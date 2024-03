Avanzar en la agenda legislativa para fortalecer derechos de mujeres: Marcela Guerra

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Terreno difícil pisará Claudia Sheinbaum con Iglesia católica

En lo que pueden considerarse los ecos de lo que fue el 8M, Día Internacional de la Mujer, en el que por cierto, los gobiernos morenistas de Zacatecas y Colima reprimieron a las manifestantes y sólo la gobernadora de este último estado, Indira Vizcaíno, reaccionó y cesó al subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, conviene retomar posturas como la que tuvo la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, quien se pronunció por avanzar en una agenda legislativa que fortalezca los derechos de las mujeres a la educación, salud e igualdad económica.

La diputada Guerra Castillo habló de la triste situación que vive México en cuanto al tema de las mujeres, donde persiste la violencia, los feminicidios, la brecha salarial, la construcción de políticas públicas sin perspectiva de género y la carencia de espacios seguros e igualitarios, todos, son barreras que deben ser derribadas, “la lucha continúa para todas las mujeres; vencer las resistencias y romper los techos de cristal”, subrayó la legisladora priista.

Advirtió que conforme se ha avanzado en el acceso de las mujeres a la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito del poder y gubernamental, por otro lado llama la atención que se haya incrementado la violencia contra ellas así como la violencia política y familiar.

Al hacer un balance de su participación en la Cumbre de Presidentas de Cámaras Bajas que se celebró en París, Francia, la diputada Guerra Castillo señaló que se acordó institucionalizar la realización de Cumbres anuales en diferentes países para abordar temas como los derechos de las mujeres a la educación, salud sexual y reproductiva, igualdad en lo económico, trabajo y emprendimiento.

Igualmente, las presidentas de asambleas parlamentarias se comprometieron a luchar contra la violencia hacia las mujeres, incluida la violencia familiar, contra las redes de prostitución y trata de personas, otro fenómeno que afecta gravemente a ellas.

Explicó la diputada Guerra que uno de los acuerdos fue “garantizar una representación plenamente paritaria en sus Asambleas a nivel político, especialmente a través de disposiciones electorales que favorezcan la paridad entre los órganos de gobierno interno de las Cámaras de Diputados”.

“Asegurar una cultura de igualdad en nuestras Cámaras legislativas, que incluya la lucha contra la discriminación de género, el acoso y los discursos de odio contra las parlamentarias; el acceso a puestos y funciones de responsabilidad; la conciliación entre la vida profesional y personal, adoptando métodos de trabajo que tengan en cuenta la igualdad entre mujeres y hombres e incluir presupuestos transversales para programas en favor de ellas.”

En el encuentro de presidentas parlamentarias que se llevó a cabo en días pasados, al que asistieron representantes de 24 países de Asia, África, Europa y América, acordaron reforzar la diplomacia parlamentaria y profundizar en la política exterior feminista; apoyar los esfuerzos para una amplia ratificación de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales que promuevan la igualdad, los derechos y que busquen fortalecer la legislación y la acción estatal para combatir la violencia contra ellas.

La presidenta de la Cámara de Diputados destacó que, en el caso de México, se ha legislado para erradicar las distintas formas de violencia como la vicaria, sexual, económica, interinstitucional, para tipificar los feminicidios, erradicar el cáncer que es el patriarcado. Pero es necesario avanzar.

En otro tema, a unas horas de que los tres candidatos presidenciales, Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se reúnan, cada uno por separado, con la Iglesia católica para firmar el Compromiso Nacional por la Paz, la institución religiosa hizo un importante exhorto a los abanderados presidenciales para que no tomen como slogan de campaña la tan necesaria paz que urge en nuestro país y que sean serias y serio, en el compromiso que firmarán este día.

No deja de llamar la atención que la que llega, digamos, con bonos bajos a esta cita, sea ni más ni menos que la consentida de Palacio Nacional. Cuestión de reparar en que no las trae todas consigo, ya que en un evento que se realizó en el estadio Morelos de la capital michoacana tuvo que “tragar sapos” porque el estadio se llenó a menos de la mitad, pese al acarreo, a la infraestructura que puso a su servicio el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, del reparto de tortas pizzas y otras cosas así como a los esfuerzos que hicieron los llamados siervos de la Nación por impedir que la gente se saliera del lugar por el sofocante calor, en plena alocución de la morenista, los acarreados, (¡perdón!), los asistentes empezaron a hacer mutis.

Bueno, la señora Sheinbaum de Tarriba también tiene parte de culpa, ya que arribó a dicha instalación una hora y media después de lo programado.

Antes, cuando la semana pasada se realizó la 32 Reunión Plenaria Citibanamex, pese a que Sheinbaum informó con anticipación a los organizadores que no asistiría, hasta el mero día se anunció su ausencia, lo que propició tremenda rechifla porque los otros candidatos sí acudieron.

Enrique Castillo Sánchez, presidente de Citibanamex, señaló que se les ofreció a los tres candidatos flexibilidad de horario y formato para que se pudieran adecuar, no obstante, el equipo de la candidata sólo ofreció enviar a un representante. “Eso no va de acuerdo con el espíritu de la convocatoria que se ofreció a los demás candidatos”.

Es bien conocida la actitud de la abanderada morenista de evadir temas que la pudieran colocar en situaciones embarazosas y con esa constante defensa que hace del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues todavía más se le complican las cosas.

No hay que soslayar que en la reunión de hoy con integrantes de la Iglesia Católica, Claudia Sheinbaum pisará un terreno difícil pues han sido constantes los señalamientos no sólo de su jefe el presidente, sino de impresentables como el senador Félix Salgado Macedonio, de atacar al clero y vociferar que ésta no debe meterse en política.

Pero la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia sólo sabe cobijarse en los gobiernos morenistas. Ahí está como prueba que estuvo en Puebla y cuando le preguntaron su opinión sobre el estudiante de la normal “Isidro Burgos” que fue asesinado, defendió la investigación de esta errada y llamada Cuarta Transformación para encontrar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. O sea, evadió el tema.

