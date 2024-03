Guerrero contra Guanajuato en desaparición de Poderes

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Félix Salgado amenaza con su mayoría

Morena y rémoras intentaron meterse en elecciones

Guerrero contra Guanajuato, así nada más se puede resumir el agarrón que se dieron ayer en el Senado de la República, las fracciones parlamentarias del oficialismo, en contra de la bancada del PAN, por aquella solicitud que hicieran los albiazules para declarara la desaparición de Poderes en Guerrero y que Morena y rémoras trató de frenar a toda costa.

Es obvio que este asunto está politizado, sobre todo porque estamos en época electoral y los señalamientos vuelan de uno a otro lado.

En dicha sesión se dio el segundo round entre la panista Kenia López Rabadán contra el morenista Félix Salgado Macedonio, y todo porque en este segundo episodio, se le ocurrió a los senadores de Morena como defensa, solicitar entonces la desaparición de Poderes en Guanajuato, entidad que gobierna el panista Diego Sinhué Rodríguez y que vive una cruenta ola de violencia nunca antes vista.

Lo que ocurre en Guerrero se debe en una buena parte, a la total ineptitud de la gobernadora Evelyn Salgado, que por cierto, volvió a desaparecerse, mientras se vandalizaba el auditorio “Sentimientos de la Nación”, mientras en Acapulco, en otro frente, siguen las protestas porque el gobierno no ha cumplido con la entrega de enseres domésticos a los afectados por el huracán “Otis” que demandan ser tomados en cuenta.

Y es que hay que recordar que la flamante gobernadora guerrerense fue la que detonó esta nueva bomba en el caso Ayotzinapa como producto de su total incapacidad. Ayer, normalistas de la normal “Isidro Burgos”, se manifestaron para exigier que la investigación judicial por el caso del asesinato de Yanqui Khotan Gómez, se haga extennsiva a los hoy ex secretarios General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, el de Seguridad Pública, Rolando Solano, así como a la ex Fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón y esto es algo que la gobernadora Salgado no va a permitir; va a pasar igual que cuando la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tapó, encubrió y ocultó a la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, cuando la tragedia en la Línea 12 del Metro, en mayo del 2021.

Por lo pronto, un juez federal de Acapulco vinculó a proceso a dos policías estatales por los delitos de homicidio doloso y tentativa de homicidio en agravio de Yanqui Khotan y lo más probable es que hasta ahí llegue el gobierno de Guerrero y no vaya más arriba.

Papá Félix Salgado defendió con todo a su hija y amenazó a la oposición: “Si nos metemos en este embrollo no vamos a salir, no procede lo de Guerrero, que tal que procede lo de Guanajuato porque somos la mayoría, no nos provoquen porque nos podríamos seguir de largo y declarar desaparición de Poderes en varios estados”.

Municiones

*** Empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador y siguiendo con la distinguida militancia de su partido, Morena, ellos son los primeros en violar la ley electoral y luego hacerse los ofendidos y muestras de tal situación se dan a diario en gustadísimo “stand-up” de Palacio Nacional Pero ahora sí recibieron un duro golpe ni más ni menos que de parte del INE, cuando éste frenó la contratación de mil 442 personas que buscaban ser Supervisores Electorales (SE) o Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), y ¡oh, sorpresa!, “casualmente, todos estaban afiliados ni más ni menos que a Morena o a alguna de sus rémoras, de tal suerte que esta es la manera en que el oficialismo busca infiltrarse en el proceso electoral del ya próximo 2 de junio y hacer lo que sea con tal de que gane su alianza y, ojo, poniendo especial énfasis en obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, algo que desde ahorita puede advertirse, Morena y rémoras no conseguirán.

*** Lo anterior tiene más de una coincidencia con que ayer, el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, Julen Rementería, exhibió el uso electoral de más de 20 mil Servidores de la Nación en favor de la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, por lo que desde la Cámara Alta, demandó abrir una investigación y encausar penalmente a quienes resulten responsables. La relación con que el INE haya bajado a militantes del oficialismo de ser capacitadores o supervisores electorales, reside en que si Morena y aliados son capaces de meterse donde sea para ganar elecciones, demuestran que no tienen ningún límite y es bien sabido que la señora Sheinbaum de Tarriba tiene a su favor todo el aparato del Estado. El coordinador panista informó que su fracción parlamentaria presentó un Punto de Acuerdo para denunciar el uso de este aparato que cuesta alrededor de 3 mil 250 millones de peso al año sólo en sueldos a favor de la candidata presidencial de Morena, PT y PVEM.

*** Y mientras comentaristas deportivos discutían si Cuauhtémoc Blanco tiene o no que estar en el rating de los mejores jugadores de futbol mexicanos, el ahora gobernador de Morelos está que “suda frío” porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), determinó que debe pedir licencia a su cargo como gobernador para poder ser candidato de Morena a una diputación plurinominal. Al momento, el exfutbolista no había dicho “esta boca es mía”, además que la ley mandata que un aspirante a un cargo popular, debe separarse 90 días antes de los comicios y estamos a 75 días del 2 de junio, por lo que Blanco se tiene que separar a la de ya porque el TEPJF le da esa oportunidad. Es bien sabido que a Blanco le urge el fuero y si se queda en el Palacio de Gobierno de Cuernavaca, lo conserva, pero solo un breve tiempo y en cambio, si se lanza por una curul, a lo mejor gana, a lo mejor no, porque su gestión como mandatario estatal ha sido tan ineficiente como cuestionada. Además, ahí trae la sombra de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Lucy Meza, quien ha venido denunciando que el exjugador del América de plano la vetó cuando quiso competir por la candidatura de Morena a dicha posición. Finalmente, cayó en la candidez el exfutbolista del América al suponer que como iba para diputado plurinominal, a él no le aplicaba ese requisito de tenerse que separar de su cargo.

