Carlos Ballarta anuncia su show en Auditorio Nacional

Tlatoani en el Máximo Escenario de Reforma

La preventa Citibanamex es a partir del 15 de marzo

Como leyenda mesoamericana, el profeta que tanto nos ha hecho reír y que ha conquistado ciudades enteras con su humor, ahora llevará por primera vez su predica a uno de los escenarios más importantes de la Ciudad de México. Prepárate para este gran show que sucederá el próximo 5 de octubre en el Auditorio Nacional.

El nuevo tour de Carlos Ballarta es una realidad y su nombre es Tlatoani, un espectáculo donde el comediante promete llevarnos en un viaje lleno de risas, reflexiones y anécdotas hilarantes, que tocan fibras sensibles, nos hacen ver la vida desde una perspectiva cómica y divertida. Un estilo ya característico del comediante.

OCESAfact: Tlatoani ha sido una de las giras más exitosas de Ballarta, presentándose en varias ciudades de México y Latinoamérica.

Originario de Chicoloapan, Estado de México, Ballarta comenzó con la carrera de comediante en 2012 presentando su material en Open Mics. Ahora, el standupero cuenta tres especiales en Netflix, participó en Moontower de Just For Laughs y en Netflix Is A Joke; además, se ha presentado en los mejores festivales de México como lo fue recientemente Pulso GNP de Querétaro, y en escenarios de diferentes ciudades del viejo continente.

Carlos Ballarta estará con su show Tlatoani en el Auditorio Nacional, no te puedes perder este acontecimiento que marcará un antes y un después en la carrera del comediante. Adquiere tus boletos en la preventa Citibanamex el 15 de marzo, y un día después estarán disponibles en las taquillas de los inmuebles o a través de www.ticketmaster.com.mx