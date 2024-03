López Obrador, golpe de Estado técnico

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

¿Anular elecciones, “plan B” presidencial?

Otra acusación al árbitro electoral

Fuerzas armadas y servidores, con AMLO

Jaime Barrera, secuestro e intimidación

Banamex, confusión que ofendió a Claudia

A la Bancaria irán AMLO, Xóchitl y Sheinbaum

Mail Boxes, seguridad de la paquetería

Si no estamos en paz con nosotros mismos, no

podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz

Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una acusación grave, muy grave, en contra del Poder Judicial. Lo acusó, una vez más sin pruebas, de alistar la nulidad de la elección del próximo 2 de junio, por las intromisiones presidenciales en el proceso electoral y por pedirle que borre sus mensajes en redes sociales.

De verdad, no entendemos el comportamiento de alguien como López Obrador, que se autocalifica como un demócrata.

Como hemos mencionado en este espacio, a lo largo de las últimas semanas, después de la designación de Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de la República por Morena, franquicia propiedad de López Obrador, hemos visto en el Presidente, a un hombre desesperado. Lo amaga la incertidumbre del futuro político y judicial.

Bajo la aparente molestia, porque las autoridades electorales le ponen freno a sus ambiciones electoreras, López Obrador se quejó que un juez instruyó borrar publicaciones en las redes sociales, relacionadas con “una señora de la oposición”. Naturalmente, se trata de las menciones que hacen en contra de la candidata opositora, Xochitl Galvez.

Además, acusó directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de crear una lista de violaciones a las leyes electorales de parte del inquilino de Palacio Nacional y de prohibirle que siga con sus intromisiones en favor de la candidata oficialista. El Presidente no se da cuenta o no quiere entender el daño que le provoca a Claudia con sus declaraciones y berrinches. Tal parece que quiere convertirse en el peor enemigo de la candidata de su partido.

Resultado de esto se aprecia en las encuestas. La Presidencia de la República pierde votos. Para desfortuna de la oposición, Xochitl los gana no por una brillante campaña, ni por propuestas espectaculares, sino por el canibalismo que hay en Morena y por el desgaste que genera el Presidente.

EL VERDADERO PELIGRO

El verdadero peligro, no son las declaraciones del presidente López Obrador, ni la postura de los árbitros electorales de poner orden en las campañas.

El riesgo está en lo que pasó por la mente de AMLO: la anulación de las elecciones.¿Esta sería la salida al oficialismo para mantenerse en el poder? ¿Crear condiciones de inestabilidad e ilegalidad para anular los comicios del 2 de junio; en especial los presidenciales?

Sabe perfectamente que sus declaraciones, incluso sus comentarios en las redes sociales, no serían suficientes para anular la lección presidencial. Sin embargo, la presencia del crimen organizado en varias regiones del país, y su intromisión en los procesos electorales, podría provocar la anulación del 20% en las elecciones locales y del 25% de las elecciones federales. De esa manera se anularían los comicios estatales y federales.

En más de la mitad del país co gobierna con los civiles, el crimen organizado. Ahí es donde podrían llevar a condiciones de ingobernabilidad. El robo de urnas, el cierre de casillas, la intimidación de los electores y otras trampas serían suficientes para anular elecciones en un municipio, una entidad y en el país entero. Al mismo tiempo, López Obrador con la empatía de las fuerzas armadas, podría crearse un Estado de excepción.

Claro, lo veo como un escenario que difícilmente se dará en el país. Pero, veo el Ejército y la Armada, al lado de AMLO, así como los llamados “Servidores de la Nación”, que son otro ejército, que hasta el momento no está armado.

Creo que López Obrador, si pierde las elecciones, entregará el poder. Y, estoy seguro, que la próxima presidenta simplemente actuará con él y los morenistas actualmente encumbrados, con justicia y gracia, como algún día, en el siglo XIX, lo comentó el presidente Benito Juárez. Pero, si AMLO tiene información, que ayer avaló su candidata Sheinbaum, que la divulgue. Es un asunto delicado. ¿Qué sabes Andrés, que no quieres explicarnos?

PODEROSOS CABALLEROS

JAIME BARRERA, ADVERTENCIA: Mi solidaridad como periodista y mexicano, con mi colega en Jalisco, Jaime Barrera. Fue secuestrado el lunes y ayer por la madrugada lo liberaron sus captores. No fue un secuestro, sino un acto intimidatorio de advertencia. Este sexenio, se convirtió en un periodo político en donde el gremio ha sido agredido sostenidamente. Muchos han muerto, otros han sufrido atentados como mi compañero Circo Gómez Leyva. Ante el vacío de gobierno, los ataques aumentan. No se salva la clase política y los candidatos del partido en el poder. Los asesinatos se dan constantemente. Esto, para información del Presidente, no ocurrían en sexenios anteriores, ocurrían los ataques, pero no en este número exagerado. Todo ataque a una persona, así sea uno, es un exceso. Por ello, el fracaso de la clase política, de todos los partidos, es insultante a una sociedad que ahora es abarrotada con mensajes para, otra vez, darles su voto.

BANAMEX: Pésimo manejo de información de Banamex. Exhibió a sus directivos como enemigos de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum. Se vale disentir, pero sabemos que ni Enrique Castillo Sánchez Mejorada, ni Manuel Romo, los altos mandos de ese banco propiedad, hasta hoy de Citi, de Jeane Frazer, pretendían caer en ese periplo. En Banamex, hay graves fallas en su comunicación, pero esto fue el extremo. Si fallan en la comunicación, donde los empleados responsables comparten oficinas con los directivos, que podemos esperar de los servicios de la institución centenaria, que día a día se deteriora espectacularmente.

AMLO, SHEINBAUM Y XÓCHITL, A LA BANCARIA: Ya confirmaron su asistencia a la 87 Convención Bancaria, el 18 y 19 de abril, en Acapulco, el presidente López Obrador; las candidatas a la Presidencia, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum; el candidato de MC, Jorge Álvarez; el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez; el subsecretario Gabriel Yorio y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, entre otros personajes invitados por el presidente de la ABM, Julio Carranza, a su vez presidente de Bancoppel. Si hay alguna cancelación, que no ocurra lo de Banamex. Sería catastrófico.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

MAIL BOXES: Mail boxes, dedicada a la logística y mensajería, que dirige en México Ilan Epelbaum, abrió 8 franquicias en el país que se sumarán a las 60 existentes. La compañía pone especial interés en la seguridad de los envíos que, según Ilian, no es sólo una cuestión de proteger activos, sino que es fundamental para asegurar la confianza del cliente, mantener la integridad de la cadena de suministro y evitar pérdidas significativas que pueden impactar tanto al negocio como a los consumidores finales. Muy cierto.

