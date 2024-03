Once años del papa Francisco

Espacio Electoral

Eleazar Flores

ABRE LA IGLESIA-. Como la institución gremial más TRADICIONALISTA del mundo, dentro de la cual el CATOLICISMO aún es mayoría, no obstante su debilitamiento, el PAPA FRANCISCO llegó identificado como INNOVADOR, enfrentándose de entrada a los CONSERVADORES dentro de la poderosa élite clerical.

Esa élite púrpura, por DISCIPLINA, ha aceptado algunas innovaciones, siendo las más publicitadas la COMPRENSIÓN y TOLERANCIA hacia la comunidad homosexual y sus variantes cada vez mayores así como la paulatina incorporación de la mujer a participar en los oficios litúrgicos, como la MISA.

Ha sido un error MASCULINIZAR a la Iglesia católica, ha dicho el primer argentino ungido Papa el 13 de marzo de 2013, luego de una segunda vuelta y hasta el segundo día del cónclave, lo que habla del trabajo para escoger sucesor de Benedicto XVI, que decidió renunciar inesperadamente.

Este contenido, ajeno a la vorágine violenta nacional que padecemos no obstante, la alegría percibida sólo por el ojo presidencial, viene por el décimo primer aniversario de la Consagración de Jorge Mario Bergoglio como PAPA, fecha importante por el protagonismo de la Iglesia en varios países del mundo, como Nicaragua, con obispos expulsados o México proponiendo medidas para combatir la INSEGURIDAD.

Inseguridad preocupante en México, donde dentro de las víctimas de la delincuencia han sido asesinados más de una decena de sacerdotes y de entre estos DOS JESUÍTAS en Sonora, cuyos trabajos en la búsqueda de culpables siguen en cero. Congregación JESUÍTA considerada por los estudiosos del tema como el CEREBRO de la Iglesia católica, a la que casualmente pertenece el PAPA FRANCISCO.

Pero también en Ucrania, donde el Papa pide a políticos de este país levantar bandera blanca, anuncio mal recibido por la opinión internacional, excepto Putin, que seguramente fue el único en aplaudir esta medida, no obstante imperar el criterio mayoritario de la lucha desigual entre Ucrania y Rusia, que ha cobrado miles de vidas, lo más condenable, de niños.

De cardenal argentino, Bergoglio ascendió a Papa de la Iglesia, pero sería un sacrilegio intentar escribir todo en un espacio tan reducido para dos asuntos tan importantes y amplios, pero procede dejar registro del décimo primer aniversario del primer latinoamericano que llega a tan importante, pero también delicado cargo.

Incluso pasa a segundo término el considerable número de CARDENALES consagrados -algunos mexicanos- por el papa Francisco y que por ese simple hecho forman parte del COLEGIO CARDENALICIO, único facultado para asistir con voz y voto para elegir a un nuevo Papa.

No todos, solamente aquellos que no hayan rebasado los 75 años de edad, por lo que en este caso, el cardenal mexiquense Felipe Arizmendi podría asistir, pero no votar.

El hecho de estar presente ya pasaría a la historia.

elefa44@gmail.com