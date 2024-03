En la naturaleza de AMLO, como en la del escorpión, no está la bondad

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El problema original de Andrés Manuel López Obrador es que nunca supo ni escuchar ni dialogar. Él jamás ha negociado y menos concedido nada.

Hacer cualquiera de estas cosas significa para él una rendición. Representa “vulnerar” su esencia.

En este esquema todo para él es un reto en el que o gana o gana. Y si no, descalifica, injuria, ofende, desconoce.

No se necesita ser psiquiatra para entenderlo.

Desde que despierta hierve en el resentimiento. Lo suyo es la venganza. El golpe bajo. Artero.

Su vida ha sido así. Ahí están su historia, sus hechos y sus propias declaraciones. Sus mañaneras son una larguísima retahíla de quejumbres, supuestos, conjuras, denuncias de hechos imaginarios, con enemigos de todo tipo y nivel, origen, cercanos o lejanos, nacionales o extranjeros.

Lo mismo es Washington —lo que eso signifique para él— que históricos como los “conservadores” o Hernán Cortés.

Sus pesadillas han de ser terribles. No hay forma de que tenga sueños blancos, amables.

Bueno, es tanta su amargura, que ni siquiera ser Presidente lo alegra.

Así que si los padres de los 43 y los normalistas de rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y sus asesores, querían obligarlo a sentarse a dialogar con él se equivocaron.

Y podrán tirar la Puerta Central de Palacio Nacional y no lograrán la menor conmiseración de este Presidente.

Menos cuando al agudo perfil antes descrito, que raya ya en la demencia, enajenación irreversible, sumado a su paranoia política, ya le decretaron que los padres de los 43 están siendo manipulados por el senador Emilio Álvarez Icaza e intereses internacionales que surgen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA para hacerle daño.

Es decir: los padres de los 43 ya son parte de un complot en su contra.

En este contexto, se podrán hacer todos los análisis y conjeturas posibles sobre las causas que derivaron en el derrumbe de la ancestral puerta de madera de la calle de Moneda de Palacio Nacional.

Los padres de los 43 podrán tener toda la razón.

De nada servirá eso.

AMLO no escucha, ni dialoga, ni concede nada. Punto. No está en su naturaleza. Como en las del alacrán y el escorpión no está el ceder en algo.

El Senado rinde homenaje a la mujer

Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer con el foro “Mujeres abriendo camino”, la senadora tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, reconoció a todas las mujeres que hoy destacan en todos los ámbitos en México, a quienes pidió sumar esfuerzos en una acción conjunta que combata la violencia y la discriminación que sufren todavía grandes segmentos de mujeres en México.

“Como presidenta del Senado mexicano, es para mí un deber y un honor, rendir homenaje a aquellas valientes mujeres primeras, cuyo coraje, determinación y sacrificio han allanado el camino para las generaciones de hoy y las que vendrán”, subrayó.

Pese a todo, agregó, debemos ser conscientes de que aún nos queda mucho por hacer, ya que a pesar de los logros alcanzados, las mujeres continuamos enfrentando la violencia de género, la brecha salarial y la discriminación como realidades que debemos abordar con urgencia y determinación.

La Legislatura que más ha legislado a favor de las mujeres en la historia de México es esta y eso lo hemos hecho en estos casi seis años.

No obstante, en un Estado de Derecho no basta con que cambien las leyes: las mujeres de este siglo estamos obligadas a contribuir desde nuestros espacios, ya sea como procuradoras de justicia, magistradas, mujeres que trabajan en áreas de salud, en educación, como policías, etcétera, concluyó.

Guerrero, entre la percepción y los indicadores

En su intervención de ayer en la “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, informó sobre la situación de seguridad en diversos estados de la República.

De Guerrero, informó que, al mes de enero de 2024, se ubicó en el séptimo lugar nacional y que en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se ubicó en noveno lugar.

Eso significa que pese a todo lo que ocurre ahí, Guerrero no se ubica en los primeros lugares en cuanto a homicidios dolosos.

Y que en otro tipo de delitos se ubica en los últimos lugares…

¿Entonces por qué la percepción de que Guerrero está tan mal como se afirma? ¿Por qué se afirma que es uno de los estados más violentos?

Los encargados del área de seguridad de la gobernadora Evelyn Salgado afirman que la disputa entre grupos del crimen organizado en los diversos territorios del estado se ha recrudecido, en parte por la política de no pactar con criminales que prevalecía hasta hace poco y porque a querer o no la respuesta del gobierno y de las Fuerzas Armadas han obligado a estos grupos de la delincuencia organizada a acotarse lo que los lleva a enfrentarse con más violencia entre si y pelear por los territorios.

La estadística oficial más reciente muestra que el no pactar con criminales, en que se basa la estrategia de seguridad actual, ha permitido que las cifras en homicidios y otro tipo de delitos tienda a disminuir.

Los expertos indican que pasarán todavía algunos meses para que se logre realmente controlar la inseguridad en esta entidad, pero que los indicadores señalan que se va por el camino correcto.

¡Ojalá!

