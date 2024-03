A AMLO le vale el INE y la ley electoral y pide, de hecho, no votar por Xóchitl

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Sin mencionarla por su nombre, pero en indubitable referencia a ella, dijo:

“¡Cuidado con los nuevos vendedores de cuentas de vidrio!”

Es decir: de “quienes ven muy cerca la sustitución de las energías fósiles por energías limpias y el cierre de refinerías”.

Sin duda, esa es la candidata presidencial de la oposición PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien prometió hace una semana justamente que de ganar el 2 de junio cerrará por contaminantes, por muy costosas e ineficientes las refinerías de Cadereyta y la de Francisco I Madero en Tamaulipas, así como remodelar administrativa, productiva y financieramente a Pemex para que produzca energías limpias.

“Tenemos que calcular muy bien y pensar siempre en lo que más conviene al pueblo de México y a la Nación, no guiarnos sólo por la opinión de los mercaderes o financieros, con todo respeto, del extranjero, ellos están en su papel, en especular y obtener ganancias fáciles”, subrayó AMLO.

Así, desde la Torre Ejecutiva Pemex, donde ayer encabezó la ceremonia del 86 Aniversario de la Expropiación Petrolera, acto en que su leal colaborador Octavio Romero Oropeza, le informó que la petrolera mexicana bajo su dirección aportó en este sexenio 2.9 billones de pesos a la Hacienda pública, AMLO agregó:

“Debemos continuar avanzando hacia la autosuficiencia y hacer a un lado absurdo de exportar materia prima e importar combustibles, de vender naranja y comprar jugo de naranja, nada de cerrar o abandonar refinerías, al contrario, mejorar su productividad y contar con otras”.

No necesitó decir “no voten por Xóchitl”. Es obvio que a eso se refería y eso exigía de sus fieles seguidores.

Fue una segunda parte de aquel su mensaje de por estas fechas del año pasado, durante las preliminares del lanzamiento de Claudia Sheinbaum como su candidata presidencial, en que AMLO advirtió que, una vez nominado su sucesor o sucesora, no se valía salirse ni un milímetro del proyecto de la 4T.

“¡Nada de zigzaguear!”, ¡ehhhh!, afirmó entonces.

Y si bien reconoció que se vive una etapa de transición hacia energías limpias, negó que esto vaya a ocurrir en el corto plazo, como lo ha venido señalando la candidata presidencial de la oposición PAN, PRI y PRD dentro de la corriente mundial de expertos que afirma lo mismo.

“No debemos dejarnos llevar por el canto de las sirenas, son decisiones que debemos tomar de manera autónoma, pensando siempre en el interés público”, insistió ayer López Obrador en un por demás obvio mensaje electoral contra Gálvez.

El evento del 86 aniversario pasó luego a la alcaldía Miguel Hidalgo donde AMLO se encontró con Miguel Ángel Maciel Torres y Luisa María Alcalde titulares de Energía y de Gobernación, respectivamente, y con dirigentes y trabajadores petroleros.

A pesar de que hace como que cuida formas, AMLO sigue metido totalmente en la contienda por su sucesión “tirando línea electoral contra Xóchitl Gálvez” con mensajes que él mismo advierte que la hidalguense podría resultar vencedora el 2 de junio próximo.

Si no estuviera viendo que Xóchitl lo puede sustituir no estaría pidiendo a ciudadanos cuidar su voto para no darlo a quien propone cerrar refinerías y optar por energías limpias.

Eso es obvio. Está dudoso. Y cree que Xóchitl puede ganarle a Claudia.

¿Qué pensará Sheinbaum de eso?

“¡No me ayudes primo hermano!”, piensa con seguridad.

Tlaxcala se ratifica en favor de Morena

El país entero hierve electoralmente. Y es que el proceso del próximo 2 de junio representa el proceso electoral más importante en la historia de México. Con casi 21 mil cargos de elección en juego, el proceso involucra la elección de un nuevo Presidente de México; 9 gubernaturas; 500 diputaciones federales y 128 senadurías —muchas de ellas vivirán la reelección—; 14,764 regidurías, 1,975 sindicaturas, 1,862 alcaldías y 1mil 98 diputados locales en 29 estados.

Un mundo de procesos.

Por ello, en cada estado se juega hoy a fondo y los sondeos indican que en Tlaxcala los ciudadanos volverán a ratificar a Morena como su partido preferido, al señalar que sufragarán con 30 por ciento más votos a la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado.

Al menos así lo muestran los primeros y reconocidos resultados de encuestadoras con la mayor asertividad y experiencia en el ramo como son Rubrum y Massive Caller.

Estos levantamientos dejan ver que los morenistas en ese estado podrían llevarse el triunfo el 2 de junio con quizá 30 puntos de ventaja.

Rubrum indica que Ana Lilia Rivera y su compañero de fórmula José Álvarez Lima lograron 45.9 por ciento de la intención del voto, muy por encima del 16.7 por ciento obtenido por Anabell Ávalos Zempoalteca y José Domingo Meneses Rodríguez, candidatos de la alianza entre PRI, PAN y PRD.

De igual forma señala que el candidato del PVEM, Sergio González Hernández, alcanza 6.7 por ciento de las preferencias de los tlaxcaltecas; seguido por la candidata del partido Movimiento Ciudadano, Elsa Cordero Martínez, con 6.3 por ciento de aceptación.

El Partido del Trabajo, con Rodrigo Cuahutle y Oralia López Hernández, a duras penas podría obtener el 3 por ciento de la intención del voto.

Por su parte, Massive Caller reveló que los aspirantes de Morena al Senado de la República cuentan con 50.6 por ciento de las preferencias electorales, seguidos por la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Anabell Ávalos, que se ubica en el segundo puesto con 19.4 por ciento de las preferencias.

Rivera junto a sus compañeros de contienda realizan una campaña “de a pie” en todo el territorio de Tlaxcala, y van de puerta en puerta y organizan reuniones con colectivos, para informar a vecinos, familias y ciudadanos el por qué es necesario continuar con la 4T.

