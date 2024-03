Travel Shop, Aeroméxico y la Organización de Turismo de Corea presentan los atractivos de ese país asiático

Victoria González Prado

Hoteles City y Cemefi anuncian OSC ganadoras del programa donativos de hospedaje

La operadora Travel Shop presentó su más reciente catálogo para descubrir Corea del Sur, país que cada vez conquista a más mexicanos por sus innumerables atractivos, gastronomía, historia, cultura y cosmética, aseguró Eduardo Marín, ejecutivo Comercial, quien estuvo acompañado por Angélica Mendoza, gerente Comercial y, Jorge Valdez, gerente de Relaciones Públicas y con ellos, Liliana Villanueva, consultora de Negocios de Aeroméxico.

En la reunión participaron también miembros de la Organización de Turismo de Corea: You Hyun Jang, Executive Director; Andrés Kim Younghun, director de la oficina en México y Esther Cho, Marketing Coordinator. También, Estela Kim, Branch Manager de US Travel Korea y Won Park, director de Korea Travel International (KTI).

Angélica Mendoza, dio la bienvenida a todos los agentes de viajes ahí reunidos y recordó que Travel Shop es un engranaje que funciona muy bien, con 10 años en el mercado y mucha experiencia, empresa que dirige Miguel Galicia y con proveedores que garantizan un nivel de servicio.

Asimismo se refirió a los nuevos itinerarios para visitar Corea durante 13, 10, ocho o cuatro días con lo mejor que ofrece ese país asiático. Corea Clásica, Recorriendo Corea, Seúl: Spa y ciudad o el Gran Tour de Corea del Sur.

En su oportunidad, Eduardo Marín, aprovechó para presentar el catálogo, edición especial, dedicado a Asia y señaló: “Esta es gran oportunidad para ofrecer a sus clientes un destino tan sorprendente como Corea. Les voy a poner un ejemplo: este año, todo el mundo quiere ir a las Olimpiadas, que no dudamos que sea un gran evento, que atraiga a muchos viajeros, pero ello ha elevado los precios a cantidades exorbitantes y, con mucho menos de la mitad de un presupuesto parecido, ustedes pueden convencer a sus viajeros ir a un destino como Corea, con todo lo estamos descubriendo de él como sus sitios Patrimonio de la Humanidad, sus tradiciones, el novedoso y exitoso ámbito musical y hasta sus series y películas, Corea, es una gran opción para explorar en el próximo verano”.

Añadió que, Corea del Sur es un destino de moda entre los viajeros mexicanos y gracias a la ola coreana, más personas buscan ir a este país asiático para disfrutar del kimchi, el k-pop, los dramas coreanos, spas y el beauty shopping, además de conocer sus hermosos palacios e idioma.

Para aprender más sobre los productos que maneja Travel Shop, indicó: “contamos con una página web que reúne programas y bloqueos de todos los países y destinos nacionales que ofrecemos, muchos son personalizables para que coloquen los logos e información de su agencia”, concluyó.

En su oportunidad, You Hyun Jang, a nombre de la Organización de Turismo de Corea y luego de dar la bienvenida a los ahí reunidos, aseguró que de 2022 a 2023 se incrementó siete veces la afluencia de visitantes mexicanos a Corea.

Además señaló, “en Corea tenemos distintas categorías de hospedaje, se pueden hacer recorridos al gusto de los viajeros, contamos con 16 sitios Patrimonio de la Humanidad, 14 de ellos culturales y dos naturales. También 21 Patrimonios Intangibles, y la tecnología es una de nuestras especialidades”.

Así cedió la palabra a Esther Cho, quien dijo: “estoy muy contenta de estar aquí en México y agradecida con Travel Shop por permitirme compartir con los agentes de viajes un poco de la cultura y el patrimonio, de salud y bienestar, nuestra deliciosa gastronomía, y los increíbles paisajes que ofrecemos en Corea, un país al que los viajeros mexicanos ahora pueden acceder con solo contar con un pasaporte vigente y una K-ETA electrónica que, en muy pocos minutos, se puede obtener.

