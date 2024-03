No dejaré problemas a quien me suceda en la Presidencia: AMLO

“Mejores bases para la transformación”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no dejará pendientes o problemas a quien lo sucederá en el cargo a partir de octubre próximo, por el contrario, enfatizó, se están sentando las bases para la transformación.

En su conferencia matutina sostuvo que “se está limpiando el camino hacia adelante”. Y recomendó: “Quien venga, nada más que no apueste al retroceso a retrogradar, a que quiera que se regrese, a dejar sin trabajo a los obreros, a despedir trabajadores”.

El mandatario aseguró que quien lo releve en la Presidencia no tendrá problemas y podrá gobernar con apego a la legalidad, haciendo valer un auténtico Estado de derecho.

“No va a quedar nada, ningún problema, va a quedar desbrozado el camino, el cómo hacerle y van a poder decir quienes me sustituyan, como decía el maestro (Jesús) Reyes Heroles: ‘No es conmigo es con la ley’… ya la Constitución establece que está prohibido la condonación de impuestos”.

En ese sentido destacó que uno de los principales cambios que se impulsó durante su administración fue establecer en la Constitución que los grandes empresarios paguen impuestos, pues anteriormente se permitía por ley que se les condonará ese gravamen.

Pide AMLO a normalistas“no abusar”, tras protestas

Tras las violentas protestas de normalistas en Chilpancingo, Guerrero, por el asesinato de uno de sus compañeros la semana pasada, el presidente López Obrador llamó a los jóvenes a que “no abusen” de que el gobierno no reprime a nadie.

“Acerca de la actitud de los jóvenes, pues están en su derecho de manifestarse, pero también les hago un llamado a que no abusen, la instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores y nosotros no somos eso”. Reiteró que también es necesario que no se dejen manipular por abogados emanados de organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, pues han estado vinculados a los conservadores y la derecha en el país.

Por los disturbios del martes pasado en la Fiscalía de Guerrero, el Presidente recordó a los manifestantes que su gobierno no se reprime a nadie, “entonces pedirles que no caigan en provocaciones, que se puede luchar de manera pacífica y que no se dejen manipular”.

“Nada más que sepan los muchachos que cuando nosotros luchábamos, esas organizaciones no estaban con nosotros, estaban con el régimen, no de manera abierta sino de manera simulada, encubierta. Qué hacían, cómo le ayudaba al régimen de opresión, de injusticias, saben cómo le ayudaban, llamando a no votar, hasta los supuestamente más radicales”.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que no se va a permitir la impunidad sobre la fuga del presunto asesino del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta.

“Además, le hago un llamado a que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad, que piense en su familia porque va a quedar en el desamparo y que confíe en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones, pero que se entregue, la instrucción es muy clara, cero impunidad”.