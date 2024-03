André Sebastián es Pedrito en “Vivir de amor es la felicidad”

Se estrenó por las estrellas

En el melodrama, un niño maduro para su edad

Asael Grande

En sustitución de Nadie como tú, el 29 de enero, el productor Salvador Mejía estrenó por las estrellas su producción “Vivir de amor es la felicidad”, telenovela basada en la historia portuguesa de 2010 creada por Pedro López y Aguinaldo Silva, Lazos de sangre, siendo adaptada por Katia Rodríguez Estrada y Doménica Tarello.​ Está protagonizada por Kimberly Dos Ramos, Emmanuel Palomares, Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, junto con Joshua Gutiérrez y Gabriela Spanic en los roles antagónicos.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Sebastián, dijo que “primero, hice como dos call back (llamados), y yo estaba súper emocionado porque dije, ‘ay, sí me voy a quedar, casi lloré de la emoción, me sentí muy contento, muy feliz, muy padre; me siento muy agradecido de compartir elenco con gente muy adorable”.

Pedrito, es el personaje interpretado por André Sebastián González, y es en el melodrama, un niño maduro para su edad, Fue criado en la calle, no va a la escuela y trabaja para mantenerse. Vive en un puente cerca del mercado. Es un chico muy positivo, a pesar de su situación. Loli lo conoce un día que Pedrito la defiende de Memo y Axel. Se encariña de Lucas a quien ve como un hermano mayor: “Pedrito es un niño que vive en la calle, antes de eso, vivía con su abuelita, pero su abuelita desafortunadamente se murió, y se tuvo que poner a chambear, a bolear zapatos, vender periódicos, y cantar en el metro; la telenovela son 105 capítulos, me gustaría hacer una película, algún personaje de malo, esto estaría súper padre, me gusta mucho el teatro, el cine, y las telenovelas, primero ensayo con mi mamá, después, sí tengo ganas de llorar tomo mucha agua, y cuando tengo que entrar en emoción, respirar y respirar, y cuando no tomo agua, sí pienso en cosas tristes, hay que tener mucha fe, mucha valentía , para que se queden en muchos proyectos, quiero hacer cine algún día, siempre es lindo que la gente me pida fotos, estoy muy agradecido con Salvador Mejía por este proyecto tan lindo, muy agradecido con la gente”.

André Sebastián es un actor infantil mexicano conocido por interpretar a “Benjamín” en la telenovela “Mi fortuna es amarte”, protagonizada por Susana González y David Zepeda. El pequeño fue seleccionado por medio de un casting que convocó el productor de “Mi fortuna es amarte”, Nicandro Díaz. A pesar de que no tenía experiencia en el mundo de la interpretación, André consiguió el papel gracias a su carisma y talento.

André se ganó rápidamente el cariño de sus compañeros de la telenovela, quienes lo cuidaban mucho durante las grabaciones. Desde que apareció en esta producción, el pequeño no ha hecho más que ganar halagos y buenos comentarios por su trabajo a tan corta edad.

Tras su exitoso debut en “Mi fortuna es amarte”, André Sebastián participa ahora en Vivir de amor es la felicidad.