“Con ello, solo falta que el viajero organice su viaje con los expertos y nosotros los estaremos esperando para ofrecerles nuestras tradiciones, nuestros escenarios y la nueva y fascinante cultura que hemos desarrollado”.

Luego se refirió en detalle a los diferentes lugares dignos de ser visitados por los viajeros, habló de los tours culinarios y señaló que cuentan con 30 restaurantes Estrella Michelin; los famosos spas donde puedes practicar meditación y cuentan con piscinas calientes y frías; spas de aromaterapia; centros holísticos; disfrutar las montañas o alojarse en un. templo budista, hay 139 templos donde se puede degustar cocina vegana.

También habló de las clases de baile y canto, de Jeju isla conocida como el Hawaii coreano, paraíso tropical con gran diversidad de plantas, algunas de ellas endémicas. Paektu Mountain, la montaña volcánica más alta de Corea con 2 mil 744 metros. Recorrer el país en bicicleta, practicar senderismo, escalada, navegar, pesca y mucho más.

Liliana Villanueva, al hacer uso de la palabra, aseguró que a partir del 1 de agosto, las capitales de México, Monterrey y Corea del Sur estarán unidas con un vuelo diario permitiendo a los viajeros mexicanos vivir distintas experiencias en Corea.

La nueva ruta saldrá del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) y hará una escala (solo en el viaje de ida) en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, sumando a los viajeros regios a esta aventura, para luego conectar con el Aeropuerto Internacional de Incheon (ICN) en horarios accesibles. Se usarán aviones Boeing B-787 Dreamliner configurados con tres clases: Premier One, AM Plus y Turista. Estos aviones reducen el ruido y las emisiones de carbono hasta 25 por ciento. Esta será la única conexión entre América Latina y Corea del Sur. Así Aeroméxico dispondrá de 12 mil asientos semanales entre ambas ciudades. Los boletos ya están a la venta en los canales oficiales.

De esta manera, Travel Shop Operadora facilitó a los profesionales de viajes de la Ciudad de México, herramientas útiles para que puedan ofrecer un próximo y emocionante viaje a Corea del Sur.

Por último, José Ramírez, coordinador de Ventas AGV CDMX de Assist Card, habló de la importancia de contar con un seguro de viaje y señaló que más que un seguro es asistencia al viajero. No solo te protege en el ámbito médico, también asistencia odontológica de urgencia, esguince o fractura o malestares en general, también asistencia como localización de equipaje, reembolso de gastos por vuelo demorado o cancelado, asistencia en caso de robo o extravío de documentos y mucho más.

✰✰✰✰✰ Hoteles City, en colaboración con el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), dio a conocer a las asociaciones ganadoras del programa de donativos en especie, que otorga noches de hospedaje a nivel nacional.

Conscientes de su papel en la construcción de comunidades fuertes y sostenibles —Hoteles City y Cemefi— reafirman su compromiso con la responsabilidad, bienestar social y contribución al medio ambiente, por lo que lanzaron el programa de donativos comunitarios con proyectos de alto impacto que trabajen apegados a Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Luego de la evaluación fueron seleccionadas las agrupaciones: Selva Teenek, Nuhusehe Educación y Desarrollo, Pronatura Noroeste, Fundación ¿Sabías qué? Teach 4 All México–Radix Education, Fundación Educa México, Fundación Hogares, Fundación Tarahumara José A. Llaguno, Comedor Santa María, Club de Niños, Niñas de Tijuana (Nynac), Operation Smile Mexico, Juntos, una experiencia compartida y APAC-CDMX.

Estas serán beneficiadas con noches de hospedaje en propiedades Hoteles City.

Las asociaciones destacan por su impacto positivo al medio ambiente, dedicación a diversas causas, desde seguridad alimentaria a desarrollo comunitario. Las noches de hotel podrán ser efectivas del 15 de marzo al 27 de diciembre de este año 2024, bajo las políticas que estipule Hoteles City.

Así la cadena hotelera y el Cemefi continúan comprometidas con el impacto positivo y buscan expandir este programa en el futuro.

