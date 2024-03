Brugada y sus utopías/fantasías, Chertorivski y sus palomitas, Taboada y la realidad

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En el llamado debate chilango, de cara a las elecciones del 2 de junio, en el que alrededor de 7 millones de ciudadanos de la Ciudad de México elegirán un nuevo jefe de Gobierno capitalino así como 286 cargos locales, de inmediato, la flamante candidata de Morena y rémoras al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, “enseñó el cobre” y de entrada ofreció que ella también toma la bandera de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, y simplemente y de manera muy cómoda, seguirá con el continuismo porque en la capital de la República, todo está muy bien. O sea, aquello de la construcción del segundo piso de esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Por su parte, el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, respondió señalando que Morena “representa el fracaso y los malos resultados… Esta Ciudad de México tiene todo, menos un buen gobierno”. Y ciertamente así es.

En un debate en el que sólo hubo tomas cerradas, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, estuvo en medio, viendo cómo se daban Taboada y Brugada y a lo largo de la jornada hizo todo lo posible para atraer la atención de uno y otro, por eso, en varias ocasiones, pidió que ahora sí se hablara en serio sobre temas de la CDMX, aunque llevaba su buena provisión de palomitas para ver el enfrentamiento referido.

Sin embargo, visto a distancia, efectivamente, el candidato naranja planteó las propuestas que llevaba bajo el brazo; dio cifras y subrayó lo que se puede hacer con el presupuesto que tiene asignado la CDMX. No obstante, diversos analistas coinciden en que al exfuncionario de la administración calderonista, no le va a alcanzar para entrar en la contienda por la Ciudad de México, pues apenas alcanza el 7 por ciento en las preferencias electorales. A lo mejor, el candidato de MC espera captar el 13 por ciento que en reciente sondeo, reportó que aún no decide por quién votará, pero ni aun así le alcanzaría para figurar en la contienda.

Y ahí, desde su asiento “palomero”, el ex secretario de Salud en los tiempos del ex presidente Felipe Calderón, dividió en dos a los otros contendientes: a Clara Brugada la puso como una conformista y efectivamente, eso es la ex alcaldesa de Iztapalapa que durante todo el debate, se dedicó a hablar de lo que construyó en dicha demarcación: sus famosas Utopías, que por cierto no funcionan del todo porque los niños nadan en seco porque en esa circunscripción no hay agua y además, la funcionaria capitalina nunca ha podido, ni ha querido cumplir la propuesta de que acabará con la ancestral falta del vital líquido en Iztapalapa y es más, a la ex alcaldesa de Iztapalapa se le olvidó cuando hace unos días, el flamante jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, declaró que la crisis hídrica que vivimos en la CDMX, era una maniobra política de parte de la oposición

Específicamente, Batres Guadarrama pidió a “la oposición conservadora” que no sean “farsantes” respecto a su presunta preocupación por la gestión del agua en la Ciudad de México.

Se nota que a la señora Brugada no se le ocurrió ponerse de acuerdo con quien ha promovido “contra viento y marea” su candidatura.

A Santiago Taboada, el candidato de MC, lo señaló como el apocalíptico, pero lo cierto es que no se puede omitir el deplorable estado en el que se encuentra la capital de la República y si bien no estamos en al Apocalipsis y que está más que alejada de la visión que intentó presentar una dubitativa candidata que se vio mal siguiendo la tónica de todos los morenistas, sean candidatos o no, echando la respectiva cuota de porras a la abanderada presidencial del partido guinda, que se nota que no la quiere porque no quedó en esa posición quien era su candidato: Omar García Harfuch.

Y por cierto, en su indumentaria, Brugada demostró que la mano de Edy Smoll no ha hecho mucho por ella. Ante los señalamientos que le hizo Santiago Taboada que entre otras cuestiones le recordó: “ante tus mentiras, mis realidades”, llegó un momento en el que Clara Brugada se vio acorralada, solo acertó a decir que hablar mal de Iztapalapa era clasismo; nada más alejado de la realidad porque lo que el panista planteó fue una realidad lacerante que vive esa demarcación, o como cuando reclamó una supuesta conducta machista al exalcalde de Benito Juárez porque nunca ha habido una alcaldesa.

Taboada Cortina le respondió a Brugada que su equipo político llevaba 27 años gobernando la Ciudad de México y ésta “no es más segura y menos desigual”.

Otro error que tuvo la ex alcaldesa de Iztapalapa que terminará por enfrentarla con su jefe máximo, es que en un par de ocasiones señalara que ella quiere construir una CDMX para las clases medias, a lo que Taboada indicó que eso es difícil que ocurra porque durante toda su gestión, a la que cada día le falta menos, AMLO se la ha pasado ninguneando, precisamente, a la clase media y a los aspiracionistas y pruebas, hay muchas.

Total que, la señora Brugada, en algún momento del debate, trató de increpar a Taboada diciéndole que su candidatura se está cayendo. Debería la ex funcionaria capitalina voltear hacia adentro de su partido para cerciorarse a quién se le está cayendo.

Municiones

*** El fin de semana pasado, varios fueron los aspirantes a un cargo de elección popular en Michoacán que declinaron ocupar alguna candidatura en Michoacán, tierra dizque gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla, y la razón es por la inseguridad que se vive en el país y cómo el crimen organizado se ha apoderado de esta función de “palomear” candidaturas. Desafortunadamente, ayer, Cristal García Hurtado, comisaria de la Región de Seguridad Pública en Pátzcuaro, y dos de sus escoltas, una de ellas también mujer, fueron ejecutadas y decapitadas en la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, según informaron autoridades policiales. Y el gobernador Ramírez Bedolla recomendando que los candidatos no pacten con el crimen organizado con tal de ganar en las elecciones. Una pregunta no sobra: ¿y a qué hora pensará ponerse a gobernar?

*** Una mujer civil, Jesús Castro Gutiérrez, será quien sustituya al General Brigadier Rolando Solano Rivera, quien renunció -o lo renunciaron- producto de la crisis que enfrenta el gobierno por el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Khotan Gómez Peralta, a manos de un grupo de policías estatales.

*** Y hablando de Guerrero, la zona del Parador del Marqués, en Chilpancingo, normalistas de Ayotzinapa bloquearon en ambos lados la autopista, con todo y que la flamante gobernadora Evelyn Salgado hizo cambios en su gabinete y estuvo presente, muy disciplinada, en el gustadísimo “stand-up” mañanero de Palacio Nacional, dizque para hablar de los avances que ha tenido Acapulcoi.

morcora@gmail.com