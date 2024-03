Gran fiesta rockera en el VL24

160 mil asistentes en total, 80 mil cada día

Billy Idol, Belanova, Hombres G, y Maná, los más ovacionados por los fans en la edición 25 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical

Asael Grande

Gran fiesta rockera se vivió con la experiencia del festival más importante de Latinoamérica, Vive Latino 24, que recibió a más de 170 mil asistentes los días sábado 16 y domingo 17 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, en la que participaron figuras mexicanas e internacionales del rock, reggae, trap y regional mexicano.

Este año la edición del VL recibió por vez primera, a los tapatíos de Maná, y el esperado regreso a los escenarios mexicanos del trío electro-pop Belanova; agrupaciones que fueron de las más ovacionadas durante ambos días, al igual que las poderosas The Warning. Agrupaciones como Babasónicos, Fito Páez, Los Lobos, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Greta Van Fleet, Gogol Bordello, Mexican Institute of Sound, Portugal The Man, Junior H, San Pascualito Rey, entre otras agrupaciones, integraron el cartel y llenaron la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de rock, ska, música balcánica, reggae, punk y metal, para engalanar el encuentro musical.

El legendario Billy Idol, hizo lo propio en el escenario Amazon Music, en donde tocó sus más grandes éxitos: Dancing With Myself (Generation X song), Cradle of Love, Flesh for Fantasy, Cage, Eyes Without a Face, Mony Mony (Tommy James & the Shondells cover), Running From the Ghost, Blue Highway / Top Gun Anthem, Rebel Yell, Hot in the City, White Wedding, fueron las canciones que sonaron al ritmo de new wave, hard rock, pop rock, punk rock, pop punk.

Para el grupo mexicano de ska, Panteón Rococó, “el Vive Latino, nos hace estar muy contentos –dijo, Dr.Shenka, vocalista- , regresar después de seis años en este festival, felices de hacerlo al cumplir ya casi treinta años de historia, para nosotros es especial el presentarnos por doceava ocasión, hemos sido creciendo de la mano del concepto del Vive Latino, y hemos visto cómo se ha transformado de ser un festival con una propuesta enfocada al rock, y ahora es tan mixto, tan diverso”.

El regreso a los escenarios del grupo mexicano de electro pop y synth pop, Belanova (quienes invitaron a Mon Laferte al escenario Amazon para cantar No me voy a morir) fue de los más esperado del VL24: “el Vive Latino, históricamente, es conocido por ser un festival de bandas de rock, así que es una sorpresa para nosotros el estar aquí, definitivamente es una invitación que no podíamos rechazar, y aquí estamos felices, estamos sorprendidos, son cosas que no siempre pasan, las nuevas generaciones tienen ganas de escuchar la música de Belanova, y estamos contentos”, dijo Denisse Guerrero a DIARIOIMAGEN.

Para el segundo día del Vive Latino, los tapatíos de Maná, y los españoles Hombres G, fueron de los conciertos más encendidos para el público. James, Los Lobos, Bad Religion, Semisonic, y The Warning, ofrecieron conciertos que fueron bien recibidos por los fans del Vive Latino.

“Estamos súper contentas de estar aquí —dijo, Alejandra Villarreal, vocalista de The Warning— felices de estar de vuelta, estuvimos hacer cuatro años, demostramos que con nuestra música podemos estar en cualquier escenario y ser parte de esto”. “Estamos felices de poder participar, qué bonito ver cómo se han ido dando estas oportunidades, el próximo 28 de junio saldrá nuestro nuevo álbum, se llama Keep Me Fed, lo escribimos el año pasado mientras estuvimos de gira”, agregó Paulina Villarreal, baterista de The Warning.

GRAN FUSIÓN DE AMAZON Y OCESA

Fueron dos días en la que se vivió una experiencia musical como ninguna otra en espacios como El Parque: Nuevamente se contó con un espacio para que los melómanos más pequeños, pudiesen acercarse a la música. OCESA, y Amazon, realizaron un recorrido de producción especial a DIARIO IMAGEN en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El director del festival, Jordi Puig y la directora de producción, Lourdes Skipsey comentaron al respecto: “Amazon Music es una plataforma de música, y se sumaron al talento de lo artístico, y es un monstruo que se ha tratado de adaptar a la dinámica del festival; fuimos sembrando las mismas cosas del Foro Sol, para que no hubiese tanto cambio para quienes vienen año con año, es uniforme toda la experiencia, hubo una gran transmisión streaming, muy bien producido para todo el mundo a través de Amazon, y por Twich; hemos recibido buenos comentarios de Maná, se sintieron muy cómodos ya con esa decisión; los que vienen al Vive Latino entienden la trascendencia, la historia, y realmente Maná han sido embajadores de México en el mundo, y nos representan muy bien, si hay una banda conocida en el mundo, de primera línea mexicana, son Maná”, dijo, Jordi Puig.

“Estamos contentos, hemos aprendido dónde acomodar todo lo que siempre sea ido desarrollando en el Vive Latino –dijo, Lourdes Skipsey-, Casa Comedy, Lucha Libre, el Mecadillo, Aldea Musical tuvieron nuevos espacios, estamos preparados para un cambio de venue, la gente se fue muy feliz”.

Este año, Vive Latino regresó con una propuesta revolucionaria, sumergiéndonos en su gran experiencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un nuevo espacio en donde se disfrutó de las mejores bandas latinoamericanas. Una celebración donde la tradición se mezcló con lo actual. El Festival Iberoamericano de Cultura Musical en su vigésimo cuarta edición, una gran celebración rocanrolera.