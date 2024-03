Guerrero, a la deriva

Humberto Mares N.

Es inexplicable e increíble la razón por la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador apoya a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, cuando es más que notoria su incapacidad para gobernar, aunque se afirma que quien gobierna y manda es su padre, el senador Felix Salgado Macedonio, quien está en lucha por la reelección. De los dos no se hace uno. Los hechos han orillado a que los legisladores federales pidan su cambio con urgencia.

El PAN en el Senado formalizó la solicitud para desaparecer los poderes en el estado de Guerrero, luego de los hechos, no sólo de Ayotzinapa, sino las imágenes de tortura a choferes del transporte en Chilpancingo y Acapulco y la evidente ingobernabilidad que se registra derivado del contubernio entre autoridades estatales y el crimen organizado. Sin embargo, la petición del PAN no fue atendida por lo que no fue incluida para ser debatida en la sesión ordinaria de este miércoles pasado.

Inexplicablemente, el punto no fue incluido para ser debatido lo que provocó el reclamo de los panistas quienes a través de la senadora Kenia López acusaron a la presidenta del Senado, la morenista, Ana Lilia Rivera, de pretender tapar el sol con un dedo y arrastrar al Senado como comparsa de la irresponsabilidad de Morena en Guerrero. Una vil triquiñuela, buscando dar tiempo para sacrificar a otros, como se hizo, con las renuncias del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; de Seguridad Pública estatal, Rolando Solano, y hasta la fiscal la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos, quien en principio no aceptó y, después del apoyo de AMLO a Evelyn, solicitó su derecho de audiencia con la cámara de diputado, porque “no me iré sin antes hablar con los diputados”, aseveró la fiscal.

Todo ello, en base a los hechos, nos deja ver que Guerrero está a la deriva y esto es inaceptable, porque Evelyn Salgado simplemente no tiene ni idea de qué hacer y su padre Félix Salgado Macedonio, quien pretende reelegirse como senador, sale al quite, pero los hechos hablan y mientras se daba el debate entre morenistas y panistas, para quitar a Evelyn, asesinan a balazos al aspirante morenista a la alcaldía de Chilapa, Tomás Morales Patrón y en Acapulco, un grupo armado de cinco hombres y una mujer irrumpieron en la preparatoria número 7, de la Universidad Autónoma de Guerrero, para agredir a golpes a un estudiante de tercer grado de dicho plantel. La violencia sigue en Guerrero.

Somos los más peligrosos del mundo, sigamos con los abrazos

Tenemos el primer lugar en violencia como país según el portal estadístico de Alemania con la ciudad más violenta y peligrosa del mundo. Pero este estudio va más allá. En México, tenemos nueve de las 20 ciudades más peligrosas del mundo.

En la lista de 2023 figuran Celaya, Tijuana, Juárez, Obregón, Irapuato, Ensenada, Uruapan, Zacatecas y Acapulco por tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

“En 2023, Celaya en México se clasificó como la ciudad más peligrosa del mundo, con una tasa de homicidios de 109.4 por cada 100 mil habitantes. Las seis ciudades con las tasas de homicidios más altas del mundo se encuentran en México”, Celaya, Tijuana, Juárez, Obregón, Irapuato y Ensenada están encabezando la lista mundial de ciudades peligrosas. Si bien esta lista no incluye países donde hay guerras y conflictos guerrilleros, etc, el año pasado, México se ganó el número uno como la nación más peligrosa de Latinoamérica y del mundo, de acuerdo con datos publicados en la página oficial del portal especializado “Statista”.

El escándalo de Samuel

Nuevamente es noticia el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con respecto a pagos por 209 millones de pesos a un proveedor del gobierno de NL hacia un despacho jurídico del cual es socio que reconoce los pagos como pago de honorarios por servicios legales prestados en 2017.

El mandatario, sin embargo, no explicó por qué los pagos de esos honorarios iniciaron hasta cuatro años después, en octubre de 2021, cuando empezó su gestión. Pide el góber preguntar al despacho. Cuestionado a detalle sobre los honorarios que recibió su empresa Jurídica y Fiscal Abogados a partir de octubre de 2021, el gobernador Samuel García afirmó que le correspondería responder al despacho del que él y su padre son socios.

El debate sin propuestas

Los candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorisvski fue más un show político, lleno de ataques y faltaron las propuestas. Fue una lucha entre dos para ver quién acumulaba más acusaciones de corrupción e investigaciones en contra, con reproches de Brugada a Taboada. Salomón Chertorisvski, aprovechó y propuso sus ideas en materia de salud y economía y sacó sus palomitas para comerlas, mientras sus colegas se daban con todo en acusaciones, uno del Cartel inmobiliario y la señora de Iztapalapa, acusada de vender el agua a los ciudadanos y comprar inmuebles , durante los diez años que ha gobernado Iztapalapa, pero sin propuestas.

En fin, esto será lo que veremos en el futuro y los ciudadanos de la CDMX queremos propuestas que resuelvan nuestros problemas en temas como seguridad, transporte público, contaminación, servicios de salud y trabajo.

Nuevamente la Iglesia católica mexicana hace un llamado al gobierno federal y estatal a defender el proceso electoral del próximo 2 de junio de la intervención de los grupos criminales y delincuencia organizada, así como reconocer los resultados sin “apasionamiento”, dejando de lado los intereses de grupo y partidistas. Los obispos del país dieron a conocer un video a través del Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López. Así las cosas, hasta pronto.

