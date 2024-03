Mariachi Gama 1000 ofrecerá concierto en el Metrópolitan

Con 43 mil seguidores en Tik Tok

Deleitarán al público con su talento musical y ahora con un par de versátiles bailarines

Arturo Arellano

El Mariachi Gama 1000 ofrecerá un extraordinario concierto en el Teatro Metrópolitan el domingo 21 de abril a las 18:00 y los boletos ya se encuentran a la venta en taquillas y a través de Ticketmaster, de modo que busca tus entradas a la brevedad para no perderte este espectáculo que ahora viene con un par de bailarines.

Como ya es tradición, este gran representante de la música mexicana nos ofrecerá un espectáculo de calidad fusionando música, canto y danza que harán vibrar el escenario con su maravillosa energía y en entrevista para DIARIO IMAGEN, Jesús Gama Pérez, director de la agrupación nos ofreció los detalles al respecto.

“El show del Mariachi Gama 1000, es uno que hemos llevado a todo el interior de la república en Sonora, Puebla, Tecalitlán, siempre con récord de asistencia, también fuimos a Guadalajara. En el caso de la Ciudad de México, somos locales y sin embargo, no hemos presentado el espectáculo para poder llegar a mucha gente cercana a nosotros, hay amigos que nos lo dicen, pero ahora por fin lo haremos”.

Describe que se trata de “un espectáculo distinto, porque metemos temas no solo de mariachi sino de baile, lo que han visto en Tik Tok, que son popurrís, algo de los Ángeles Azules, de los Tigres del Norte, temas que otros mariachis no han implementado en sus repertorios y bueno es parte de esta magia. También viene un cuerpo de baile, porque a pesar de que hacemos esto, casi como los Backstreet Boys que cantamos y bailamos, ahora metemos a estos profesionales del baile”.

Celebra que “Tenemos la experiencia de hacer shows con temas de todos los tiempos, tenemos preparado un espectáculo de 2 horas y nos gusta complacer a la gente, si nos piden un tema lo tocamos, les vamos a cantar lo que quieran. Nos podemos extender hasta 5 horas, pero harémos un recorrido de lo mejor,

La parte padre de este show, dijo “es que a pesar de que el mariachi se ha innovado, este viene a refrescar todavía más la escena. Estaremos en un teatro muy reconocido y es muy padre, porque no es fácil que un mariachi se vaya a presentar solo, siempre nos ven como de acompañamiento, que también es algo bueno porque hemos tenido momentos muy valiosos, el show con Paul McCartney en el Zócalo nos abrió muchas puertas y que la gente viera el mariachi internacionalmente, porque la noticia recorrió el mundo”.

Destaca también que son una agrupación “que se prepara todos los días, ahorita nuestra siguiente meta es el Metrópolitan, pero ya queremos hacer los 30 años de trayectoria y sería ideal que sucediera en el Auditorio nacional, pero eso va a depender de la gente, porque en la Ciudad de México no están tan acostumbrados al mariachi show, ojalá nos acepten, nos vean y sepan que somos una opción más de espectáculo”.

En cuanto a los trajes, comentó “Hemos presumido el traje de mariachi de muchas formas diferentes, vemos la reacción de que a la gente le gusta, es uno muy bonito, sexy, elegante, verán atuendos típicos mexicanos, pero no solo de mariachi, van a poder echarse el taco de ojo también (risas)”.

Finalmente, invitó a la gente a no perderse esta oportunidad “Queremos invitarlos a que vengan a ver nuestro show, porque ya nos han visto con muchos artistas, ahora anímense a vernos solos. No importa la edad que tengas, no importa si no te gusta el mariachi, estamos seguros de que esto les va a encantar a jóvenes y niños, a todos. Les ofrecemos la música de antaño, pero renovada, más rítmica, le metemos batería, teclado y terminan fascinados con el mariachi. Incluso haceos un Challenge con Kpop, reggaetón, corridos tumbados, para atraerlos y al final llegan al show a conocer la música de antes, pero no se sienten en un show de señores”.

El Mariachi Gama 1000 se ha colocado en el gusto del público mexicano y extranjero, pues han compartido el escenario con importantes artistas como Juan Gabriel, Vicente y AlejandroFernández, Plácido Domingo. Lucero, Fernando de la Mora, Marco Antonio Solís, Juanes, Molotov, Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Ricky Martin, Paul McCartney entre muchos otros