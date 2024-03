Petróleo, tentación

El petróleo ha sido siempre la gran tentación para propios y extraños, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 86 aniversario de la expropiación petrolera y recordó la frase del general Lázaro Cárdenas: Quien entrega los recursos naturales al extranjero es un traidor a la Patria, al puntualizar que sobre el tema todo está dicho.

Y pese a que todo está dicho, en la actualidad —como en el pasado reciente—, se insiste en entregar los recursos naturales de la Nación al extranjero. Y no sólo los recursos naturales, sino nuestra riqueza cultural que en el pasado reciente fue subastada junto con los bancos y, pese a todo, los mercenarios de la Patria se pasean impunemente acumulando más ganancias.

Con el pretexto de altos costos de producción y baja rentabilidad, la llegada de nuevas tecnologías y el uso de combustibles fósiles, ahora se pretende dar marcha atrás a las refinerías, sin las cuales nuestro país seguiría importando gasolina a alto costo con la consecuencia alza en las tarifas en el transporte y en la energía eléctrica. Sin duda, se necesita menos contaminación y más producción.

Sin embargo, la llegada de autos eléctricos y la sustitución de la gasolina va para largo, entretanto tiene que hacerse frente a la situación actual. Tras dichos argumentos se esconden intereses en favor de las grandes empresas trasnacionales y sus asociados “nacionales”, los cuales han sido señalados ya por anteriores presidentes de traidores a la Patria.

TURBULENCIAS

Disputa por la CDMX

En el debate de los aspirantes a la jefatura de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski, salió a relucir la corrupción entre los principales contendientes: los ex alcaldes en Benito Juárez e Iztapalapa, que van desde la adquisición de sus casas particulares hasta la autorización de inmensos condominios mediante prácticas corruptas. Y aunque Chertorivski insistió en que esos pleitos no son importantes, resulta que sí, pues se trata del mal uso del poder y de las instituciones, del aparato administrativo en beneficio personal o partidista, en el enriquecimiento de funcionarios que ocupan los cargos públicos para hacer negocio. El tema desde luego que es relevante, aunque para el candidato del Movimiento Ciudadano son asuntos sin importancia… Y en la misma línea de corrupción, están las prácticas ahora ya comunes de despojar a los grupos vulnerables de la oportunidad de acceder a cargos de representación popular: indígenas y discapacitados son desplazados por políticos sin escrúpulos a los que sólo les interesa mantenerse en el erario sin importar los medios. Así se ha denunciado a Gabriela Pérez, hija del ex titular de Sedesol con Peña Nieto, Eviel Pérez Magaña, o a la familia del líder del PT en Oaxaca, Benjamín Robles Montoya que ha colocado a su esposa e hijos en cargos de elección popular, incluida su sirvienta… El 50% de las empresas mexicanas tienen dificultad de contratación de talento adecuado, lo que representa temas críticos para el área de recursos humanos, dijo Xavier de Bellefon, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana (CCI France México) en la presentación de la 4ta. Edición de la Human Resources Summit 2024: Estrategias Efectivas de Inversión en Capital Humano, que se realizó en el hotel Marquis Reforma de la Cdmx, acompañado de Liliana León, Vicepresidente de Recursos Humanos de Pernod Ricard quien mencionó que algunos de los retos más importantes es la agenda apremiante que tienen con todos profesionales de recursos humanos para para la cual se están reuniendo en diferentes foros para saber de qué va la reforma, cómo los puede impactar y de qué forma prepararse.

