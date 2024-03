Rubén Choreño, líder legal de petroleros

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Gana juicios federales a Ricardo Aldana

Tras 5 años y medio de lucha judicial

Se suman a él miles de trabajadores

Debates CDMX y Jalisco, sólo reproches

Maga Internacional, inversión en Coahuila

Holcim facilita a constructores domésticos

Incluso la paz se puede comprar a un precio demasiado alto

Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense

Luego de cinco años y medio de lucha sindical y, en especial, en los juzgados federales, Rubén Choreño Morales fue reconocido por el Tribunal Colegiado del Segundo Distrito de Materia Laboral, como el auténtico, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

El juzgado federal ordenó a la actual dirigente, Ricardo Aldana Prieto, la entrega de las oficinas, instalaciones, escrituras, cuentas bancarias y, absolutamente, toda la documentación del Sindicato a Choreño, quien recibirá este fin de semana, la Toma de Nota de la Secretaría de Trabajo.

De esa manera, el equipo del secretario de Trabajo, Marath Bolaños López, prepara la documentación para la entrega recepción de la Secretaría General del sindicato.

Al mismo tiempo, enviará a un ejército de interventores para revisar absolutamente todo lo relacionado a ese sindicato, que tiene casi 90,000 trabajadores en todas las zonas petroleras del país. Choreño fue electo desde 2018 por los trabajadores petroleros, como Secretario General. Desde esa fecha en que terminaron su gestión los dirigentes encabezados por Carlos Romero Deschamps, el abogado fue elegido secretario general por la mayoría de estos trabajadores.

Sin embargo, Ricardo Aldana tomó el control de la Secretaría General, como herencia de Carlos Romero, sin cumplir los estatutos del STPRM, que obliga a que el secretario general, sea sindicalizado y no trabajador de confianza, como lo es Aldana.

La determinación judicial del Tribunal Colegiado se emitió desde el primer día de marzo y se tardan 10 días para recabar firmas. Por ello, tanto la resolución como la confirmación de la sentencia, están firmes. Ahora cualquier tipo de reclamos al gobierno federal son intrascendentes y no valen más recursos de apelación. El plazo vence el 22 de marzo.

El periodo que estaría Choreño al frente de la secretaría general es de más de 9 meses, ya que todo su periodo estuvo ocupado para luchar por sus derechos, el reconocimiento de sus decisiones sobre sus dirigentes y de los trabajadores Petroleros que lo eligieron.

Por alguna razón, la Secretaría del Trabajo se negó a registrarlo como secretario genera y a los integrantes de su comité directivo para entregarlos. La toma de nota, lo que le da validez jurídica a su representación. Ahora no les queda ningún recurso legal para poder cuestionar la decisión de los jueces.

Choreño está consciente que son muy pocos nueve meses para limpiar el sindicato petrolero. En entrevistas, ha mencionado que buscará, de la mano de la dirección de Petróleos Mexicanos, que encabeza Octavio Romero Oropeza, trabajar en forma coordinada para el bienestar de los trabajadores y el crecimiento de la empresa.

Pero, se tiene conocimiento qué grupo de golpeadores armados se encuentran en posición de las oficinas centrales del sindicato, en la colonia Guerrero, al conocer la resolución judicial, ya que no están dispuestos a entregar las instalaciones a los trabajadores.

En caso que no entregue Aldana lo que exigen las autoridades, los trabajadores saldrán a la calle a exigir respeto a las decisiones a la voz de los Petroleros.

Exigirá cuentas a quienes tienen el control del sindicato. Choreño afirma que le entregó “miles y miles de millones” a Ricardo Aldana cuando era tesorero del sindicato. También afirmó que más de 20 años se dedicó a recuperar recursos en cuentas bancarias de México y el extranjero, así como la venta ilegal de bienes, como ranchos, tiendas y otros, que servían para el beneficio de los trabajadores. Los vendieron y nadie sabe dónde quedó el dinero. Aunque se refleja en autos de lujo, aviones y yates que son propiedad de los líderes sindicales.

Esto debe acabar, dijo el dirigente reconocido por los tribunales. No hay vuelta de hoja, deben acatar la voluntad del trabajador en la vida sindical. Los caciques no deben ser protegidos por las autoridades laborales.

DEBATE O EXHIBICIONISMO: Los aspirantes a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en su primer debate, sólo se apreció a dos aspirantes que buscaban el poder exhibiendo deficiencias del otro. Quien salió perdiendo fue Clara Brugada, de Morena. Y, por razones obvias. Es quien representa al oficialismo y este es el que se desgasta con el poder. Además, carga con lo bueno y lo malo del gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, al momento de debatir, quien muestra más tablas fue el aspirante opositor, Santiago Taboada. Clara habló del cártel inmobiliario y Taboada, su lista fue más extensa. Salomón Chertorivski fue un convidado de piedra.

JALISCO, DEBATE DE SUEÑO: Acusaciones y descalificaciones, son el marco de los debates. En Jalisco, Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano; Claudia Delgadillo, de Morena, y Laura Haro, de la coalición del PRI, PAN, PRD, sacaron los trapos sucios a relucir. La verdad es que los punteros, Lemus y Claudia, no dijeron nada nuevo. No cambiarán la tendencia del voto. Debatir es el enfrentamiento de ideas, no la protección de un moderador para que nadie salga rasguñado. La verdad es la que dijo Laura Haro, Jalisco vive gobiernos de muerte. Duro, pero los otros pasaron la declaración como si nada.

MEGA INVERSIÓN EN COAHUILA: La canadiense Magna International, bajo el liderazgo de Swamy Kotagiri, invertirá en Coahuila, entidad gobernada por Manolo Jiménez, 166 millones de dólares, con lo que generará 700 empleos directos. Magna cuenta con 10 plantas, de las 33 que tiene en el país, y emplea a más de 15,000 personas en el estado. Con esta nueva inversión, producirán piezas eléctricas y estructurales para vehículos eléctricos. Esta empresa que comenzó hace más de 65 años, inició en una cochera con pequeños estampados y grandes aspiraciones, hoy es una empresa de 42 mil millones de dólares y uno de los proveedores automotrices más grandes a nivel mundial, con 179,000 empleados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA.

HOLCIM: El hacer la vida más cómoda para el consumidor es el objetivo de una empresa. La cementera Holcim, que lidera en México, Jaime Hill Tinoco venderá sacos de cemento de 25 kilos. Se trata de una versión a la mitad de los tradicionales y, de esa forma, facilitar la manipulación y transporte del producto. Esto se enfoca a que casi el 60% de la familias edifica su propia vivienda. Como dato al margen, la semana pasada Holcim nombró a Jorge González Mateu como su nuevo CFO. Experimentado en el manejo financiero de la empresa en América Latina.

