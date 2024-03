El juego sucio de la política

Simpatizantes de “Máynez” y de sus tenis fosforescentes color naranja estuvieron en Jalisco y después de ver lo que vieron se quedaron exprimidos.

En Guadalajara y las principales plazas del estado que gobierna Enrique Alfaro encontraron mucha propaganda que pide a los electores votar por Pablo Lemus Navarro a la gubernatura y por Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República.

Dan por descontado que ese llamado a diferenciar el voto está autorizado, y más aún, ordenado por el gobernador Alfaro, quien desde hace muchos meses está, de facto, fuera de Movimiento Ciudadano y en contra de los proyectos políticos del senador Dante Delgado.

Jorge Álvarez quiso arrancar su campaña presidencial en Jalisco, quizá con la intención de atraer al activo político más importante de MC, pero fracasó.

Alfaro considera al zacatecano como una ocurrencia más de las barbaridades políticas de Delgado Rannauro, producto de sus negocios económicos.

El gobernador de Jalisco fue terminante: “Yo no soy fosfo-fosfo, no soy lo nuevo, no soy ‘arráncate compadre’, no soy nada de eso, soy un político profesional…”.

Revocan decreto de paz

El 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, la 64 Legislatura de Zacatecas declaró al 2024 el Año de la Paz. La propuesta fue hecha, sobra decirlo, por el gobernador David Monreal.

Un mes después, el 13 de marzo, la misma Legislatura revocó el decreto que había aprobado 30 días antes.

Oficialmente, así pues, el Ejecutivo deberá retirar los espectaculares y la propaganda que hizo por todo el estado para festejar y llamar a los ciudadanos a participar en la cruzada por la pacificación de Zacatecas.

El motivo de este inesperado y extraño revés del Poder Legislativo al gobernador Monreal fue la garrotiza que repartieron policías estatales y de Vialidad a las mujeres que participaron en la marcha del Día Internacional de la Mujer.

Los videos de los hechos violentos y de la brutalidad de los “guardianes” le dieron la vuelta a México y causaron estupor en algunos lugares del mundo.

Zacatecas, otra vez, estuvo en las primeras planas de todos los periódicos nacionales y Monreal Ávila, que había revertido en algo la imagen negativa de su gobierno, otra vez cayó al último lugar en la calificación de los 32 mandatarios subnacionales.

Cuauhtémoc Blanco, el impresentable gobernador de Morelos, había desbancado a Monreal del lugar 32. Pero el zacatecano, en una vuelta de tuerca, recuperó la cola. Y ahí sigue y seguirá quién sabe por cuánto tiempo más.

Llega tarde la súplica de la Iglesia

La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un video cuyo título emula al enunciado bandera de Andrés Manuel López Obrador.

Se titula la producción de los representantes de la Iglesia católica y apostólica: “Por el Bien de México, primero la democracia y el estado de Derecho”.

A no pocos les pareció que la CEM, presidida por el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, trata de pitorrearse del Presidente de México.

En el video, ocho obispos de México exhortan al gobierno de López Obrador a que defienda las elecciones del 2 de junio e impida que las organizaciones del crimen organizado metan su cuchara en las mismas.

Destacan que la democracia electoral, mezclada con las organizaciones criminales y su ley de plata o plomo, es algo que se debe impedir a toda costa en México porque, de otra manera, se caminaría hacia el infierno de todos los demonios.

A juicio de especialistas y críticos, el llamado de la Conferencia del Episcopado Mexicano llega demasiado tarde; como 10 ó 15 años más tarde.

Existen evidencias contundentes de la participación de las organizaciones criminales en las elecciones y, lo peor, en la vida política administrativa del país. En muchos municipios ya gobierna el narco, impone funcionarios, sobre todo de policía y para el manejo de los negocios que dejan abundante dinero, como las ferias patronales.

La política de la 4T de abrazos, no balazos no es, como muchos piensan, una estrategia fallida. Es un plan perfectamente concebido y que ha dado los resultados esperados por sus creadores.

“En agosto nos vemos”

Apareció en las librerías el libro póstumo de Gabriel García Márquez: “En Agosto nos Vemos”.

No es una gran obra literaria, pero está entretenido y simpática. Y refleja claramente la gran imaginación y creatividad del colombiano.

En la presentación que hacen Rodrigo y Gonzalo García Barcha, hijos de García Márquez, dicen que su padre les pidió tirar el manuscrito a la basura porque pensaba que no tenía valor. No lo hicieron y hoy podría tener un gran éxito de ventas.

Está lejos de la calidad de Cien años de Soledad, de El general no tiene quién le escriba, de El Amor en los tiempos del cólera, entre otras. Empero, reiteramos, es entretenido y buena lectura.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

