AMLO ve preparativos de un “golpe de Estado técnico” desde tribunales

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Andrés Manuel López Obrador considera que los hechos le indican que la oposición, aliada a tribunales, traman la nulidad de la elección presidencial de junio próximo.

El principal indicador son las más de 30 sanciones y ordenamientos que lo han cercado para no poder hablar ni responder a críticas a su gobierno y sus obras hechas por periodistas y candidatos de la oposición, especialmente por Xóchitl Gálvez Ruiz.

Y en su mañanera de ayer se quejó, reclamó y especuló:

“Hoy ya no puedo hablar de cierto periodista (Raymundo Riva Palacio). Los jueces me lo prohibieron. Me están pidiendo que tampoco puedo hablar, que borre twitters pasados… hoy todo lo voy a hacer. Voy a cumplir todo.

“Hoy todavía están por notificarme, yo creo que ya lo hicieron, que yo no hable nada del proceso electoral.

“Con la amenaza de que van a levantar —este— un listado, un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa…. para que, en el momento de la calificación de la elección las… fíjense a dónde van —(¿a la anulación del proceso?, se escucha una voz)—… eso es lo que yo pienso que están tramando.

“Voy a darlo a conocer aquí. ¿Cuáles son sus fundamentos? Sí. Ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad, mis funciones. Como Presidente tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad, de democracia.

“Pero así están. ¿Quién sabe qué encuestas están viendo? Quién sabe qué esté opinando la gente, que los trae así, tan nerviosos…

“… ¿dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer fraude electoral? ¿Desde los tribunales, desde el Poder Judicial? Hoy es el caso que X. González, José Ramón Cossío, Castañeda, Aguilar Camín…”, sugirió.

Advirtió:

“Estamos reuniendo información, estamos pensando también si se da a conocer, en estos días vamos a resolver sobre eso. Sin duda, es una guerra sucia que tiene como fondo la elección, nunca había visto a los jueces tan activos, ya no puedo hablar de cierto periodista, los jueces me lo prohibieron. Me están pidiendo que tampoco puedo hablar de una señora (Xóchitl Gálvez), que yo borre unos tuits pasados”.

Cuestión de percepciones… o intenciones

Los comentarios y conclusiones de AMLO parecen más una psicosis que una reflexión y análisis político desde el poder, de un Presidente que tiene todo el poder, que cuenta con mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados y 23 gobernadores de su partido, Morena, y de sus aliados, con grandes segmentos de alcaldes y diputados locales.

Sus afirmaciones suenan más a un lloriqueo de un personaje caprichoso que se mete una y otra vez en un proceso electoral en el que está impedido legalmente intervenir por leyes que él mismo propuso e impulsó como opositor e incluso como Presidente, al inicio de su mandato.

Sabe bien que su constante intervención en el proceso electoral en curso —que hay que decirlo es el más grande y complejo en la historia de México con cerca de 21 mil cargos en juego desde el Presidente de la República, 9 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 128 senadurías y mil 802 presidencias municipales, 1 mil 98 diputaciones locales, 14 mil 764 regidurías y 1 mil 975 sindicaturas— podría ser causa de anulación.

Por ello hay quienes creen que quien está buscando propiciar la anulación de este proceso es él para causar un caos sin precedentes en México.

Es acudir a esa figura de “agarren al ladrón” cuando él es el ladrón que se debe detener.

Un rey en el Senado

Mientras el país se debate en otros temas, en el Senado, ayer, la presidenta Ana Lilia Rivera recibió la visita de los Reyes de Suecia, Carl XVI Gustaf y Silvia Renate.

A ellos les dijo: “estoy convencida de que su visita a México en un momento de cambios tan importantes en el país, es de gran relevancia y muestra de la fortaleza de los vínculos entre nuestras naciones.

“Confío en que este intercambio con mis compañeras y compañeros senadores haya sido interesante para ustedes, tanto como lo ha sido para los integrantes de este órgano legislativo encargado del análisis de la política exterior.

“El continuo diálogo entre nuestras naciones, particularmente en la difícil coyuntura internacional, es fundamental para conocer nuestras coincidencias y contribuir desde nuestras respectivas esferas de acción a la construcción de acuerdos que abonen a la paz y a la estabilidad internacional, tan anhelados en estos momentos.

“Para culminar, permítanme confiarles que al estudiar sobre su cultura y cosmovisión encontré la filosofía Lagom, una guía para conducirme en la vida. Estoy convencida que la moderación, el equilibrio y la sostenibilidad son cualidades necesarias para mantener una vida armónica, no sólo en las personas sino en todas las culturas del mundo.

“A nombre de todos quienes conformamos esta Legislatura, les expresamos los mejores deseos para el Reino de Suecia, así como para nuestra voluntad de elevar la relación a mayores niveles de beneficio mutuo”.

En su respuesta, el Rey Carl XVI Gustaf subrayó:

“Deseamos expresar nuestra más sincera gratitud por haber sido invitados a visitar México. Me siento también muy honrado de poder dirigirme al Senado y compartir algunas breves reflexiones.

“A sido una comida encantadora con su Presidente y la señora Müller y verdaderamente estamos agradecidos por su hospitalidad, la bienvenida tan cálida y su programa tan interesante que se extiende a nosotros y a Suecia. Tuvimos un debate muy interesante.

“De hecho, esto marca nuestra tercera visita de Estado a México. En cada ocasión nos ha emocionado profundamente la belleza del paisaje mexicano, de los paisajes mexicanos; su fascinante historia, así como la cultura y el país en sí. Y, por supuesto, lo principal, la hospitalidad tan cálida de su gente.

“Durante más de 140 años México ha estado en la mayor estima y ha sido un socio muy estimado para Suecia”.

