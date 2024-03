Nathan Galante estrena nuevo tema “Ni te topo”

En complicidad con el Bebeto

Ya lidera las listas de popularidad con varios éxitos

Asael Grande

Nathan Galante, el Cantautor Dolido del género Regional Mexicano, lidera las listas de popularidad con varios éxitos, entre los que destaca su colaboración con El Bebeto en el lanzamiento de “Ni Te Topo”. Esta canción, que forma parte de su próximo álbum ‘Soy Sagitario’, previsto para el 15 de marzo de 2024, está acompañada de arreglos musicales norteños con tololoche. Además, cuenta con un video musical filmado en Monterrey, México, bajo la dirección de Jesús Rodríguez Chiva.

“Estoy muy contento porque ya soltamos el último sencillo del disco, Ni Te Topo, con mi cómpa Bebeto, el disco Sagitario se estrena el 15 de marzo en las plataformas digitales, el disco trae trece canciones, una rola inédita, y hay varias sorpresas en el disco, ahorita hay un montón de maneras de soltar sencillos, de las trece canciones del disco, siete ya salieron, entonces quedan seis por salir, la estrategia fue soltar la mitad, y la otra, que fuera sorpresa, en esas rolas viene un dueto con Adriel Favela, que es el bonus track, se llama Más allá que pa’ca, un disco que en su totalidad son canciones de desamor, viene un corrido para experimentar con algo más movido, de las trece rolas, nueve son producidas, escritas y cantadas por mí”, dijo, Galante en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Dicho sencillo inédito es escrito por Galante y Horacio Palencia mostrando la imagen de una relación que salió mal, lo que finalmente condujo a una ruptura tóxica. La fuerte entrega vocal de Galante y la química artística con El Bebeto dan vida a la letra del sencillo, que relata a viva voz un llamado de precaución para futuras parejas: “yo estaba en una entrevista en Sonora, y él estaba en Sonora, el punto es que me miró en la televisión, y me mandó un mensaje por Instagram, y me dijo: ‘te acabo de grabar una rola, una canción que se llama A ver cómo le haces’, y me la envió, quedó perrísima, y le enseñé Ni Te Topo, y lo invité a hacer el dueto, y lo grabamos de volada con todo y video, es una realidad, tiene miles de reproducciones”.

Respecto a la importancia del video musical, Nathan comentó que “es un factor importante para que las cosas funcionen, si una canción es buena por sí sola, se vuelve todavía mejor acompañada de una buena portada, de un video, siento que todo cuenta y todo suma para que el resultado final tenga éxito; este año tenemos una gira con Horacio Palencia, él es el cantautor romántico, y yo el cantautor dolido, juntos en el escenario, estaremos en un mood bohemio, así como una salita, tomando, contando las historias detrás de las canciones que ha escrito Horacio, que he escrito yo, y cantando canciones que cantamos como artistas él y yo, va a estar muy padre, es una gira que se hará en México, y viene mucha música, y el resto del año, dos discos más, uno en vivo que se va a llamar En vivo duele más, y vamos a cerrar con Un tequila por cada Rey”.

Nathan Galante es el compositor más joven en alcanzar el número uno en las listas de popularidad del Regional Mexicano de la revista Billboard. Actualmente tiene seis canciones que han llegado a la lista Regional Mexican Airplay Top 100 de Billboard, compartiendo coautoría con: Horacio Palencia, Edgar Barrera y Geovani Cabrera con los temas: “Ya Supérame” (Grupo Firme), “Ya Solo Eres Mi Ex” (La Adictiva), “Cada Quien” (Grupo Firme/Maluma), “Ojos Cerrados” (Banda MS/Carin León), y “Que Vuelvas” (Carin León, Grupo Frontera).

Su trabajo como compositor lo ha consolidado como un joven ícono de la música Latina.

