Aumenta 600% el robo de cuentas de WhatsApp: Consejo Ciudadano

Engañan a víctimas con supuestas promociones

El 50 por ciento de los intentos de extorsión, mediante esta estrategia, se consuma

De acuerdo con información del Consejo Ciudadano, el robo de cuentas de Whatsapp en México, por parte de la delincuencia organizada, para extorsionar o defraudar a los contactos de la víctima, creció más de 600% en los primeros dos meses del año, con respecto del mismo periodo del 2023.

Mientras que, entre enero y febrero de 2023, el consejo registró 18 reportes de robo de cuentas de esta red social, durante los primeros dos meses del 2024 se registraron 139 reportes de este delito.

El 50% de los intentos de extorsión mediante el robo de cuentas de este servicio de mensajería instantánea propiedad de Meta se consuma.

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que este crecimiento se debe al desplazamiento delictivo hacia el mundo digital que ha venido ocurriendo de forma acelerada los últimos cinco años y al incremento de las capacidades de los delincuentes que se evidencia desde hace dos.

“Hay poca prevención en lo que hacemos con nuestra relación con el mundo digital y ellos se aprovechan de ese hueco”, dijo Guerrero Chiprés.

El 66% de las víctimas de este delito cibernético es mujer, mientras que 34% es hombre. La prevalencia de las mujeres entre quienes son las principales víctimas del robo de cuentas de Whatsapp se debe, en principio, a que las mujeres reportan y denuncian más este tipo de hechos que los hombres.

Una segunda razón es que las mujeres están mayormente a cargo de la gestión de la liquidez doméstica, con lo que se convierten en blancos de ofertas vinculadas con necesidades de las mujeres; además de que un tercio de los hogares tiene una mujer al frente.

“Hay un conjunto de elementos que son percibidos por los delincuentes como una oportunidad criminal o delincuencial y se dirigen también hacia este segmento otros aspectos”, dijo.

Los montos robados a través de este tipo de estafas en 42% de los casos es de menos de 3,000 pesos; en 39% de las ocasiones, de 3,000 a 5,000; 33% de 5,000 a 10,000; 13% de 10,000 a 15,000 y 7% de 15,000 a 30,000 pesos.

¿Cómo prevenir el robo de cuentas de Whatsapp?

El robo de contactos inicia con el envío por parte de los delincuentes de promociones, ofertas de servicios o enlaces de internet que sirven para engañar a la víctima y acceder a la información de su cuenta de Whatsapp.

Para prevenir este tipo de robos de contactos en Whatsapp, Guerrero Chiprés recomienda:

¬ Evitar entregar información personal o códigos de seguridad de cuentas a través de internet

¬ Leer detenidamente los mensajes que recibimos y, en la medida de lo posible, no abrir ningún mensaje no solicitado o de una conexión desconocida

¬ No abrir enlaces que provengan de cuentas que no estén verificadas

¬ Activar el doble factor de autenticación de la aplicación

¬ Bloquear a usuarios que no sean confiables

¬ Si se pierde el acceso a una cuenta, es necesario avisar a familiares y amigos para que no caigan en extorsiones.