia que golpea al país se extiende en el territorio nacional ante la incapacidad de las autoridades para erradicarlo. Así, lo que ocurre en Morelos, que no es nuevo, lo coloca como una de las entidades más peligrosas por la inseguridad que lo golpea, desde hace años.

En lo que va del año, han desaparecido 95 personas; entre éstas, 33 menores de edad. Los casos ocurrieron en Cuernavaca, Cuautla, Temixco, Jiutepec y Xochitepec. Al mencionado problema se suma la ola de asesinatos. ¿Y las autoridades qué hacen para erradicar la cadena de delitos? Es nula la capacidad de las autoridades para brindar seguridad a la población morelense.

Concretamente, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, ex futbolista, no pudo con el paquete, como se dice coloquialmente. Su falta de tacto y la indiferencia de su gobierno para tratar los temas espinosos anuncian que los problemas de inseguridad continuarán en los meses que le quedan al frente de la administración morelense.

Pero ya el gobernador se encuentra listo para seguir con su carrera política. Solicitó una curul en San Lázaro y se lo negaron. También su nombre apareció entre los aspirantes de Morena que intentaban gobernar la Ciudad de México (CDMX). Otro poco y lo logra. Quizás no le ayudó mucho la fotografía en la que aparece con presuntos sujetos que tienen relaciones con la delincuencia organizada. El “Cuau”, con su ingreso a Morena, logró a aumentar el número de personajes frívolos que forman parte de la “grilla” a la mexicana, en la que predomina el folklor. En fin, el gobernador morelense no ata ni desata. Esa condición de ineptitud tiene a la población en un estado violento e inseguro.

Movimiento Ciudadano y su candidato

Tres son los candidatos presidenciales: dos mujeres y un hombre. Ellas son la doctora Claudia Sheinbaum, de Morena; Xóchitl Gálvez, de la alianza opositora integrada por PAN, PRI y PRD; y por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez. Este fue el último en registrar su candidatura.

Todo está listo para la lucha por ganar la silla presidencial. Según las encuestas, la ex jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, encabeza la lista de las preferencias electorales, muy lejos de la candidata opositora, Xóchitl Gálvez; y en tercer sitio aparece el candidato emecista Jorge Álvarez Máynez, quien es un político zacatecano, que no tiene ninguna posibilidad de ganar la competencia. A simple vista no se sabe que llevó a Álvarez Máynez a participar como abanderado de MC, que es un partido pequeño, que sus triunfos se limitaron a ganar las gubernaturas de Jalisco y Nuevo León. Repito: no se ve que sus ambiciones se cumplan en esta contienda electoral, que de acuerdo con los analistas el triunfo ya está decidido; y el próximo sexenio una mujer estará en el poder. ¿Entonces qué persigue Álvarez Máynez? Lo que viene es para favorecer al partido MC, cuyo propietario, el senador Dante Delgado, decidió integrarse a los grupos opositores para enfrentar al partido oficialista.

Rechazó las invitaciones que le hicieron otros líderes políticos. La temporada electoral y la lucha por los cargos públicos afectaron a MC, y uno de sus gobernadores, Enrique Alfaro, de Jalisco, no estuvo de acuerdo con las decisiones de su jefe. Después de luchar por la candidatura presidencial el jalisciense fue anulado; y su partido se encuentra amenazado por el divisionismo, debido a la inconformidad de los militantes, que rechazan algunas decisiones de Dante Delgado. Ya veremos cómo le va a MC en las elecciones de junio.

¿Usted qué opina amable lector?

augustocorro2742@gmail.com