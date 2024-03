El gobierno federal amaga con tomar terrenos de Vulcan Materials

Con declaratoria de Área Natural Protegida

La empresa estadounidense ya no podrá extraer piedra caliza al sur de Playa del Carmen

Playa del Carmen.— El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se alista para tomar el control de una cantera y un puerto propiedad de Vulcan Materials en la costa de Quintana Roo, específicamente en Playa del Carmen, y es que, tras años de negociaciones no se logró un acuerdo para comprar la propiedad.

En este sentido, destacaron que el Gobierno federal planea declarar el terreno al sur de la ciudad turística de Playa del Carmen como Área Natural Protegida y de acuerdo con los informantes, que solicitaron el anonimato, esto impediría que la empresa constructora estadounidense siga extrayendo piedra caliza en este sitio.

No obstante, destacan que no hay claridad en cuanto a cuándo el gobierno de México realizará el anuncio de la declaratoria, pero es un hecho que se planea seguir adelante a menos que se produzca un avance inesperado o una concesión por parte de la compañía, con sede en Alabama.

Mientras tanto, la oficina de López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no ha respondido preguntas sobre esta historia, lo mismo que Vulcan quienes decidieron no hacer declaraciones al respecto. Durante su conferencia de prensa matutina del miércoles 13 de marzo, el presidente López Obrador destacó que esperaba que el caso de Vulcan se resolviera a la inmediatez. “El asunto de Vulcan ya está por resolverse, estamos esperando, en unos días más. Porque siempre buscamos la negociación, el diálogo, el acuerdo, siempre. Eso es lo que se está haciendo en este caso”, declaró.

Cabe recordar que en el 2023, Vulcan pidió protección a la administración de Joe Biden por lo que consideró como la amenaza de una toma de control del Gobierno de la propiedad en la Riviera Maya, y acusó que la oferta de compra del Gobierno de México infravaloraba profundamente los activos. Al mismo tiempo, López Obrador evidenció previamente la existencia de daños ambientales y envió a la Marina a ocupar el territorio. El director ejecutivo de Vulcan ha defendido su historial ambiental y citó premios internacionales y sus esfuerzos de reforestación. Una toma de posesión de la propiedad sería la medida más reciente de López Obrador contra el sector empresarial, esto mientras el mandatario busca asegurar el poder del Estado antes de que termine su mandato en octubre.

El INE descarta urna para votar en Cárcel de Playa

El Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que no se va a colocar una urna en el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen para que voten personas en prisión preventiva justificada en los próximos comicios.

José Luis Olivares Carmona, presidente del Consejo Electoral Distrital 01, aclaró que no hubo una respuesta de la autoridad local para colocar la urna en el sitio, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que las personas que no han perdido sus derechos políticos electorales estando bajo un proceso penal y privadas de su libertad, pueden ejercer el voto “No tuvimos respuesta a tiempo del centro penitenciario de Solidaridad y no lo pudimos incluir”, declara.

Esto a pesar de que el INE dio a conocer que irían a acatar el resolutivo de la Suprema Corte y que ya se había hablado de la posibilidad de que las personas sin sentencia que amerite privación de libertad en el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, pudieran votar.

No obstante, la presidencia municipal, adelantó que el centro penitenciario no tiene las condiciones para llevar a cabo tal tarea y que no están obligado a acondicionarlo “Ese tema emana de una resolución de la Corte de 2018, nuestras autoridades se pudieron en contacto con la Secretaría de Seguridad Pública en todas las entidades, sucedió acá con nuestro delegado en Chetumal. Se le solicitó una lista a cada uno de los centros penitenciarios. Aquellos que nos enviaron la relación en tiempo y forma fueron los que se consideraron”, mencionó. “El centro penitenciario de Cozumel, es con el que vamos a estar trabajando”, concluyó. Ellos votarán previo a la jornada electoral, entre el 6 y el 20 de mayo.