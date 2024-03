LMD “Solo Las Más” inicia séptima temporada

Exitoso y deslumbrante reality show

Apartir del 19 de marzo por su canal oficial de YouTube

Mitzi Fernández

El exitoso y deslumbrante reality show La Más Draga llegó a su séptima temporada “Solo Las Más” en la que participarán para ganar el premio en efectivo, la corona y por supuesto ser la más Drag.

Como conductora, Lorena Herrera, mientras Lola Cortés y Alonso Waithsman serán los jueces de honor y recién integrados al proyecto, aunque los anteriores jueces seguirán, entre ellos Vanessa Claudio, Karla Díaz, Roberto Carlo, Maca Carriedo y de forma más reciente Marisol González.

En conferencia se anunció el estreno de la temporada, los integrantes y jurados estuvieron presentes y dedicaron algunas palabras, por ejemplo, Lorena Herrera expresó “me dieron primero la palabra porque fui la primera en conducir, sé que habrá un antes y un después de esta edición porque, ahora sí están solo ‘las más’. Estoy muy contenta de ser parte de este proyecto. Me da orgullo formar parte y gracias a quienes creen en este proyecto desde el principio “.

Luis Torres expresó “la temporada está llena de sorpresas y me pongo literal en sus zapatillas, en un episodio ya lo verán, y entiendo la incomodidad a veces, y es que es bien fácil criticar, pero deberían valorar. Yo no pude dar un solo paso en tacones y extiendo mi admiración por todo el trabajo que hay detrás”.

La talentosa Lolita Cortes también expresó su sentir “gracias a Bruno y Carlo, desde que me llegó la invitación fue un sí absolutamente. Es gracias a este comienzo y a que personas como Lorena estén aquí apoyando, por eso llegamos a la séptima temporada. Esto no tiene nada que ver con la sexualidad, esto es arte, mi esposo fue Drag; siendo actriz, acróbata y cantante y se mantuvo y es gracias a todos los que respetan y proyectos como este que se sigue marcando un antes y un después”.

Las participantes también mostraron su emoción y dieron algunas palabras Sirena dijo “forme parte de la temporada 4, estoy muy emocionada y de estar en contacto de nuevo con todo el equipo, parece que grabamos ayer, se fue rápido el tiempo y estoy muy agradecida, es un segundo aire para mí y mis compañeras”.

Soro Nasty la reina de la moda dijo “estoy emocionada por que verán lo que hicimos con mucho cariño, me emociona hasta enfrentarme a Lolita que es bien fuerte”.

Velvetine añade “yo me sentía triste antes de esta temporada, porque no estuve como tal en una, pero luego Papi Bruno me invitó y digo, que valor tuve de decir que sí, me la pasé muy bien”.

“Solo Las Más” es la séptima temporada de La Más Drag, que estará disponible en su canal de YouTube de forma gratuita a partir del 19 de marzo y no te lo puedes perder.