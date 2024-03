¡Prepárate para el Festival de Surf y Garage más salvaje de la CDMX!

Preventa Citibanamex: 21 de marzo, 11:00 a.m.

10 de agosto – Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Saca tu playera hawaiana, tu mejor máscara y lánzate a surfear, donde la música, el surf y la diversión se fusionan en una experiencia inolvidable

Asael Grande

¿Listos para las olas? Agárrense que esto se va a poner… El festival de surf y garage con más candela de la CDMX está de regreso: Wild O’Fest en su quinta edición, nos traerá a los exponentes más importantes de ambos géneros. Marca tu calendario porque el próximo sábado 10 de agosto, el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes se convertirá en el epicentro del máximo festejo del surf.

Kate Clover, Los Strait Jackets, Lost Acapulco, Man or Astroman?, Messer, Chups, Satan’s Pilgrims, The Ghastly Ones, The Mummies, The Sonics y Wau y Los Arrrghs!!! Además, prepárate para un DJ set especial a cargo de Vigilante Carlstroem de The Hives.

Ellos pondrán el ritmo, color, baile y sudor, en lo que es una de las máximas fiestas del surf y garage. Un festival hecho en México, pero que con el paso del tiempo se ha ido encumbrando como el más importante de América Latina: “motivado por nuestra nueva edición del Wild O’Fest, pensamos que es la última, y también por eso aventamos la casa por la ventana, se logró gracias al apoyo de todo el mundo, y sobre todo de las bandas que coincidió que todas pueden y están en la disposición de hacerlo y de venir a México a tocar, contentos”, dijo en videoconferencia, Esteban “Crunchy”, guitarrista de Lost Acapulco.

Para Guillermo “Chok” Fermoso, músico, manager y CEO de Talento de Casa, “la penúltima edición del Wild O’Fest en 2019, la idea era seguir haciendo el festival, pero cayó la pandemia, pero como pensábamos que habíamos traído a todas las bandas o al menos las más importantes a nivel internacional del garaje en cuatro ediciones, pensamos si era interesante retomar el festival, de hacerlo, y teníamos que ofrecer un buen cartel, y fueron años de hablar con Dave Klein, baterista de The Ghastly Ones, dos de ellos se dedican a efectos especiales en Hollywood, trabajan para Walking Dead, y no se juntaban hasta el año pasado que yo estaba en Colombia, ahí fue donde Dave me dijo que se iban a juntar The Ghastly Ones, y gracias a ello es como decidimos relanzar el festival, y aparte de ser el gran cierre del festival, obviamente estamos súper contentos del Wild O’Fest”.

Wild O’Fest no sólo es un festival, es una experiencia única en su tipo, ya que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como el evento más importante de América Latina en su género. Este año, el festival incluirá por primera vez un emocionante torneo de Lucha Libre, donde el ring vibrará al ritmo de las icónicas bandas del surf: “creo que será un éxito, ya trajimos a todos, esta escena es muy de nicho, es corta, es pequeña, entonces es complicado volver a hacerlo con los mismos grupos, tenemos la idea de que sea el último pero depende del público, hace veinte años estábamos pensando en traer a todas esas bandas, y organizamos el festival, nuestro festival”, finalizó, Crunchy.

Así que saca tu playera hawaiana, tu mejor máscara y lánzate a surfear este 10 de agosto al Pabelló Oeste. No te pierdas el Wild O’Fest 2024, donde la música, el surf y la diversión se fusionan en una experiencia inolvidable.

