En “suspenso”, en el Senado, la desaparición de poderes en Guerrero

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En el Senado, como en la Cámara de Diputados, la realidad en sus procedimientos y normas a veces son superados por el ingenio.

Así, por iniciativa de la priista Beatriz Paredes, hace varios años nació el llamado “reloj legislativo” que no pocas veces ha sido aplicado para no violar ni ajustarse a términos finales establecidos por reglamentos e incluso la Constitución de la República.

La primera vez se aplicó para superar el mandato Constitucional que obligaba a los diputados a tener que aprobar el Presupuesto de Egresos antes de las 12 de la noche del 15 de diciembre del año en curso.

A la tlaxcalteca, siendo presidenta de la Cámara de Diputados, se le ocurrió parar el “reloj legislativo” y darse uno o dos días más para ponerse de acuerdo y negociar los términos del Presupuesto de Egresos que debía ser aprobado para el año siguiente.

Hubo reclamos, pataleos, debates respecto de que el llamado “reloj legislativo” no existe ni está considerado en ningún reglamento legislativo, pero desde entonces se usa cuando se atora algún trámite con tiempos y fechas fijas.

Bueno, el miércoles anterior, la también tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, echó a andar otra argucia legislativa —la de no convocar a reunión de su Mesa Directiva— para así impedir la entrada legal a Comisiones de la petición del PAN para que se declare la desaparición de poderes en el gobierno de la morenista Evelyn Salgado, en Guerrero.

¿Qué pasó?

Bueno, eso lo explicó ayer la misma senadora Rivera:

“De manera muy breve, vengo a hacer una aclaración respecto a una solicitud que hiciera el día de ayer a las 5:39 minutos a la Mesa Directiva, el Grupo Parlamentario Acción Nacional, donde está solicitando que se dé trámite a una petición de desaparición de poderes en Guerrero, por parte de la Mesa Directiva.

“Quiero decirles que la Mesa Directiva es un órgano colegiado en el que la presidenta de la Mesa no toma decisiones de manera unilateral. Ayer, la solicitud presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional entró a las 5:39; nosotros, la Mesa Directiva sesionó muy temprano y de manera unánime aprobamos no sesionar el día de hoy, mejor dicho no reunirnos el día de hoy en Mesa Directiva y citar directamente en el Pleno.

“Por lo tanto, si la solicitud llega a las 5:39 y el día de hoy la Mesa Directiva no se reunió, tenemos, de acuerdo al Reglamento, hasta diez días para darle el trámite legal a esta petición.

“No estoy siendo omisa a mi responsabilidad y no estoy alterando o beneficiando desde la Mesa Directiva a nadie, sólo estoy cumpliendo con mi responsabilidad”, indicó.

Recordó entonces que en 2019 se presentaron otras solicitudes similares que fueron enviadas a la Comisión de Gobernación para su dictamen y posterior debate en el Pleno.

“De tal manera que tengo una responsabilidad. Primero, obedecer la Constitución; segundo, obedecer el Reglamento del Senado y tercero, atender los precedentes que ha creado este órgano de gobierno en temas semejantes”.

O sea, en buen español y dentro de las argucias más audaces de la política, la presidenta de la Mesa, Ana Lilia Rivera, no sólo se dio hasta 10 días para darle entrada a esta petición del PAN y luego poder seguir con el trámite de enviarla a la Comisión de Gobernación para su dictamen y su posterior debate en el Pleno, sino que le dio el mismo plazo a la gobernadora de Guerrero.

Rivera le dio a Evelyn tiempo para solucionar su crisis

Sí, al darse 10 días de plazo para proseguir con el trámite legislativo, le otorgó el mismo plazo a la gobernadora morenista de Guerrero, Evelyn Salgado, para que haga frente a la crisis por el asesinato del joven normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, el pasado jueves 7 de marzo, por un policía estatal, quien luego se fugó.

El primer reto en este plazo para la gobernadora morenista Salgado es, sin duda, que sus agentes capturen al policía que asesinó al normalista.

El siguiente reto es el de actuar rápidamente y con eficacia contra otros focos de ilegalidad y violencia como el de los extorsionadores que golpean a los choferes en Acapulco.

El tercer reto es el de correr, sin miramientos y en forma fast track, a su Fiscal General de Justicia, Sandra Luz Valdovinos, y a su recientemente nombrado secretario de Seguridad Pública estatal, general Rolando Solano Rivera.

Es por demás obvio que ambos incurrieron en graves omisiones y hasta complicidades.

En especial, el general Solano Rivera, quien no mantuvo a resguardo a los policías involucrados en la ejecución del normalista, lo que detonó otros muchos actos de protesta de sus compañeros de Ayotzinapa.

Se cierra la brecha a un dígito

Luego de un intenso recorrido por casi 15 estados en apenas 14 días por parte de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la alianza opositora PRI, PAN y PRD, al parecer comienza a rebasar a su contendiente Claudia Sheinbaum y a evidenciar el intervencionismo del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta sucesión.

Eso ocurre mientras al menos 2 encuestadoras —Massive Caller y México Elige— han cerrado a un dígito (8 puntos afirma Kenia López Rabadán) la distancia entre ambas contendientes.

Con visitas y recorridos por ciudades localizadas en el extremo del país —Claudia Sheinbaum en Playa del Carmen y otros poblados de Quintana Roo, y Xóchitl Gálvez en Tijuana, Baja California— las dos candidatas se confrontaron a través de señalamientos.

Frente a cientos de simpatizantes, Sheinbaum preguntó: “¿Saben en cuánto estamos aquí de aprobación en Quintana Roo?… Para luego responder: 70 por ciento… y afirmar: Entonces, ¿qué posibilidades tiene el PRIAN?, pues ninguna”.

Gálvez por su parte, invitada a un foro sobre migración, afirmó que ella no cedería a presiones de carácter arancelario, como con las que Donald Trump sometió a Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy México tiene que tener una negociación mucho más clara con Estados Unidos: a mí no me da miedo ni Trump ni Biden, se los digo sinceramente. A mí, con el que me pongan, habrá una relación franca, directa y clara”, aseguró.

Y dijo:

“Escuche usted, señora Sheinbaum, se lo digo desde aquí para que me oiga: Nadie quiere privatizar Pemex. Lo que queremos es modernizar a Pemex para que deje de contaminar, para que le apueste a energías renovables, para que deje de perder dinero. Y ese dinero invertirlo en las ciudades como Tijuana, que le genera riqueza al país”.

Hay tiro.

