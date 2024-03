Sandro de Película Sinfónico: Un show retro futurista en el Metropólitan

El 5 de mayo de 2024, el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México vibrará con la magia y la nostalgia del legendario cantante Sandro, a través de un evento especial, titulado “Sandro de Película Sinfónico”, donde una vez más el ídolo argentino ofrecerá una noche inolvidable para los amantes de la música y sus seguidores.

Con el aval de su viuda Olga Garaventa, el productor Ángel Mahler ha hecho un trabajo excepcional para traer de vuelta a la vida al gran Sandro de América y en entrevista para DIARIO IMAGEN, el argentino nos contó todos los detalles: “Gracias a la inteligencia artificial hemos extraído la voz de Sandro y la hemos sincronizado con videos del artista, sumados a sus temas más famosos con nuevos arreglos de orquesta. Es como si estuviera en vivo de nuevo en un escenario, Sandro es una persona muy querida en Argentina, tiene que ver con figuras inolvidables y por eso es emocionante verlo de nuevo”.

En cuanto al tema de las imágenes nos cuenta que “son fragmentos de las películas de Sandro, se ve como un videoclip, son 4 o 5 minutos de la película y ahí se escucha la canción, en su totalidad. Como son 11 películas, lo que hice fue un armado de show que va de la primera a la última, todo hilvanado de alguna manera y tiene que ver con cómo se cuenta el amor y el desamor a través de su música, que tiene letras muy bonitas, asimismo, tiene un hilo conductor. Y tiene una sensación muy bonita verlo en vivo, porque ahora a los artistas los vemos más en las pantallas, que en vivo; aquí lo veremos pantalla gigante con 4K”.

Destaca que se escribieron especiales para cada tema “respetando la identidad de cada uno porque la gente los recuerda así. Aunque le damos una amplitud mayor. Lo vamos a ver y a escuchar como nunca. He disfrutado todo el proceso de este trabajo, ha sido bello desde el principio, desde la idea con mi hijo Damián Mahler, todos los temas han sido muy gratos hacer los arreglos, aunque debo elegir uno, es uno del que me gusta su simpleza ‘Una muchacha y una guitarra’, porque explica quién era Sandro, era feliz con poco, claro que era famoso, pero se notaba que era feliz, apreciando la vida, con las cosas simples”.

Y destaca que uno de sus versos favoritos “es en ese estribillo donde dice ‘No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad’, porque él ya tenía claro que iba a partir, pero aún con eso, siempre quiso dejar mensaje de amor, de alegría; y por eso perdura, porque la búsqueda de nuevos estilos y ritmos a veces llevan a cosas que pueden no gustarnos tanto, pero hay artistas como Elvis, Sinatra, Whitney Houston y Sandro que no van a pasar de moda porque dicen cosas importantes, hicieron que la gente se emocionara, y cuando la gente se emociona, ya no es la misma”.

Finalmente, describe que “la Inteligencia Artificial puede ser muy positiva, podemos descubrir una vacuna o algo que salve gente, en este caso sin irnos a ese extremo, lo que he podido separar y limpiar en la voz de Sandro vale mucho, ha sido un logro importante, porque son grabaciones de 1970 a 1975, cuando se usaban buenas cosas para grabar, pero de esa época, gracias al sistema suena muy bien la voz de Sandro y no hemos usado ningún recurso de autotune, ni nada de eso para afinar la voz, no hace falta, pero sí que hemos limpiado el ruido y hace que se escuche más claro”.

La cita para este espectáculo es el 5 de mayo en el Teatro Metropólitan y después se presentará en Toluca, Guadalajara, Puebla, y otros lugares por confirmarse.