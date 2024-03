“Abuso de autoridad” en el asesinato de normalista en Guerrero, acepta López Obrador

Baleado en un retén de la policía estatal

Confirma el Presidente que hay uniformados detenidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que Yanqui Rothan Gómez Peralta, estudiante normalista de Ayotzinapa asesinado en un retén de la policía estatal de Guerrero, no disparó y que hubo abuso de autoridad.

Señaló en su mañanera de este lunes que avanzan ya las investigaciones de la Fiscalía General de la República y ya hay algunos policías detenidos asociados a los hechos de la semana pasada en Chilpancingo.

López Obrador expresó: “lamento mucho lo que pasó, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven. No vamos a permitir la impunidad de los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a nadie, no permitimos la impunidad. Me dolió muchísimo”.

El primer mandatario consideró que esto no impactará en la búsqueda del diálogo relacionado con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa ocurrida en 2014. Son cosas totalmente diferentes, “quiero tener diálogo con ellos, ojalá pueda ser un diálogo directo con ellos, no les tengo confianza a los abogados, y a los de las organizaciones supuestamente de derechos humanos, tengo pruebas de lo que estoy sosteniendo”.

El Presidente expresó que quiere hablar con los papás de manera directa. “Si no se puede, ya veremos. Que me permitan tener ese diálogo con ellos, sin ningún compromiso de nada, solo quiero que me escuchen, sostengo que no tienen toda la información. No significa que van a acordar mi versión”.

Insistió en que la reunión debe ser directa con los padres porque ya no le tiene confianza a los abogados y asesores, de los organismos de defensa de derechos humanos, porque no quiero que se obstaculice lo que estamos haciendo. Se va avanzando y deseo de todo corazón que encontremos a los jóvenes. “Yo estoy conduciendo a la investigación, haciendo todo, hemos contado con la cooperación de algunas personas que son claves, esto nos está ayudando y a esas personas les digo que soy un hombre de palabra y que en la medida que nos ayuden van a contar con nuestro reconocimiento y apoyo”, dijo.

México necesita las refinerías: AMLO

En respuesta a las declaraciones de la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, quien prometió cerrar las refinerías de Pemex ubicadas en Cadereyta, en Nuevo León, y en Tampico, Tamaulipas, por contaminantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México necesita las refinerías para lograr la autosuficiencia en los combustibles.

“No puedo meterme a eso, si se trata de Pemex sí puedo hablar. Sí puedo decir que se necesitan las refinerías”, dijo, además de indicar que “se están rehabilitando las refinerías, Deer Park, ya estamos a punto de que pueda producir Dos Bocas”, declaró.