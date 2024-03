Preocupación en el mundo por elecciones en nuestro país

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La 4T impide construir diálogo por México: Alejandro Moreno

Desde el INE se informó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará a México la comitiva más grande en la historia del país para observar las elecciones presidenciales del 2 de junio, las más trascendentales. Esto más que una invitación, revela que hay preocupación en el mundo por cómo se realizarán estos comicios, sobre todo por el actuar ni más ni menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, bajo aquella frase de que “no me vengan con que la ley es la ley”, se entromete y participa en las campañas a favor de su candidata, Claudia Sheinbaum, esto, enmarcado por la preocupante violencia que se vive en México. Además de que ha trascendido la versión de que Morena tiene toda la intención de judicializar este importante proceso.

Lo anterior lo coloca en su justa dimensión el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien señaló: “Lo que nosotros decimos con mucha claridad, que este es un gobierno incapaz, incompetente, está destruyendo la posibilidad de construir siempre el diálogo por México. Su convocatoria a la polarización ha sido permanente; cinco años de fracaso, una política de seguridad pésima, no hay resultados en salud, no hay resultados en educación y en el caso de la elección vemos nosotros la permisividad del gobierno de la República con el crimen organizado”.

El líder tricolor destacó lo que a diario se vive en el país en el último tramo de esta errada y llamada Cuarta Transformación: “más del 60 por ciento del territorio nacional no se puede transitar, lo que ocurre en los estados de Chiapas, lo que ocurre en el estado de Guerrero es lamentable esta decisión que los puso al desnudo”. Y todavía el inquilino de Palacio Nacional tiene el cinismo de decir que él percibe que la gente está “feliz”.

Como lo subrayó Moreno Cárdenas, desde un inicio, esta administración se ha basado en lucrar con la tragedia y un ejemplo de ello es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. El tiempo ha pasado y López Obrador ha demostrado su incompetencia para resolver este expediente que le sirvió como bandera política, a lo que el líder del Revolucionario Institucional señaló: “Siempre hemos dicho que se aclare, que se transparente, que haya justicia, pero lo trataron de utilizar, y hoy pues ha quedado claro su incapacidad, su incompetencia y que ahora pretenden culpar a los jóvenes estudiantes de los hechos lamentables que han ocurrido”.

Pese a toda esta cruenta realidad, la abanderada presidencial morenista continúa en la dinámica de negar la realidad; lo atribuye a una visión exagerada y se empeña en que prevalezca lo que ve esta errada y llamada Cuarta Transformación, pero ya lo dicen los especialistas, “negar la realidad es algo inútil y hasta ridículo”.

Resulta que Sheinbaum Pardo cuestionó a su adversaria Xóchitl Gálvez que propuso revivir el Aeropuerto de Texcoco argumentando que eso era una ocurrencia frente a lo cual, ella aplica “la ciencia con conciencia”.

Lo anterior es algo que debería de recomendarle la morenista ni más ni menos que a su jefe porque toda esta errada y llamada cuarta transformación se le ha ido en ocurrencia tras ocurrencia, sin importarle incluso que los perjudicados resulten ser los que deberían de ser los beneficiados y ahí está como muestra la corrupción constante en el Tren Maya, denunciada por Latinus, que tiene como antecedente la caída de la Línea 12 del Metro, justo cuando la señora Sheinbaum de Tarriba era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Así es que ¿de parte de quién las ocurrencias?

Municiones

*** Al participar en una mesa de escucha de la Corte con organizaciones civiles y otras dependencias de gobierno, sobre el cumplimiento de compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos de las mujeres La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, señaló: “La violencia de género contra las mujeres en México sólo podrá detenerse si todas las autoridades de las tres Poderes y órdenes de gobierno en México que tenemos la responsabilidad de actuar en las áreas de seguridad, procuración e impartición de justicia, lo hacemos de forma coordinada, y asumimos, sin pretextos de ningún tipo, cada una de nuestras responsabilidades”.

*** Y las promesas incumplidas de López Obrador, obvio, incidirán negativamente en la campaña de quien él considera ya su sucesora, pero también afectará a candidatas y candidatos de su partido a otros gobiernos. Uno de los ejemplos más palpables es que en su gustadísimo “stand-up” mañanero -volvió, por enésima vez-, a correr la fecha de la inauguración de la Refinería de Dos Bocas, ahora para abril. Ayer dijo específicamente el tabasqueño: “tengo una reunión mañana con las empresas, con los tecnólogos, ya están todas las plantas, pero lleva tiempo poner la refinería en su conjunto a operar. Y queremos evitar problemas, es mejor que nos lleve otro tiempo, no mucho, no mucho”. Las palabras del tabasqueño, más bien reflejan la incapacidad que siempre ha mostrado, tanto él como su gabinete. Habrá que ver en abril con qué sale. Total, él ya se va.

*** Pero esta indecisión e inoperancia va a afectar seriamente a candidaturas como la de la flamante ex secretaria de Energía, Rocío Nahle, que ahora es abanderada de Morena al gobierno de Veracruz. Si de por sí por aquellas tierras no la quieren porque ella es originaria de Zacatecas, pues con esto de la única refinería que no refina, se pronostica que le va a ir peor y no conseguirá su objetivo.

*** La diputada Graciela Sánchez Ortiz, de Morena, hace proselitismo desde la tribuna de la Cámara de Diputados y muy al estilo del petista Gerardo Fernández Noroña asegura que la próxima Presidenta del país será Claudia Sheinbaum —y hasta su porra le dedicó—, que se convertirá también en la primera Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Será? De pasada y en lo que son los ecos del 8M, la referida diputada, de pasada, defendió ni más ni menos que a la titular de la Segob, Luisa María Calderón, a quien consideró una mujer “joven y capaz”, al igual que a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, Rosa Icela Rodríguez. Ya se consignaba en este espacio en anterior entrega que no porque López Obrador tenga un gabinete mayoritariamente con mujeres, eso quiere decir que apoye las causas de ellas. Es necesario reiterarlo, las mujeres de esta errada y llamada Cuarta Transformación son primordialmente sumisas, sin atreverse a cuestionar en lo más mínimo a su jefe máximo.

